Opinión

Fondos CER: una alternativa entre los inversores para proteger los pesos de la inflación

Las estrategias basadas en activos ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor obtuvieron en el año un retorno promedio del 16,6%, destacándose frente a otros instrumentos del mercado local

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Bolsa de Comercio Buenos Aires - Merval
La inflación registró el ritmo mensual más alto desde marzo de 2025 y favoreció a los bonos ajustables que cotizan en Bolsa

El atractivo por la cobertura contra la inflación se mantiene en un contexto de presiones inflacionarias. El IPC de marzo marcó un incremento del nivel de precios del 3,4%, ubicándose por encima de lo que estimaba el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado, encuesta del Banco Central), que proyectaba 3%. Esta cifra no solo representa una aceleración respecto al 2,9% de enero y febrero, sino que también es el ritmo mensual más alto desde marzo de 2025, cuando alcanzó el 3,7 por ciento.

Frente a este escenario, surge la pregunta sobre cómo protegerse ante la suba de precios. Actualmente existen diversas opciones que ajustan por inflación (CER), es decir, instrumentos financieros diseñados para replicar la evolución de los precios. Entre ellos se destacan los Títulos Públicos, como Letras y Bonos (Lecer y Boncer), Obligaciones Negociables que ajustan por UVA, y los fondos comunes de inversión (FCI) con estrategia CER, que tienen como objetivo ofrecer cobertura frente a la inflación.

La cobertura inflacionaria ha recuperado un espacio relevante en el sector financiero. A fines del año pasado, estas alternativas no llegaban a representar el 2% del total gestionado, mientras que actualmente alcanzan casi el 4%, lo que equivale a unos $2,5 billones en activos bajo administración. Durante períodos de fuerte aceleración de precios, su relevancia fue aún mayor: en 2022, cerraron con una representación del 7%, llegando a superar el 14% a mediados de ese año. En 2023, se mantuvieron en torno al 6 por ciento.

La cobertura inflacionaria ha recuperado un espacio relevante en el sector financiero

El análisis del peso creciente de los fondos CER revela dos factores clave para comprender el avance de estas alternativas:

  1. el flujo hacia estos vehículos -principalmente, las suscripciones netas frente a los rescates-
  2. el rendimiento de los activos que componen las carteras de estos fondos.

El fenómeno de las suscripciones netas

Durante marzo, la tendencia de suscripciones a fondos CER mantuvo su impulso. Tras un mes récord cercano a los $300.000 millones, abril se perfila para convertirse en el segundo mejor mes de la serie. En tan solo 10 ruedas, el segmento ya supera los $360.000 millones en suscripciones netas, manteniendo así un ritmo diario promedio superior a los $36.000 millones, una cifra que más que duplica el promedio diario de marzo, que fue de $15.000 millones.

En el acumulado anual, los fondos CER han sumado más de $795.000 millones (Foto: Reuters)
En el acumulado anual, los fondos CER han sumado más de $795.000 millones (Foto: Reuters)

En el acumulado anual, los fondos CER han sumado más de $795.000 millones, compartiendo los primeros puestos de flujo con las estrategias de corto plazo, cuyos fondos en pesos con riesgo de mercado presentan suscripciones netas por más de $1,6 billones.

Más allá de los flujos, los rendimientos mensuales de las estrategias CER sobresalieron respecto a otros segmentos en dos ocasiones -e incluso en tres, si se contabiliza la performance observada hasta abril-. En los análisis a mes cerrado, en febrero y marzo, las ganancias de estos fondos superaron a su benchmark, el índice CER.

En marzo, las carteras cerraron con un rendimiento promedio en torno al 6,6%, mientras que en lo que va de abril la rentabilidad se sitúa en 2,4 por ciento

En marzo, las carteras cerraron con un rendimiento promedio en torno al 6,6%, mientras que en lo que va de abril la rentabilidad se sitúa en 2,4%, posicionándose como los mejores resultados en el universo en pesos. En el acumulado del año, el retorno es del 16,6%, por encima del 10,4% del índice CER.

Un aspecto adicional es la dispersión de los resultados entre el fondo más y menos rentable. Esto responde, fundamentalmente, a la composición y duración de las carteras de cada vehículo. En marzo la dispersión fue de 3%, superior al 1,5% promedio de enero y febrero, y en abril se sitúa en el 1,3 por ciento.

El desempeño futuro dependerá en gran medida del contexto macroeconómico y de la evolución de las expectativas, lo que refuerza la importancia de un análisis integral al momento de tomar decisiones de inversión.

La autora es team leader de fondos de PPI (Porfolio Personal Inversiones)

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