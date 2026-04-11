Dólar: la trampa del refugio que no refugia

En Argentina hay más de USD 200.000 millones guardados bajo el colchón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar una moneda fuerte como resguardo al ahorro es una de las tradiciones más arraigadas en Latinoamérica. Una costumbre que continúa vigente aun cuando el dólar, la divisa predominante, atraviesa un proceso de depreciación global. Tal es así que solo en Argentina hay más de USD 200.000 millones guardados bajo el colchón. Frente a este escenario, apilar un dólar arriba de otro no solo resulta insuficiente: es contraproducente.

Según el último reporte del Indec, correspondiente al tercer trimestre del 2025, el stock de dinero por fuera del sistema superó los USD 279.476 millones. Incluso con la promulgación de la Ley de Inocencia Fiscal, que favorece el ingreso de dólares al sistema formal, la informalidad continúa posicionada como el principal refugio frente a los vaivenes de la economía. Se trata de un reflejo histórico que se justifica por la desconfianza generalizada en la moneda local, pero evidencia una notoria falta de perspectiva histórica internacional.

Es cierto que, indefectiblemente, el dólar termina por imponerse frente al peso. Pero también es verdad que esta fortaleza es relativa, y que la moneda norteamericana no está blindada frente a los embates de la economía global.

Es cierto que, indefectiblemente, el dólar termina por imponerse frente al peso. Pero también es verdad que esta fortaleza es relativa

Basta un ejemplo básico para dar cuenta de esta situación: En 1964, USD 20.000 alcanzaban para comprar una vivienda promedio en Estados Unidos; en el 2000 el número ascendió a USD 120.000; y en la actualidad, un comprador necesita USD 400.000 para adquirir una propiedad similar.

La fragilidad del dólar como refugio de valor

Según el Índice de Precios al Consumidor del Bureau of Labor Statistics, el poder adquisitivo del dólar se redujo aproximadamente 83% entre 1975 y 2025. A su vez, el Índice DXY, indicador financiero que mide el valor del dólar frente a otras seis divisas, cayó alrededor de un 10% en el primer semestre de 2025, en lo que representó su peor desempeño en un período de 50 años.

El contexto internacional signado por el conflicto tampoco permite pronosticar estabilidad en el futuro cercano, e incluso consultoras como Morgan Stanley anticiparon un 2026 de mayor volatilidad para la moneda norteamericana.

Según el Índice de Precios al Consumidor del Bureau of Labor Statistics, el poder adquisitivo del dólar se redujo aproximadamente 83% entre 1975 y 2025

Los ahorristas extranjeros carecen de acceso a los estímulos fiscales y a los programas sociales financiados con la emisión de la FED, y tampoco tienen la posibilidad de adquirir crédito barato en dólares. Como refleja el Efecto Cantillon, la ampliación de la base monetaria enriquece a quienes están más cerca de la creación de dinero y empobrece a quienes están más lejos. Los pequeños y medianos ahorristas representan el último eslabón en esta cadena monetaria.

Los dólares que se guardan bajo el colchón no hacen más que perder valor año a año, independientemente de la relación coyuntural o histórica que mantengan con el peso. Los datos demuestran que el dólar guardado es dólar dormido y, por lo tanto, pérdida de capital. La generación de rendimientos es el único método probado para sortear la desvalorización del dinero, y para generarlos es necesario despertar el ahorro y ponerlo a trabajar.

Alternativas de inversión y ejemplos concretos

Al contrario de lo que indica cierto sentido común construido a partir de un déficit en educación financiera, invertir no es un riesgo, sino una herramienta de resguardo. Cabe destacar que la inversión no necesariamente debe ser un sinónimo del ámbito bursátil. Existen activos que funcionan como respaldo sin exponerse al ritmo frenético de la Bolsa.

Existen activos que funcionan como respaldo sin exponerse al ritmo frenético de la Bolsa

Los storage almacenados que hace 25 años valían USD 5 millones, hoy valen cerca de USD 20 millones. Quien invirtió allí ganó y evitó el riesgo, ya que forman parte de una industria de consumo masivo en Estados Unidos, con valores transparentes y un mercado de dimensiones enormes.

El dólar aún es la moneda predominante en el mundo, pero no representa una garantía en sí misma. Quienes lo comprendan tendrán mejores herramientas para afrontar la volatilidad.

El autor es economista y CEO de BAS Storage