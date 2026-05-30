Universidad, transformación tecnológica y desarrollo nacional

Marcha federal universitaria

La discusión sobre el modelo universitario abarca las perspectivas de políticas públicas, desarrollo económico y transformación tecnológica. La universidad pública argentina se estructuró sobre tres principios fundamentales: la Reforma Universitaria de 1918, la gratuidad educativa y el federalismo académico. Estos pilares permitieron consolidar un sistema de educación superior orientado simultáneamente a la democratización del conocimiento, la movilidad social ascendente y la construcción de capacidades científico-tecnológicas nacionales.

El actual modelo presenta un conjunto de problemas sobre los que hay que actuar: bajas tasas de graduación, bajas designaciones docentes de tiempo completo, falta de desarrollos en investigación en áreas disciplinares y la más baja inversión en educación superior, ciencia, tecnología y transferencia de 1983 a la fecha.

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Sin embargo, el debate presenta una paradoja significativa, las críticas hacia el sistema universitario suelen formularse sin la explicitación de un modelo alternativo de universidad.

A más de la mitad de mandato del actual período de gobierno, resulta muy difícil poder establecer cuál es el modelo de educación superior que promueve la actual administración. En efecto, todo modelo universitario se encuentra necesariamente inscripto dentro de un determinado proyecto político, económico, productivo, social y cultural. Las universidades no constituyen instituciones aisladas, sino dispositivos estratégicos vinculados directamente con las capacidades de desarrollo de una nación. En varias intervenciones los funcionarios gubernamentales vaticinaron el fin de las universidades tal como las conocemos; entonces: ¿cuál es el modelo universitario alternativo que promueve el gobierno?

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En el contexto de la actual revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, este debate adquiere una centralidad aún mayor.

Resulta particularmente significativo que figuras centrales de la transformación digital global, como Sundar Pichai (CEO de Google y Alphabet), haya reivindicado recientemente el papel estratégico de la educación universitaria frente a los cambios acelerados del mercado laboral y de la economía del conocimiento.

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En la entrevista realizada tras el evento Google I/O 2026, sostuvo que “como humanos no estamos preparados para este ritmo de cambio”, advirtiendo sobre los efectos de la aceleración tecnológica permanente sobre las trayectorias educativas y laborales.

En este marco, el posicionamiento de Pichai respecto de la universidad adquiere especial relevancia académica e institucional.

Frente a las opiniones de sectores de Silicon Valley, que desde hace más de una década cuestionan la educación universitaria tradicional, el CEO de Google afirmó explícitamente: “Si tuviera 18 años, iría a la universidad”. Esta afirmación adquiere particular importancia en un contexto donde diversos referentes tecnológicos han promovido históricamente modelos alternativos basados exclusivamente en el emprendedurismo acelerado o en trayectorias educativas breves.

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Este argumento resulta consistente con numerosos estudios contemporáneos sobre transformación tecnológica y capital humano.

Según datos de la OCDE, las economías con mayores niveles de innovación presentan simultáneamente altos índices de formación universitaria, especialmente en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Asimismo, investigaciones del Banco Mundial, sostienen que el incremento en los niveles de educación terciaria produce mejoras sustanciales en productividad, salarios y competitividad económica.

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La propia evolución de la inteligencia artificial parece reforzar esta tendencia.

Aproximadamente el 75% del código producido actualmente por ingenieros de software incorpora sugerencias generadas mediante inteligencia artificial. Sin embargo, lejos de implicar la desaparición del trabajo profesional calificado, esta transformación redefine las competencias requeridas. La tarea principal ya no consiste únicamente en producir código, sino en coordinar sistemas inteligentes, evaluar resultados, formular problemas complejos y tomar decisiones estratégicas.

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Competencias como pensamiento crítico, razonamiento abstracto, capacidad analítica, interpretación contextual y evaluación ética resultan difícilmente reemplazables por sistemas automatizados. Precisamente, dichas capacidades constituyen uno de los principales objetivos históricos de la formación universitaria integral.

En consecuencia, la educación superior no pierde relevancia frente a la inteligencia artificial; por el contrario, se vuelve aún más estratégica. Las transformaciones tecnológicas aceleradas tienden a incrementar —y no a reducir— la necesidad de formación profunda, flexible e interdisciplinaria. Tal como sostuvo Pichai, “la capacidad de pensar lentamente sobre las cosas importantes” continúa siendo un diferencial central en contextos de cambio permanente.

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Desde la perspectiva del desarrollo productivo, esta discusión posee implicancias estructurales. Argentina y Brasil constituyen los dos principales países latinoamericanos con capacidad significativa para formar recursos humanos avanzados en sectores estratégicos como energía, minería, biotecnología, software, ingeniería e investigación científica. Según datos de la CEPAL, las economías con mayores niveles de complejidad productiva y tecnológica presentan simultáneamente mayores proporciones de profesionales universitarios y mayores inversiones en ciencia y tecnología.

Asimismo, la UNESCO señala que los países desarrollados invierten entre el 2% y el 4% de su Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo, mientras que América Latina apenas supera el 0,6%. La evidencia internacional demuestra que existe una correlación directa entre inversión en educación superior, producción científica y niveles de bienestar social.

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En nuestro país, invertimos 0,85% del PBI en el año 2015, 0,69% en 2019, 0,69% en 2023 y 0,51% en el año 2025 siendo este registro la más baja inversión en educación superior en los últimos 20 años.

Por esto, la discusión sobre el financiamiento universitario no puede reducirse exclusivamente a criterios fiscales de corto plazo. Toda sociedad asigna recursos públicos a múltiples finalidades estratégicas. La cuestión central reside en definir qué modelo de desarrollo se pretende construir: uno basado exclusivamente en actividades primario-extractivas o uno sustentado en conocimiento, innovación, ciencia y tecnología.

En este contexto histórico, la universidad pública no constituye simplemente un gasto presupuestario, sino una inversión estratégica vinculada directamente con la soberanía tecnológica, la competitividad económica, la movilidad social y la calidad democrática.

La experiencia internacional demuestra que los países capaces de liderar las transformaciones tecnológicas globales son precisamente aquellos que fortalecen sus sistemas universitarios, científicos y de investigación avanzada, por lo que sus sociedades logran niveles crecientes de bienestar.