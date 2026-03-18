Trabajo remoto y entrevistas en inglés: errores frecuentes y la importancia del entrenamiento

La entrevista en inglés es el punto de acceso al mercado internacional (Imagen ilustrativa Infobae)

El trabajo remoto dejó de ser tendencia para convertirse en estructura. Según estimaciones globales, más del 30% de los profesionales en sectores tecnológicos y de servicios basados en conocimiento ya ejecuta sus tareas laborales de manera remota al menos tres días por semana.

En América Latina, el crecimiento del empleo remoto hacia el exterior aumentó más del 40% desde 2020. Argentina, con talento técnico altamente valorado, es parte de ese movimiento.

Sin embargo, hay una escena que se repite con demasiada frecuencia: un profesional brillante, con experiencia sólida y habilidades técnicas probadas, que pierde una oportunidad internacional no por falta de capacidad, sino por no saber desenvolverse con seguridad en una entrevista en inglés.

Y lo más llamativo es esto: nadie entrena para esa instancia.

Se estudia gramática durante años. Se rinden exámenes. Se traducen textos. Pero cuando llega el momento de enfrentar una entrevista laboral en inglés para una empresa de Estados Unidos, Europa o Asia, aparecen bloqueos que no tienen que ver con el idioma en sí, sino con preparación estratégica.

El primer error frecuente es traducir mentalmente. Cuando el candidato piensa en español y luego intenta convertir la frase al inglés, pierde fluidez, naturalidad y confianza. La entrevista se vuelve rígida. La conversación pierde ritmo. Y en un contexto competitivo, la percepción de seguridad es clave.

El segundo error es responder como si fuera una evaluación escolar. Las entrevistas internacionales no buscan perfección gramatical. Buscan claridad, impacto y capacidad de síntesis. Respuestas extensas, llenas de rodeos o justificativos innecesarios suelen jugar en contra. En mercados globales, la comunicación tiende a ser directa y orientada a resultados.

El tercer error es no dominar el “lenguaje profesional”. Saber inglés general no equivale a saber explicar métricas, logros, liderazgo o resolución de conflictos en términos concretos. Muchas veces el candidato tiene resultados impresionantes —aumentó ventas, optimizó procesos, lideró equipos— pero no sabe expresarlos con precisión en inglés.

Otro punto crítico es la falta de entrenamiento en preguntas culturales. En entrevistas internacionales es habitual escuchar preguntas como “Tell me about a time you failed” o “How do you handle disagreement in a team?”. No buscan una respuesta perfecta: buscan autoconocimiento, accountability y madurez profesional. Sin preparación, estas preguntas descolocan.

También aparece el miedo al acento. Muchos profesionales creen que deben sonar “nativos” para ser competitivos. La realidad es que el mercado global está acostumbrado a escuchar acentos diversos. Lo que se evalúa no es la fonética perfecta, sino la claridad y la confianza al comunicar.

Un error menos visible, pero igual de determinante, es la falta de simulación real. Practicar leyendo respuestas escritas no prepara para la dinámica espontánea de una entrevista. La velocidad de respuesta, la capacidad de reformular y la escucha activa son habilidades que se entrenan, no se improvisan.

En el ecosistema remoto, donde el primer filtro suele ser una videollamada de 20 o 30 minutos, la entrevista en inglés se convierte en el punto de acceso al mercado internacional. No importa si el candidato tiene diez años de experiencia o un portfolio impecable: si no logra transmitirlo con claridad, la oportunidad se diluye.

La buena noticia es que esto no es una limitación permanente. Es una competencia entrenable. Preparar entrevistas en inglés no significa memorizar respuestas, sino trabajar estructura narrativa, vocabulario profesional, ejemplos concretos y seguridad conversacional.

El talento argentino es competitivo. La formación técnica es sólida. Pero en un mercado donde miles de profesionales compiten por las mismas posiciones remotas, la diferencia muchas veces no está en el conocimiento, sino en cómo se comunica.

El trabajo remoto amplió fronteras. También elevó el estándar.

Y en esa nueva arena global, la entrevista en inglés no es un trámite: es el escenario donde se define si el talento cruza la frontera o se queda mirando desde afuera.