El legado humano y espiritual del Papa

El Papa Francisco impulsó el diálogo interreligioso y promovió el respeto entre diversas creencias a nivel global. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La historia contemporánea ha sido testigo de líderes que, más allá de sus funciones institucionales, han logrado trascender por su calidad humana, su cercanía con las personas y su vocación de servicio. Entre ellos, el Papa Francisco ocupa un lugar singular. Su figura no solo marcó una etapa en la Iglesia Católica, sino que también dejó una huella profunda en el diálogo interreligioso, la paz social y la dignidad humana a nivel global. Líderes de su talla siempre suscitan puntos de vista a favor y cuestionamientos. A nuestro juicio, la coherencia es un valor fundamental e inobjetable que siempre estuvo presente en la vida del Papa Francisco.

Desde el inicio de su pontificado, Francisco eligió un camino claro: el de la humildad, la sencillez y el compromiso con los más vulnerables. Su mensaje fue directo, accesible y profundamente humano. Supo hablarles no solo a los fieles católicos, sino también a quienes profesan otras creencias o incluso a quienes no se identifican con ninguna religión, tendiendo puentes donde antes había distancia. Fuimos testigos presenciales de esta actitud.

En un mundo atravesado por conflictos, desigualdades y tensiones culturales, Francisco se destacó como un promotor incansable del encuentro. Impulsó el respeto entre religiones, fomentó el entendimiento mutuo y defendió con firmeza la libertad de pensamiento y de creencias. Este espíritu de diálogo es un valor que, desde nuestra perspectiva, resulta esencial para construir sociedades más justas, pacíficas y conscientes. El “vengan todos” que era habitual en sus discursos fue un fiel ejemplo de esto.

En lo personal, y desde mi rol al frente de la Iglesia Scientology de Argentina, no puedo dejar de encontrar puntos de contacto con las enseñanzas de nuestro fundador, L. Ronald Hubbard. Si bien pertenecen a tradiciones distintas, ambos han puesto al ser humano en el centro de su mensaje, promoviendo la superación personal, la responsabilidad individual y la búsqueda de una vida con mayor sentido.

Desde ese lugar, la figura del Papa Francisco despierta en mí un profundo respeto. Así como Hubbard impulsó una visión orientada al crecimiento espiritual y al entendimiento del individuo, Francisco trabajó incansablemente por una humanidad más empática, más solidaria y más consciente de las necesidades del otro. Son caminos diferentes, pero con una coincidencia esencial: la convicción de que el cambio verdadero comienza en cada persona.

Tuve el honor de coincidir en eventos en Buenos Aires, y saludarlo cuando era el Cardenal Primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, y la vida me dio la oportunidad de reencontrarme con él en Roma ya como Su Santidad, el Papa Francisco, el primer Papa argentino de la historia. Ese vínculo se fortaleció a lo largo del tiempo a través de encuentros profundamente significativos. Finalmente, en abril de 2025, viví uno de los momentos más conmovedores: viajar para despedir a un gran líder mundial. No solo despedí al líder de la Iglesia Católica, sino a un hombre que defendió hasta el último momento a los más necesitados, la libertad religiosa y la dignidad humana.

Quizá uno de los aspectos más destacables de su legado fue su autenticidad. Francisco no buscó imponerse desde el poder, sino inspirar desde el ejemplo. Su estilo cercano, su lenguaje sencillo y su capacidad de escucha lo convirtieron en una figura creíble, en alguien que practicó lo que predicó.

Desde la Iglesia Scientology de Argentina valoramos profundamente a aquellos líderes que promueven la paz, el entendimiento y el crecimiento espiritual del ser humano. En ese sentido, el Papa Francisco representa una figura que ha contribuido significativamente a elevar la conversación global sobre estos temas.

Su legado trasciende fronteras, religiones y generaciones. Nos deja una enseñanza clara: el verdadero liderazgo se ejerce con humildad, con empatía y con un compromiso genuino hacia los demás.

Hoy, más que nunca, a un año de su partida, ese mensaje sigue vigente.