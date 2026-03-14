Irán y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China

Donald Trump y Xi Jinping

La guerra que hoy sacude a Medio Oriente suele ser interpretada en la superficie como un nuevo capítulo del conflicto entre Israel e Irán. Las imágenes de misiles, interceptores, bases bombardeadas y declaraciones cruzadas entre Jerusalén y Teherán refuerzan esa lectura regional. Sin embargo, detenerse únicamente en ese nivel es perder de vista el verdadero tablero donde se juega esta crisis. Lo que estamos presenciando no es simplemente una confrontación regional, sino la manifestación visible de una disputa geopolítica mucho más profunda: la competencia estratégica global entre Estados Unidos y China por el control del sistema internacional del siglo XXI.

Israel está en el centro del escenario inmediato, pero la guerra no es, en esencia, una guerra israelí. Es una guerra estadounidense que se libra en Medio Oriente porque allí se cruzan algunos de los puntos más sensibles de la arquitectura energética y estratégica del mundo. Irán se ha convertido en el epicentro de esa disputa no por su poder económico o militar intrínseco, sino porque ocupa una posición geopolítica crítica dentro de la confrontación entre las grandes potencias.

Durante décadas, la República Islámica fue percibida principalmente como un adversario regional de Israel y de las monarquías del Golfo. Pero en los últimos años Teherán pasó a desempeñar un rol mucho más amplio dentro de un entramado de relaciones que conecta a Rusia, China y otros actores revisionistas del orden internacional. En ese nuevo contexto, Irán dejó de ser únicamente un problema regional para convertirse en una pieza del tablero global.

Uno de los elementos más reveladores de esta transformación es la relación energética entre Irán y China. Hoy aproximadamente el 90 por ciento del petróleo iraní tiene como destino el mercado chino. Para China, el petróleo iraní representa una fuente relativamente segura de energía fuera del sistema controlado por Occidente. Para Irán, en cambio, significa una dependencia estructural que sostiene su economía y financia su aparato militar y su red de aliados regionales.

La consecuencia de esta relación es que Irán se ha convertido, en términos estratégicos, en una especie de base avanzada de los intereses chinos en Medio Oriente. A través de su presencia militar, su programa misilístico y su influencia en múltiples milicias regionales, Teherán puede complicar la libertad de acción de Estados Unidos en una de las regiones más importantes del planeta desde el punto de vista energético.

El Golfo Pérsico sigue siendo una de las arterias centrales del sistema energético mundial. Por sus aguas circula una porción sustancial del petróleo que alimenta a las principales economías del planeta. En ese contexto, el estrecho de Ormuz representa uno de los puntos de estrangulamiento más críticos del comercio global. Una interrupción prolongada en esa zona tendría consecuencias inmediatas sobre los mercados energéticos y sobre la estabilidad económica internacional.

Para Washington, permitir que Irán se consolide como una potencia militar capaz de amenazar seriamente esa vía estratégica implicaría un riesgo inaceptable. Más aún si ese poder termina funcionando como un multiplicador de la influencia china en la región. Desde la perspectiva estadounidense, el problema no es únicamente Irán; el problema es lo que Irán puede representar en un escenario de competencia global con Beijing.

Por eso los ataques estadounidenses y aliados no están dirigidos simplemente a infligir daño simbólico o a enviar un mensaje político. El objetivo central es degradar capacidades estratégicas específicas. Entre ellas se encuentran el desarrollo misilístico, las bases navales del Golfo, los sistemas de defensa avanzados y las infraestructuras militares que podrían permitir a Irán proyectar poder en un conflicto de mayor escala.

La industria misilística iraní ocupa un lugar central en esta ecuación. Durante años Teherán invirtió enormes recursos en desarrollar un arsenal capaz de saturar defensas regionales y amenazar bases estadounidenses, instalaciones petroleras del Golfo e incluso territorio israelí. En un eventual conflicto mayor entre Estados Unidos y China, la capacidad iraní de hostigar posiciones estadounidenses en Medio Oriente podría convertirse en un factor estratégico relevante.

Por eso la campaña actual apunta a destruir o degradar precisamente esos instrumentos. No se trata únicamente de debilitar a Irán como actor regional, sino de impedir que funcione como un pivote estratégico para China en el futuro.

En ese sentido, la política de Washington hacia Teherán parece haber entrado en una fase distinta a la de conflictos anteriores. Durante décadas la narrativa oficial de las intervenciones estadounidenses en Medio Oriente estuvo acompañada por discursos sobre democratización, derechos humanos o construcción institucional. En la actual confrontación, en cambio, el lenguaje es mucho más crudo y pragmático.

