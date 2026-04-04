OMC: una conferencia de borradores

La 14° Conferencia Ministerial de la OMC en Yaoundé finalizó sin acuerdos clave sobre comercio global. (OMC/Imagen cedida vía REUTERS)

El fracaso de la 14° Conferencia Ministerial de la OMC realizada en la ciudad de Yaoundé, Camerún, del 26 al 30 de marzo, agudizó la tensión sobre las posibilidades de la organización de lograr algún progreso en las graves circunstancias actuales donde la diplomacia ha sido reemplazada por los estallidos de las bombas. Las dificultades de alcanzar acuerdos básicos sobre temas que se arrastran hace años revelaron la falta de compromiso de los principales miembros con la defensa del sistema multilateral de comercio a pesar de las declamaciones públicas.

Si bien la página web de la Conferencia Ministerial celebra los trabajos efectuados durante los cuatro días, los hechos concretos señalan que no fue posible concluir ninguno de los temas de la agenda por las dificultades para alcanzar consensos unánimes como requiere la metodología de la organización. La Directora General, Okonjo-Iweala, celebró, como corresponde a una experimentada diplomática, los “borradores” sobre el plan de trabajo para la reforma del organismo y el sistema multilateral de comercio, la moratoria sobre la aplicación de aranceles a las transmisiones digitales, la incorporación a la OMC del Acuerdo de Facilitación de Inversiones para el Desarrollo y la moratoria sobre las reclamaciones no violatorias del TRIPS y un reiterado paquete de sugerencias sobre los países de menor desarrollo.

La página no hace referencias a la segunda fase del Acuerdo sobre Subsidios a la Pesca y el de Agricultura que se encontraban en la agenda original. La delegación argentina intentó sin éxito volver a incluir la agricultura en el temario de la organización.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que, siendo la Conferencia Ministerial el órgano decisorio, la Directora General destaque que el trabajo de los ministros se limitara solo a elaborar borradores como si esta convocatoria fuera una continuación de la labor que llevan a cabo las representaciones en Ginebra donde tuvieron entre idas y vueltas un lapso de dos años desde la última reunión en 2024 para alcanzar alguna definición.

La delegación de los Estados Unidos estuvo presidida por el Representante Comercial, Jamieson Greer, que, en su discurso de presentación, indicó la importancia de extender sin fecha la moratoria sobre la prohibición de arancelar las transmisiones digitales. Esta aspiración, que hubiera justificado el traslado, chocó con la oposición de Brasil y Turquía a pesar de contar con el apoyo de 164 miembros. Estos dos países consideraron que la prórroga indefinida limitaba sus derechos a aplicar políticas en el sector y en especial la posibilidad de aumentar los ingresos fiscales.

La India, como viene repitiéndose desde hace décadas, ejerció su poder de veto para rechazar la incorporación a la OMC del Acuerdo sobre Facilitación de Inversiones, la definición de los subsidios a la pesca y la posibilidad de avanzar en el tema agrícola. La delegación de este país ha sido consistente en oponerse a cualquier intento de ampliar los compromisos, reafirmando que su prioridad es proteger los ingresos de su extensa población dependiente de esos sectores a pesar de los progresos de los últimos años.

El Embajador Greer expresó al finalizar la Conferencia su desaliento sobre las posibilidades de alcanzar acuerdos mínimos ante las discrepancias en Yaoundé. En una declaración publicada en la página del USTR expresó que siempre fue escéptico sobre el valor de la OMC y que los resultados de la última semana le confirmaron que "esta organización solo tendrá un papel limitado en el diseño de la política de comercio global“.

La 14° Conferencia Ministerial confirmó la inexistencia de voluntad para mostrar un mínimo de progreso que reivindique el sistema multilateral de comercio. En las presentes circunstancias donde prima la incertidumbre no existen incentivos para efectuar concesiones. Todo indica que la OMC entrará en un cono de sombra hasta tanto cedan las tensiones geopolíticas que permitan reanudar el diálogo entre los principales miembros del organismo. Las palabras de Jamieson Greer solo confirman que Estados Unidos continuará con su visión unilateral centrando sus esfuerzos en la reducción del déficit comercial y en las negociaciones bilaterales.