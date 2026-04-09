Opinión

La industria alimentaria impulsa la nutrición positiva en Argentina

En un nuevo escenario global, el sector alimenticio adopta estrategias que incluyen fortificación y reformulación de productos básicos con el objetivo de mejorar la calidad de vida y contribuir a la salud pública de la población

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La industria alimentaria enfrenta un desafío claro: dejar de ser únicamente un proveedor de alimentos para convertirse en un actor activo en la construcción de bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la conversación sobre alimentación cambió de forma estructural. Ya no alcanza con hablar de qué comemos, sino de cómo y para qué lo hacemos. La calidad nutricional, la evidencia científica y el impacto en la salud a lo largo del tiempo se volvieron centrales. En este nuevo escenario, la industria alimentaria enfrenta un desafío claro: dejar de ser únicamente un proveedor de alimentos para convertirse en un actor activo en la construcción de bienestar.

Este cambio de paradigma se expresa en un concepto que gana relevancia a nivel global: la nutrición positiva. A diferencia de enfoques tradicionales, centrados únicamente en reducir nutrientes críticos como el sodio, los azúcares o las grasas, la nutrición positiva propone una mirada más integral y proactiva. Se trata no solo de limitar, sino de mejorar el perfil nutricional de los alimentos incorporando componentes beneficiosos —como fibra, granos enteros, proteínas y micronutrientes— sin perder de vista algo fundamental: el alimento debe seguir siendo accesible, seguro y parte de la cultura cotidiana.

En países como Argentina, donde el pan ocupa un lugar central tanto en la mesa como en la identidad alimentaria, este enfoque adquiere una dimensión aún más relevante. Su consumo extendido lo convierte en un vehículo estratégico para mejorar la nutrición de la población a gran escala. De hecho, organismos internacionales como la OMS destacan la fortificación de alimentos de consumo masivo como una de las herramientas más eficaces y costo-efectivas para abordar deficiencias nutricionales en la población.

Cuando la elaboración de alimentos se combina con ciencia, regulación y una visión de largo plazo, el impacto puede ser masivo, sostenido y positivo

La incorporación de micronutrientes esenciales —como hierro y ácido fólico— en harinas y productos panificados ha demostrado impactos concretos en salud pública, reduciendo la anemia y previniendo defectos del desarrollo en etapas tempranas de la vida. Esto refleja un punto clave: cuando la elaboración de alimentos se combina con ciencia, regulación y una visión de largo plazo, el impacto puede ser masivo, sostenido y positivo.

Pero la nutrición positiva no se limita a la fortificación. También implica una transformación profunda en la manera en que se diseñan los alimentos. Uno de los pilares de este cambio es la simplificación de las recetas. Hoy, el consumidor busca transparencia: quiere entender qué está comiendo, reconocer los ingredientes y confiar en lo que elige. Por eso, avanzar hacia listas de ingredientes más cortas, claras y comprensibles no es solo una tendencia, sino una demanda concreta que redefine las reglas del sector y que, además, es objeto de evaluación por parte de iniciativas y estándares independientes que analizan la calidad nutricional de los alimentos, como ATNi y el Health Star Rating (HSR).

Simplificar no es solo reducir: es tomar decisiones más inteligentes sobre qué incluir y por qué. Cada ingrediente debe tener un rol claro, ser reconocible y aportar valor nutricional real. Este enfoque eleva el estándar de la industria en su conjunto y redefine las expectativas del consumidor. La transparencia, en este contexto, deja de ser un diferencial para convertirse en una condición básica de confianza.

La nutrición positiva no se limita a la fortificación. También implica una transformación profunda en la manera en que se diseñan los alimentos.

Otro eje central es la incorporación de granos enteros y fibra en los productos de consumo cotidiano. La evidencia científica es contundente: una dieta rica en estos componentes se asocia con mejores indicadores de salud metabólica y con un menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. En este sentido, el pan —cuando integra estos aportes nutricionales— puede aportar energía de calidad, con una liberación sostenida que acompaña mejor el ritmo de vida actual y contribuye a una alimentación equilibrada.

En paralelo, es necesario enriquecer la conversación sobre alimentación con una mirada más completa. Reducir la discusión a categorías rígidas muchas veces deja afuera variables clave como el aporte nutricional, la seguridad de los alimentos y su rol real en la dieta cotidiana. Entender qué comemos —y qué valor nos aporta— requiere ir más allá de simplificaciones y poner en el centro la evidencia, el contexto y las necesidades concretas de la población.

En un país tan extenso, este enfoque resulta fundamental. Garantizar que un alimento básico llegue en condiciones adecuadas, con calidad superior y disponible para todos no es un detalle menor: es parte central de la seguridad alimentaria. En ese sentido, el pan envasado permite asegurar estándares sanitarios homogéneos y disponibilidad incluso en zonas donde el acceso a alimentos frescos puede ser limitado. Además, contribuye a reducir el desperdicio, extendiendo su vida útil y favoreciendo un mejor aprovechamiento en los hogares.

Liderar este cambio implica asumir una responsabilidad de largo plazo. La nutrición positiva no es una respuesta coyuntural ni una estrategia de marketing: es una transformación estructural basada en ciencia, transparencia y compromiso con el consumidor. Significa entender que ningún alimento por sí solo define una dieta, pero que cada uno puede contribuir, de manera concreta, a mejorarla.

El verdadero desafío para la industria es ofrecer opciones que acompañen a las personas en sus decisiones cotidianas, respetando sus preferencias, su cultura y su contexto. Porque, en definitiva, alimentar mejor no es solo una cuestión técnica: es una forma de generar impacto social.

En ese camino, avanzar hacia una nutrición positiva es también asumir un propósito más amplio: contribuir, desde cada decisión, a alimentar un mundo mejor. No como una consigna, sino como un estándar concreto de cómo producimos, comunicamos y ponemos los alimentos en la mesa de millones de personas todos los días.

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