La administración de Donald Trump ha dejado claro que considera al régimen iraní no solo como un adversario regional, sino como un régimen ideológicamente hostil a la propia existencia de Estados Unidos como potencia global. La retórica iraní del “Gran Satán”, combinada con décadas de confrontación indirecta, ha consolidado la percepción en Washington de que el régimen es irreformable.

En ese contexto, el concepto de cambio de régimen vuelve a aparecer, pero despojado de las narrativas idealistas que caracterizaron intervenciones anteriores. No se trata de exportar democracia ni de transformar sociedades, sino de neutralizar un régimen considerado estructuralmente hostil y alineado con rivales estratégicos globales.

Otro elemento clave de esta crisis es la actitud de Rusia. Moscú mantiene una relación estrecha con Teherán, especialmente desde la guerra en Siria y más recientemente a partir de la cooperación militar vinculada al conflicto en Ucrania. Sin embargo, esa alianza tiene límites claros.

Rusia ha evitado involucrarse directamente en confrontaciones militares con Estados Unidos o Israel en defensa de Irán. Esta prudencia revela algo importante: las alianzas entre potencias revisionistas no constituyen necesariamente bloques monolíticos. En muchos casos funcionan más como coaliciones tácticas que como compromisos estratégicos profundos.

China tampoco ha mostrado disposición a intervenir militarmente para defender a Teherán. Beijing obtiene ventajas económicas y estratégicas de su relación con Irán, pero no parece dispuesto a asumir los costos de una confrontación directa con Estados Unidos por ese aliado.

Esta ambigüedad deja a Irán en una posición compleja. Por un lado, forma parte de una red de cooperación con potencias que desafían el orden internacional dominado por Occidente. Por otro, esas potencias no parecen dispuestas a arriesgarse en un enfrentamiento directo por su supervivencia.

Para Washington, esta situación abre una ventana estratégica. Si logra debilitar significativamente las capacidades militares iraníes sin provocar una escalada global, podría reducir de manera sustancial la influencia de Beijing en Medio Oriente.

Israel, en este contexto, desempeña un rol particular. Desde la perspectiva regional, el Estado israelí es uno de los principales beneficiarios de la degradación del poder iraní. Durante décadas Teherán construyó una red de aliados y milicias –desde Hezbollah en Líbano hasta múltiples grupos en Siria e Irak– con el objetivo explícito de rodear y presionar a Israel.

Debilitar a Irán significa debilitar esa arquitectura de presión. Sin embargo, la escala del conflicto actual supera ampliamente la dimensión israelí. Israel actúa como un aliado clave sobre el terreno, pero la lógica estratégica que impulsa la confrontación es fundamentalmente estadounidense.

En otras palabras, Israel participa en una guerra que también es suya, pero cuyo alcance y motivaciones exceden ampliamente su agenda nacional. La verdadera disputa se libra en un plano donde el equilibrio global de poder está en juego.

El debilitamiento de Irán podría tener consecuencias profundas sobre ese equilibrio. Si Teherán pierde su capacidad de proyectar poder militar y de influir decisivamente en la región, la arquitectura estratégica de Medio Oriente cambiaría de manera significativa.

Arabia Saudita y las monarquías del Golfo verían reducido uno de sus principales rivales. Israel consolidaría una posición de superioridad militar aún mayor. Y Estados Unidos podría recuperar margen estratégico para concentrarse en el desafío que considera verdaderamente decisivo: la competencia con China.

Sin embargo, el resultado de esta confrontación está lejos de ser inevitable. Los regímenes bajo presión a menudo reaccionan de maneras imprevisibles. Un Irán debilitado podría optar por una estrategia de repliegue pragmático o, por el contrario, por una radicalización aún mayor que incluya el desarrollo acelerado de capacidades nucleares o tácticas de guerra asimétrica más agresivas.

Sin embargo, las guerras rara vez producen los resultados lineales que imaginan sus arquitectos. Lo que sí parece claro es que la guerra actual no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento entre Israel e Irán.

Es, en realidad, la manifestación regional de una competencia global mucho más amplia. Una competencia en la que las grandes potencias están redefiniendo las reglas del sistema internacional y donde cada conflicto local puede convertirse en una pieza de un tablero mucho mayor.

El desenlace de esta guerra no determinará únicamente el futuro de Irán o el equilibrio de poder en Medio Oriente. También enviará una señal sobre la capacidad de Estados Unidos para contener a sus rivales estratégicos y mantener el liderazgo global que ha ejercido durante gran parte de las últimas décadas.

En ese sentido, lo que está en juego no es solo la estabilidad de una región turbulenta, sino el diseño del orden internacional que dominará las próximas décadas. Y esa es la razón por la cual esta guerra, aunque se libra en Medio Oriente, tiene implicaciones que alcanzan a todo el planeta.