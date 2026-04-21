Rusia, desinformación y poder: el riesgo sobre la libertad de expresión y las elecciones presidenciales de 2027 en la Argentina

Recientes investigaciones alertaron sobre la posible existencia de una estructura organizada denominada “La Compañía” orientada a la inserción de contenidos en distintos circuitos informativos durante el año 2024 (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante años, la desinformación en la Argentina fue tratada como un fenómeno marginal: noticias falsas aisladas, excesos del debate público o simples expresiones de polarización. Ese enfoque hoy resulta claramente insuficiente.

Las investigaciones periodísticas recientes introdujeron una hipótesis de mayor gravedad institucional: la posible existencia de una estructura organizada —denominada “La Compañía”— orientada a la inserción de contenidos en distintos circuitos informativos durante el año 2024.

Una de las cuestiones centrales que la investigación debe esclarecer es la naturaleza misma de esa estructura. Distintas investigaciones la han vinculado, de manera indirecta, con entornos asociados al Grupo Wagner y a redes vinculadas al Estado ruso, que operan mediante estructuras flexibles orientadas a la influencia informativa.

Frente a ese escenario, promoví una denuncia penal, actualmente en trámite, ante la Justicia Federal, a cargo del Dr. Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Dr. Ramiro González.

En este punto, la investigación judicial no puede limitarse a verificar hechos aislados. Debe responder interrogantes estructurales: si la organización existe, si constituye una derivación vinculada a Wagner, si está activa en Argentina, si opera regionalmente, quiénes la integran, quién la financia y si tiene objetivos políticos, económicos o geopolíticos.

También debe determinar si existen acuerdos —explícitos o implícitos— con actores políticos locales que puedan ver en estas dinámicas un instrumento funcional.

En ese marco, la hipótesis no se agota en una estructura externa, sino en una posible convergencia de intereses entre actores internacionales y sectores internos.

Esa convergencia podría orientarse a un objetivo común: el desgaste progresivo de la figura presidencial de cara a las elecciones de 2027.

En términos geopolíticos, el cambio de alineamiento de la Argentina —desde vínculos con Rusia, Venezuela o Irán hacia Estados Unidos e Israel— constituye un factor relevante. Debe analizarse si estas dinámicas buscan reconfigurar ese escenario.

También resulta significativo el caso de agentes rusos que vivieron en Argentina, construyeron identidades falsas y luego fueron detenidos en Europa por espionaje, siendo posteriormente recibidos con honores por Vladimir Putin.

Estos antecedentes demuestran metodologías sofisticadas de infiltración y generación de influencia. No puede descartarse que estas estructuras operen a nivel regional, utilizando a la Argentina como plataforma para América Latina.

Estas dinámicas operan mediante fragmentación: inserción en medios, amplificación en redes, influencers y repetición de narrativas. La desinformación no es sólo un problema comunicacional: es una herramienta de poder.

No necesita ser creída para ser eficaz: le alcanza con instalar duda, desgaste y desconfianza.

Desde una perspectiva jurídica, la libertad de expresión protege el debate, pero no puede ser utilizada para simularlo.

Cuando el discurso se convierte en vehículo de erosión sistemática, el problema pasa a ser institucional. El riesgo no es la crítica, sino la utilización de la información como herramienta de intervención.

Estas estructuras pueden responder tanto a intereses geopolíticos como a intereses internos. La eventual convergencia de ambos constituye un escenario de máxima gravedad institucional.

El rol de la Justicia es central: no solo para determinar delitos, sino para dar certeza sobre la existencia y funcionamiento de estas estructuras.

Debe responder si “La Compañía” existe, si está activa, quiénes la integran y con quiénes se vincula. Esto es clave para anticipar riesgos y proteger el proceso electoral de 2027.

La pregunta ya no es si estas herramientas existen. La pregunta es si estamos dispuestos a identificarlas antes de que condicionen el futuro democrático.