El negocio en la era Milei: de remar aumentos de precios a sostener márgenes

Los precios no reflejaban solo costos presentes, sino expectativas futuras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la economía argentina funcionó bajo una lógica conocida: los precios no reflejaban solo costos presentes, sino expectativas futuras. En ese esquema, la posibilidad de una devaluación del peso actuaba como referencia implícita. Las empresas ajustaban preventivamente, cubriéndose ante un salto cambiario que, muchas veces, terminaba ocurriendo.

Sin embargo, en los primeros 28 meses de gobierno de Javier Milei, ese patrón no se consolidó como muchos anticipaban. La depreciación del peso no se materializó en la magnitud esperada por el mercado, y eso reconfiguró profundamente la lógica de formación de precios.

El mercado ha transitado de un esquema de formación de precios anticipados a uno de márgenes cada vez más comprimidos por presión competitiva. Este cambio implica que ya no alcanza con prever costos futuros, sino que el precio final queda condicionado por un entorno donde el consumidor compara, ajusta y decide con mayor racionalidad.

¿Qué explica este cambio?

En primer lugar, la corrección de precios relativos, especialmente en servicios, reordenó la estructura de costos. Sectores que venían rezagados ajustaron, impactando en toda la cadena productiva y obligando a una recalibración general.

La corrección de precios relativos, especialmente en servicios, reordenó la estructura de costos

En segundo lugar, el nivel de tasas de interés elevadas actuó como ancla. No solo moderó la demanda, sino que también encareció el financiamiento, reduciendo el margen para trasladar aumentos sin afectar ventas.

En tercer lugar, se consolidó un escenario de alta competencia, tanto entre empresas como entre canales. La mayor transparencia de precios y la digitalización amplificaron esta dinámica.

La mayor transparencia de precios y la digitalización amplificaron la dinámica de cambios en los precios relativos (Foto: Reuters)

En este contexto, la capacidad de trasladar aumentos a precios finales se ha reducido, obligando a operar con márgenes más ajustados. Las empresas ya no fijan precios solo en función de sus costos, sino también en relación con lo que el mercado está dispuesto a pagar.

Esto deriva en una consecuencia directa: la dinámica competitiva actual limita el poder de fijación de precios y desplaza el foco hacia la eficiencia operativa. La rentabilidad deja de depender exclusivamente del precio y pasa a jugarse en la estructura interna: costos, logística, escala, productividad.

Las empresas ya no fijan precios solo en función de sus costos, sino también en relación con lo que el mercado está dispuesto a pagar

Se observa un cambio estructural: de precios basados en expectativas a precios condicionados por competencia. Es decir, el dólar deja de ser el principal formador indirecto de precios, y el mercado -a través de la competencia y el consumo- toma ese rol.

¿Qué implica esto para las pyme?

El desafío ya no es solo “poner precio”, sino sostener márgenes en un contexto donde el consumidor valida o rechaza en tiempo real.

Algunas claves prácticas:

Revisar la estructura de costos en detalle;

Identificar costos ocultos o ineficiencias es hoy más relevante que ajustar precios;

la mejora de márgenes empieza puertas adentro ;

Segmentar precios y propuestas. No todos los clientes tienen la misma sensibilidad, por lo que diferenciar productos , calidades o servicios permite sostener rentabilidad sin perder volumen;

Gestionar el capital de trabajo con mayor precisión, con tasas de interés altas, el financiamiento es un factor crítico;

Reducir plazos de cobro, optimizar stock y negociar condiciones con proveedores puede ser tan importante como vender más.

Ajustes de precios más frecuentes y graduales . En lugar de grandes incrementos, el contexto favorece microajustes alineados con el mercado.

Competir en valor, no solo en precio. Servicio, experiencia y confianza pasan a ser variables clave para sostener márgenes.

La economía entra en una etapa donde las reglas cambian. En ese nuevo escenario, la pregunta ya no es cuánto aumentar, sino cómo sostener el negocio cuando el mercado empieza a poner límites más claros que nunca.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market