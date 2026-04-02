Opinión

La importancia del plan de contingencia operativa en las empresas y lo vital de llevarlo a lo cotidiano

Un enfoque integral sobre la protección de información destaca la necesidad de que compañías y particulares adopten estrategias que permitan la restauración eficiente y segura de datos ante incidentes inesperados

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El avance de la nube desde la pandemia llevó a esta tecnología a ser parte de la vida diaria de los usuarios y las empresas.
El avance de la nube desde la pandemia llevó a esta tecnología a ser parte de la vida diaria de los usuarios y las empresas.

Este 31 de marzo se celebró el día del backup.

Tener copias de los archivos importantes en la nube, en un Google Drive o OneDrive, es un backup. No está mal, y es mejor que nada, desde ya, pero la época exige un poquito más: que seamos más responsables.

Y lo mismo con el trabajo del día a día: hay que tener un sistema que permita restaurarte a un esquema de trabajo o de funcionamiento anterior a la catástrofe que ocurra. A primera impresión, el mercado parece girar en torno a plataformas de procesamiento, NVIDIA y sus GPUs, pero para dar impulso a la Inteligencia Artificial también hacen falta memorias RAM y SSDs de alta velocidad.

Eso es lo que en una empresa se llama plan de contingencia operativa. ¿Cómo restauro después de lo que suceda, sea una falla de software, de equipo, de disco, etcétera? ¿Cómo vuelvo a una situación donde todo funcione como antes? La estrategia es la de siempre y es la más fácil, y es la que hay que cumplir: la regla de la copia de seguridad 3-2-1. Es decir, tres copias de los datos almacenadas en dos tipos de medios diferentes y al menos una fuera del sitio. En ese caso, podría ser la nube: la nube sería tu copia fuera de tu casa u oficina, pero tendrías que tenerla en dos medios diferentes y siempre mantener esas copias actualizadas.

Hay mucha gente que confía en la nube, “tira” todo ahí y después tiene múltiples copias de los mismos archivos, sin saber qué tiene ni de qué fechas son. Eso hace que el costo de la nube se dispare. Entonces, hay que ser más organizados y, lo más importante, cuidar con mucho celo los datos personales, como claves bancarias, información de cuentas, seguros médicos y de auto, casa y vida. Tener todo eso muy bien resguardado, no en un archivo TXT en el escritorio, sino en una unidad encriptada donde esté protegido, y que todos los integrantes de la familia sepan cómo restaurar y acceder a esa información.

Sin embargo en todo este contexto, también se presentan distintos escenarios como la ciberseguridad y la falta masa crítica. En referencia a la estrategia en materia de la ciberseguridad, conviene usar productos robustos en un contexto en el cual hay una demanda mayor a la normal.

Todavía en las empresas y en las organizaciones no se dio la masa crítica de conciencia necesaria para avanzar con esos proyectos en serio, con inversión, con capacitación del personal. La necesidad está clara, pero no está la decisión política y la decisión económica de invertir. Eso debería crecer mucho más rápidamente, pero aquí, en Argentina, no está pasando.

Y no debo dejar de lado lo que ocurre con la oferta para el centro de datos, no sólo abarca los ámbitos empresariales y de consumo, sino también en el centro de datos y la nube. En ese sentido, vemos que en este segmento hubo ciertos movimientos, como es el caso de grandes empresas de software que empujan a sus clientes a subirse a la nube. Pero, al mismo tiempo, hay empresas que están buscando un esquema híbrido. La nube es una buena solución, pero no es una solución para todo el mundo. Esos escenarios híbridos que las empresas requieren pueden demandar servidores on premises o de borde (edge).

El esquema híbrido está para quedarse. Hay soluciones que van en la nube y hay soluciones locales. Nuestra empresa atendiendo a todo el mundo. Estamos en ambos lados de la ecuación, con una fuerte oferta de SSDs y memorias para servidores.

El autor es Gerente de Tecnología de Kingston

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