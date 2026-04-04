El caso Noelia y el fracaso del cuidado

El caso Noelia Castillo Ramos evidencia las consecuencias éticas y sociales de la Ley Orgánica 3/2021 de eutanasia en España. (Antena 3)

Pasado el impacto inicial, el caso Noelia Castillo Ramos permite ver con mayor nitidez lo que realmente está en juego. Muchos defensores de la eutanasia lo presentaron como una victoria de la compasión, la autonomía y la dignidad. Pero una lectura más rigurosa sugiere lo contrario. No revela sólo una pendiente resbaladiza posterior en la práctica eutanásica, sino algo más grave, su ampliación ya estaba contenida en la propia arquitectura de la ley española. La Ley Orgánica 3/2021 no se limitó a enfermedades terminales ni a tortuosas agonías irreversibles, sino que admitió también la muerte asistida en supuestos de “padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, aun sin final inmediato de vida.

Ese punto es decisivo. Si un caso como este entra jurídicamente en la norma, entonces el problema ya no pasa por una desviación posterior ni por un abuso imprevisto. La amplitud estaba en el origen. No se trata de una excepción que forzó la ley, sino de una consecuencia posible de su propio diseño.

Noelia, de 25 años, había quedado con paraplejia por lesión medular irreversible tras un intento de suicidio en 2022, en un cuadro, además, atravesado por dolor crónico, sufrimiento psíquico persistente y dependencia funcional para su cuidado cotidiano. Solicitó formalmente la eutanasia en abril de 2024. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó el pedido en julio de ese año. Tras una disputa judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el 10 de marzo de 2026 una medida cautelar para frenar el procedimiento. Días más tarde, el 26 de marzo, la eutanasia fue practicada.

Pero el problema no sólo es jurídico, sino moral y civilizatorio. Noelia no llega a ese final desde una historia de contención robusta, cuidados integrales y reparación suficiente, sino desde una biografía atravesada por sufrimiento psíquico severo, dolor físico crónico, extrema vulnerabilidad, dependencia funcional intensa y profunda ruptura biográfica vital. Y ahí emerge la pregunta bioética insoslayable ¿se agotaron realmente todas las formas del cuidado o se legitimó la solución letal allí donde correspondía intensificar la asistencia y el acompañamiento?

Aquí aparece una inversión de prioridades inquietante. El mismo entramado social e institucional que no consigue proteger suficientemente a una persona vulnerable ni reconstruir de manera sólida sus condiciones de sostén, sí demuestra eficacia para organizar el procedimiento que habilita su muerte asistida. La insuficiencia para cuidar es reemplazada por la eficiencia protocolar para administrar la muerte. Y eso, más allá de la prolijidad procedimental, constituye un fracaso moral.

Quienes defienden la posición permisiva recuerdan, con razón, que la ley prevé salvaguardas como la reiteración de la solicitud, controles médicos, evaluación adicional, intervención de comisiones y posibilidad de desistimiento. Nada de eso es falso. Pero un procedimiento cuidadosamente regulado no resuelve por sí mismo la cuestión ética de fondo. La pregunta decisiva no es si el Estado ha logrado regular la muerte asistida, sino si le corresponde convertirla en respuesta institucional frente a ciertas formas de sufrimiento.

Y cuando el Estado no sólo permite, sino que además financia, organiza y estandariza la ayuda para morir, deja de emitir un mensaje neutro. La muerte provocada empieza a consolidarse como solución legitimada y disponible frente a determinadas vidas atravesadas por dependencia, discapacidad irreversible o derrumbe subjetivo. Por eso el problema no es meramente legal, sino médico, antropológico, cultural y, más profundamente, un problema de límites. Del límite moral del poder estatal, del límite de la medicina y del límite que una civilización se impone frente a la vulnerabilidad.

