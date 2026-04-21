Opinión

El legado humano y espiritual del Papa

La figura de Francisco destacó por su compromiso con los más vulnerables y su enfoque en la dignidad humana

Guardar
El Papa Francisco impulsó el diálogo interreligioso y promovió el respeto entre diversas creencias a nivel global. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Papa Francisco impulsó el diálogo interreligioso y promovió el respeto entre diversas creencias a nivel global. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La historia contemporánea ha sido testigo de líderes que, más allá de sus funciones institucionales, han logrado trascender por su calidad humana, su cercanía con las personas y su vocación de servicio. Entre ellos, el Papa Francisco ocupa un lugar singular. Su figura no solo marcó una etapa en la Iglesia Católica, sino que también dejó una huella profunda en el diálogo interreligioso, la paz social y la dignidad humana a nivel global. Líderes de su talla siempre suscitan puntos de vista a favor y cuestionamientos. A nuestro juicio, la coherencia es un valor fundamental e inobjetable que siempre estuvo presente en la vida del Papa Francisco.

Desde el inicio de su pontificado, Francisco eligió un camino claro: el de la humildad, la sencillez y el compromiso con los más vulnerables. Su mensaje fue directo, accesible y profundamente humano. Supo hablarles no solo a los fieles católicos, sino también a quienes profesan otras creencias o incluso a quienes no se identifican con ninguna religión, tendiendo puentes donde antes había distancia. Fuimos testigos presenciales de esta actitud.

En un mundo atravesado por conflictos, desigualdades y tensiones culturales, Francisco se destacó como un promotor incansable del encuentro. Impulsó el respeto entre religiones, fomentó el entendimiento mutuo y defendió con firmeza la libertad de pensamiento y de creencias. Este espíritu de diálogo es un valor que, desde nuestra perspectiva, resulta esencial para construir sociedades más justas, pacíficas y conscientes. El “vengan todos” que era habitual en sus discursos fue un fiel ejemplo de esto.

En lo personal, y desde mi rol al frente de la Iglesia Scientology de Argentina, no puedo dejar de encontrar puntos de contacto con las enseñanzas de nuestro fundador, L. Ronald Hubbard. Si bien pertenecen a tradiciones distintas, ambos han puesto al ser humano en el centro de su mensaje, promoviendo la superación personal, la responsabilidad individual y la búsqueda de una vida con mayor sentido.

Desde ese lugar, la figura del Papa Francisco despierta en mí un profundo respeto. Así como Hubbard impulsó una visión orientada al crecimiento espiritual y al entendimiento del individuo, Francisco trabajó incansablemente por una humanidad más empática, más solidaria y más consciente de las necesidades del otro. Son caminos diferentes, pero con una coincidencia esencial: la convicción de que el cambio verdadero comienza en cada persona.

Tuve el honor de coincidir en eventos en Buenos Aires, y saludarlo cuando era el Cardenal Primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, y la vida me dio la oportunidad de reencontrarme con él en Roma ya como Su Santidad, el Papa Francisco, el primer Papa argentino de la historia. Ese vínculo se fortaleció a lo largo del tiempo a través de encuentros profundamente significativos. Finalmente, en abril de 2025, viví uno de los momentos más conmovedores: viajar para despedir a un gran líder mundial. No solo despedí al líder de la Iglesia Católica, sino a un hombre que defendió hasta el último momento a los más necesitados, la libertad religiosa y la dignidad humana.

Quizá uno de los aspectos más destacables de su legado fue su autenticidad. Francisco no buscó imponerse desde el poder, sino inspirar desde el ejemplo. Su estilo cercano, su lenguaje sencillo y su capacidad de escucha lo convirtieron en una figura creíble, en alguien que practicó lo que predicó.

Desde la Iglesia Scientology de Argentina valoramos profundamente a aquellos líderes que promueven la paz, el entendimiento y el crecimiento espiritual del ser humano. En ese sentido, el Papa Francisco representa una figura que ha contribuido significativamente a elevar la conversación global sobre estos temas.

Su legado trasciende fronteras, religiones y generaciones. Nos deja una enseñanza clara: el verdadero liderazgo se ejerce con humildad, con empatía y con un compromiso genuino hacia los demás.

Hoy, más que nunca, a un año de su partida, ese mensaje sigue vigente.

Temas Relacionados

Papa FranciscoIglesia CatólicaDiálogo InterreligiosoCrecimiento Espiritual

Últimas Noticias

No se puede innovar sin innovadores

La politización y el desmanejo de recursos afectan la calidad de la ciencia y la tecnología producida por el CONICET

No se puede innovar sin innovadores

Santa Fe solicita a las familias a asumir un rol activo en la educación de sus hijos

El gobierno de la provincia exige que los padres asuman el costo de operativos tras amenazas de bomba en escuelas

Santa Fe solicita a las familias a asumir un rol activo en la educación de sus hijos

Para crecer, necesitamos una agenda de futuro compartida

La Cena Anual de CIPPEC reunió a líderes políticos y empresariales para debatir la agenda de crecimiento de Argentina

Para crecer, necesitamos una agenda de futuro compartida

Sobre la Justicia Social

Lejos de constituir una expresión de odio y de envidia, es requisito para la existencia de una verdadera comunidad humana

Sobre la Justicia Social

El Senado como escudo ante la disrupción económica

La última palabra, en la práctica, la tiene el Senado. Esa asimetría es precisamente lo que convierte a la cámara alta en un freno efectivo frente a legislación disruptiva o nombramientos de autoridades en instituciones autónomas

El Senado como escudo ante la disrupción económica
DEPORTES
El recuerdo de Diego Maradona Jr. sobre su padre: su infancia, el Gol del Siglo y la comparación con Messi

El recuerdo de Diego Maradona Jr. sobre su padre: su infancia, el Gol del Siglo y la comparación con Messi

El tenso cara a cara de Pedro Troglio con los periodistas tras el empate de Banfield: “Me calienta que pidan mi cabeza”

El drama de un futbolista argentino y su pareja tras sufrir un grave accidente en Ecuador: “Queremos volver a casa”

“Locura, desastre”: furor por el particular relato de Faustino Oro de un triunfo en una partida de ajedrez online

Se terminó la jornada 15 y solo restan dos fechas para el cierre de la fase regular del Apertura: así serían los cruces de playoffs

TELESHOW
Quién es el último eliminado de Gran Hermano que provocó el desconsolado llanto de Yanina Zilli: “¡No quiero que se vaya!”

Quién es el último eliminado de Gran Hermano que provocó el desconsolado llanto de Yanina Zilli: “¡No quiero que se vaya!”

Sorpresivo abandono de una participante de Gran Hermano: Generación Dorada tras sufrir una crisis en vivo

La felicidad de Jésica Cirio por su embarazo junto a Nicolás Trombino: “Este niño llega para sanar”

Tamara Pettinato respaldó a su hermano Felipe tras su condena: “Para el tribunal fue un accidente”

Saula Benavente, el último gran amor de Luis Brandoni: cómo se conocieron, su vínculo sin convivencia y su familia ensamblada

INFOBAE AMÉRICA

La UE intentará el miércoles desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania tras el veto de Hungría

La UE intentará el miércoles desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania tras el veto de Hungría

Bolivia impulsa una reforma petrolera con tributos de hasta 50% y cambios en YPFB para atraer inversiones

Misterio en Palermo: la policía busca a un escritor famoso que habría asesinado a más de 10 mujeres

¿Suenan mejor los vinilos que otro tipo de formato de reproducción de música?

Reducir moderadamente las calorías retrasa factores clave del envejecimiento humano