Opinión

El Cisne Gris de la longevidad: 3 ejes para evitar el colapso financiero de una sociedad que vive 100 años

El envejecimiento poblacional y el aumento en la expectativa de vida obligan a repensar los sistemas previsionales, la gestión laboral y la arquitectura financiera para evitar una crisis anunciada por la falta de previsión acorde al nuevo escenario demográfico

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Generación silver: adultos con padres ancianos
El mercado suele ver al adulto mayor como una carga fiscal

El ensayista e investigador Nassim Taleb popularizó los “Cisnes Negros” para describir eventos aleatorios e imprevisibles. Pero existe otra categoría mucho más peligrosa para las empresas y los Estados: el Cisne Gris. Se trata de un evento de alto impacto y probabilidad de ocurrencia cercana al 100%, que vemos avanzar lentamente pero que, por sesgos cognitivos, decidimos no integrar en nuestra toma de decisiones hoy.

La crisis de los sistemas de previsión social y el surgimiento de la Silver Economy son el Cisne Gris de nuestra era. Estamos gestionando una sociedad que camina hacia los 100 años de vida con herramientas financieras y mentales diseñadas para un mundo donde la gente moría a los 65. El éxito de nuestra especie —vivir más— se está convirtiendo, paradójicamente, en nuestro mayor riesgo sistémico.

El error de cálculo demográfico

La arquitectura de la seguridad social moderna se basó en una pirámide: muchos jóvenes activos sosteniendo a pocos mayores pasivos. Hoy, esa pirámide se está invirtiendo a una velocidad que los presupuestos públicos y nuestra capacidad cognitiva no logran procesar.

El éxito de nuestra especie —vivir más— se está convirtiendo, paradójicamente, en nuestro mayor riesgo sistémico

Desde la Teoría de la Decisión, esto plantea un problema de sostenibilidad. Seguir apostando por modelos de reparto puros, sin una transición hacia la capitalización o la eficiencia basada en datos, es ignorar la ley de gravedad financiera. Sin embargo, la pregunta persiste: si sabemos que vamos a vivir más, ¿por qué no estamos ahorrando lo suficiente?

Las ciencias del comportamiento tienen la respuesta. Nuestro cerebro está programado biológicamente para el Descuento Hiperbólico: preferimos 100 dólares hoy que 200 dentro de un año. En contextos de alta volatilidad e incertidumbre macroeconómica, este sesgo se exacerba y nos empuja al consumo inmediato.

Aquí es donde el ahorro financiero se conecta con el mercado laboral. Si el sesgo biológico nos impide acumular capital suficiente para una jubilación de 30 o 40 años, la solución no es solo “ahorrar mejor”, sino extender nuestra vida productiva. Pero para lograrlo debemos derribar el último gran prejuicio corporativo: el edadismo.

Silver Economy: el activo ignorado

El mercado suele ver al adulto mayor como una carga fiscal. Es una mirada miope. A pesar de que el discurso corporativo habla de diversidad, la realidad en Argentina es cruda: el 68% de las empresas no contrató talento “Silver” (50-65 años) en el último año, y más de la mitad de estos profesionales sufrió rechazo por su edad.

Nuestro cerebro está programado biológicamente para el Descuento Hiperbólico: preferimos 100 dólares hoy que 200 dentro de un año

Para las empresas, esto no es solo un tema de responsabilidad social sino una oportunidad estratégica. Mientras la juventud se suele destacar en la “inteligencia fluida” (rapidez para resolver problemas nuevos), el talento senior posee la “inteligencia cristalizada”: la capacidad de utilizar el conocimiento acumulado, el criterio ético y la gestión de la ambigüedad.

Son facultades que la IA aún no puede replicar con fidelidad. La ventaja competitiva estará en las organizaciones que sepan integrar la experiencia con la tecnología para potenciar, y no jubilar, el capital humano.

Tres ejes para una arquitectura de futuro

Para evitar que este Cisne Gris nos pase por encima debemos pasar al diseño proactivo. En ese sentido, se puede pensar en tres ejes concretos para avanzar.

Uno de ellos tiene que ver con los nudges de formalización y ahorro complementario. En Argentina, el sistema previsional opera sobre tres realidades simultáneas: empleados en relación de dependencia que aportan obligatoriamente pero cuya cobertura futura depende de la continuidad de un sistema de reparto bajo creciente presión demográfica; una economía informal que deja a más de un tercio de los trabajadores completamente fuera del sistema; y una creciente gig economy de monotributistas cuyos aportes fijos no reflejan sus ingresos reales ni su futura necesidad de cobertura. Aplicar la lógica del Nobel Richard Thaler en este contexto no significa diseñar un ahorro voluntario como en los sistemas anglosajones, sino algo más urgente: rediseñar los incentivos para que registrarse y aportar de forma proporcional sea la opción de menor fricción. Cuando el sistema hace que la formalidad sea más sencilla que la informalidad, las tasas de cobertura suben.

El segundo es la Aumentación cognitiva y mentoría. Las organizaciones deben usar la IA para automatizar tareas operativas desgastantes, permitiendo que el profesional senior se enfoque exclusivamente en la estrategia y el mentoring. La tecnología no viene a reemplazar al veterano, sino a dotarlo de un “exoesqueleto” cognitivo que extienda su impacto.

El otro eje propuesto es la Flexibilidad y opcionalidad de vida: el modelo de jubilación fija es una reliquia de la era industrial, por lo que deberíamos evolucionar hacia sistemas donde el retiro sea modular. Esto permitiría que una persona use parte de sus fondos para un reciclaje profesional (reskilling) a los 55 años, iniciando una nueva etapa productiva. En una vida de 100 años, el aprendizaje y el trabajo deben ser ciclos recurrentes, no etapas lineales.

En síntesis, la longevidad no es un problema a resolver, sino el mayor triunfo de la humanidad. El problema real es la obsolescencia de nuestras estructuras de decisión. Si seguimos ignorando el Cisne Gris, el colapso final no será una sorpresa, sino negligencia estadística. Es hora de que las finanzas y el comportamiento humano se unan para diseñar un mundo donde vivir más sea, finalmente, una oportunidad de crear más valor.

El autor es coordinador académico del Programa de Behavioural Business y Profesor de la Maestría en Ciencia del Comportamiento de Universidad de San Andrés

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