Desde la ética del Límite, el problema se vuelve aún más claro. No toda capacidad legalmente habilitada debe transformarse en potestad moralmente legítima. Una sociedad civilizada no se mide sólo por la ampliación de opciones individuales, sino por su aptitud para imponer límites éticos al poder, sobre todo cuando ese poder se ejerce sobre vidas vulnerables. Allí donde el Estado deja de contenerse frente al sufrimiento y asume la facultad de administrar la muerte como respuesta, el límite protector se erosiona y el poder cruza un umbral que ya no resguarda al vulnerable, sino que lo expone.

El caso también deja ver otra forma de descarte, que es la conversión del sufriente en emblema de una causa. En el debate público contemporáneo existe una inclinación a transformar historias humanas complejas en piezas de validación ideológica. La persona concreta cede así su lugar al símbolo, a la consigna y al argumento. Y en esa operación también se la deshumaniza.

Por eso la invocación abstracta de la autonomía no alcanza. Ninguna decisión nace en el vacío. Toda elección se forma en un entramado previo de vínculos, asistencia material, sostén psicológico y horizonte de sentido. La cuestión no es sólo si una persona expresó formalmente su voluntad, sino bajo qué condiciones vitales lo hizo. Cuando ese trasfondo ha sido erosionado por la violencia, el abandono y la insuficiencia de contención, el recurso a la autonomía corre el riesgo de convertirse en un formalismo que encubre un fracaso previo del cuidado.

Nada de esto obliga a imputar mala fe a médicos, jueces o comisiones. Pero sí permite advertir una peligrosa mutación cultural manifiesta en la progresiva aceptación de que, frente a determinadas vidas heridas por el sufrimiento, la dependencia o la ruina subjetiva, la medicina pueda ofrecer la muerte como solución jurídicamente válida y sanitariamente ejecutable. Eso es, precisamente, una forma de cultura del descarte.

Frente a ello, la cultura del cuidado parte de una premisa radicalmente distinta. Sostiene que la respuesta humana y médica al sufrimiento no debe consistir ni en el ensañamiento terapéutico ni en la provocación ni aceleración deliberada de la muerte. Entre ambos extremos existe una vía ética más exigente constituida por los cuidados paliativos integrales, alivio del dolor, acompañamiento psicológico y espiritual, asistencia social, contención familiar y, llegado el caso, la remoción de aquello que impide una muerte inminente e irreversible, sólo prolongando una artificiosa y tortuosa agonía. Lo decisivo es que una sociedad auténticamente cuidadora no coloque en el mismo plano institucional el alivio del sufrimiento y la eliminación del sufriente.

La ética del Límite recuerda además que el poder no se vuelve justo por su sola legalidad ni por la eficacia de sus procedimientos, sino por su capacidad de autolimitarse. También el Estado debe saber abstenerse. No todo lo que puede protocolizar, financiar y ejecutar debe convertirse en práctica legítima. Cuando la respuesta institucional al sufrimiento deja de orientarse prioritariamente al cuidado y comienza a admitir la eliminación deliberada del sufriente, no estamos ante una ampliación neutral de derechos, sino ante una redefinición severa de lo que una comunidad política considera digno de ser sostenido.

La dignidad de una civilización no se mide por la prolijidad de sus protocolos letales, sino por la fuerza moral e institucional con la que se niega a convertir la muerte médicamente administrada en sustituto del cuidado.

El caso Noelia, entonces, no debería leerse sólo como confirmación empírica de la pendiente resbaladiza. Debería entenderse como prueba de que esa pendiente ya estaba inscripta en la propia ley. Y en este episodio aparece agravada por algo todavía más perturbador, el desplazamiento desde una vida dañada por sufrimiento psíquico extremo, lesión irreversible, dolor crónico y vulnerabilidad notoria hacia una respuesta estatal que termina validando la muerte asistida. Cuando una sociedad aprende a organizar la muerte como solución, pero pierde aptitud para sostener la vida vulnerable mediante el cuidado, lo que entra en crisis no es sólo un procedimiento, sino la idea misma de medicina, de derecho y de humanidad que esa sociedad ha decidido consagrar.