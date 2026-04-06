Opinión

Libertad financiera en tiempos de incertidumbre: por qué el real estate sigue siendo una de las inversiones más elegidas

La búsqueda de alternativas que permitan preservar el valor del dinero y otorguen mayor flexibilidad es una tendencia creciente entre quienes priorizan la estabilidad en contextos económicos volátiles

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Real estate, una inversión siempre vigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un país atravesado por inflación crónica, jubilaciones que pierden poder adquisitivo y un acceso al crédito históricamente limitado, cada vez más argentinos buscan en el real estate algo más que renta. Buscan previsibilidad. Buscan resguardo de valor. Y, sobre todo, buscan capacidad de elección.

Durante años, la libertad financiera se presentó como una meta extrema: dejar de trabajar y vivir exclusivamente de ingresos pasivos. En ese relato simplificado, el real estate quedó reducido a una fórmula repetida hasta el cansancio. Sin embargo, en contextos volátiles como el argentino, invertir bien no es seguir recetas universales, sino entender para qué se invierte, en qué momento del ciclo y con qué horizonte.

La verdadera libertad financiera no consiste en no trabajar, sino en no depender únicamente del trabajo para vivir. Es poder elegir. Elegir cuándo, cómo y en qué involucrarse, sin que cada decisión esté condicionada por la urgencia del ingreso mensual o por la incertidumbre sobre el futuro previsional. Desde esta perspectiva, invertir en ladrillo solo para alquilar deja de ser el eje central. Puede ser parte de una cartera diversificada, pero el mayor diferencial histórico del real estate estuvo —y sigue estando— en otro lugar: comprar bien, esperar y vender mejor. En particular, la compra en pozo continúa siendo una de las estrategias más eficientes para construir capital, siempre que se realice con análisis, información y paciencia.

La verdadera libertad financiera no consiste en no trabajar, sino en no depender únicamente del trabajo para vivir

En proyectos bien ubicados y desarrollados por compañías con trayectoria comprobada, la brecha entre el valor de compra en pozo y el valor de mercado una vez finalizada la obra suele ubicarse, en escenarios favorables, en rangos que pueden superar el 30%, dependiendo del ciclo económico, la zona y el momento de entrada. No se trata de una ganancia inmediata ni garantizada, sino de una lógica histórica del sector cuando el proyecto está bien estructurado.

A esto se suma un punto clave: la posibilidad de financiar la compra directamente con la desarrolladora y luego vender la unidad al contado una vez finalizada la obra. Esta dinámica permite optimizar el uso del capital y mejorar la rentabilidad anual de la inversión, especialmente en mercados con restricciones crediticias.

En Argentina, este diferencial cobra aún más relevancia. Con valores del metro cuadrado en dólares que se mantienen por debajo de los máximos históricos y costos de construcción que comenzaron a recomponerse, el timing de entrada vuelve a ser una variable determinante para quienes piensan la inversión como construcción de patrimonio y no como especulación de corto plazo.

Muchas veces, el problema no es el activo, sino cómo se entra. El miedo a equivocarse, a no entender el mercado o a elegir mal un proyecto sigue siendo una de las principales barreras para invertir. En ese punto, el asesoramiento profesional cumple un rol central: ordenar información, evaluar escenarios y transformar una decisión percibida como riesgosa en una estrategia con sentido.

No se trata de una ganancia inmediata ni garantizada, sino de una lógica histórica del sector cuando el proyecto está bien estructurado

Así como en todas las profesiones existen distintos niveles de idoneidad, también ocurre en el sector de los desarrolladores. Por eso, la interconsulta y el contraste de opiniones resultan claves para tomar decisiones informadas y realizar una buena inversión.

Invertir bien en real estate implica mirar más allá del metro cuadrado. Analizar la proyección del barrio, los valores actuales y su potencial de crecimiento, la resiliencia de la zona frente a contextos adversos y, sobre todo, la trayectoria del desarrollador. La experiencia de equipos con historial de ejecución y entrega se vuelve un factor diferencial para atravesar ciclos e incertidumbres.

También entran en juego variables que amplían opciones y reducen riesgo: tipologías con demanda sostenida, usos posibles del inmueble, calidad del diseño y coherencia entre lo que se comunica y lo que finalmente se entrega. Desde la mirada del inversor, contar con proyectos que alinean oferta y demanda real contribuye a reducir los tiempos de salida y a mejorar la liquidez del activo. En ese sentido, herramientas como estudios de mercado previos o la posibilidad de conocer el producto final ayudan a disminuir la incertidumbre y a tomar decisiones más informadas.

Trabajar, mantenerse activo y generar ingresos es parte del crecimiento personal y profesional. Pero la libertad financiera real aparece cuando el trabajo deja de ser una obligación y pasa a ser una elección. Y eso no es una utopía ni un privilegio: es el resultado de invertir con tiempo, información y estrategia.

El real estate no ofrece soluciones rápidas. Pero bien pensado, sigue siendo una de las herramientas más sólidas para construir capital, independencia y tranquilidad a largo plazo.

El autor es fundador de Grupo 1880

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