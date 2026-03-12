Opinión

Eunice Balbi, la insolencia de pintar: entre el mal de ojo y el feminismo

En Instagram, con más de 230.000 seguidores, habla de arte en un lenguaje llano y comprensible. Pero también presenta sus obras, que no se quedan en el narcisismo típico de la era digital

Guardar
A las hadas reunirán (Eunice
A las hadas reunirán (Eunice Balbi)

De chica dibujaba tanto que su madre, cuando se portaba mal, le quitaba los lápices como castigo. No era un capricho menor: para Eunice, dibujar era casi respirar. Y sigue siéndolo.

Siempre tuvo algo de insolente. Y esa insolencia también está en su pintura.

Nació en Concepción del Uruguay y pasó su infancia en Basavilbaso. Muy joven se vino a Buenos Aires para estudiar arte. Pero paralelamente encontró un camino inesperado: Instagram. Allí, armó una especie de blog visual desde donde habla de pintura, enseña, opina y se muestra.

Tiene más de 230.000 seguidores en su cuenta de Instagram, abierta en 2024.

No creo que haya un solo crítico de arte en Argentina —incluyéndome— que tenga esa cantidad de gente escuchándolo hablar de arte.

Eunice Balbi es insolente, pero
Eunice Balbi es insolente, pero en el mejor sentido de la palabra

Y ese fenómeno no es un detalle menor.

Su pintura refleja algo de ese mundo de exposición pública: muchas veces se pinta a sí misma. Incluso hay un cuadro donde aparece duplicada: La misionera. En esa obra, entre flores, enormes hojas y hongos, aparecen dos retratos de sí misma. Casi sin llamar la atención, vemos una víbora coral enredada en un brazo, un puñal en la mano de una de ellas cerca del pecho de la otra y una mano ensangrentada.

“Está presente el mito de la manzana y el pecado. La manzana cuelga, sin ser mordida; la serpiente, que es el pecado, está entrando en el pantalón porque es el hombre el que en realidad está pecando —un hombre que no aparece—. Ella, que mira al espectador, no quiere reconocerlo; la que la mira con el corazón ardiendo ya lo sabe”, dice Eunice.

Pero su obra no se queda en el narcisismo típico de la era digital.

Balbi tiene formación. Se nota en el manejo del color —frondoso, vibrante— y en una estructura pictórica sólida. Pero al mismo tiempo hay en su pintura una ingenuidad fértil que parece venir de su historia familiar.

La misionera (Eunice Balbi)
La misionera (Eunice Balbi)

Por un lado, una tradición católica.

Por otro, una cultura rural casi chamánica: esas curanderas de campo que te sacan el mal de ojo y mezclan superstición con fe.

Ambos mundos aparecen en sus cuadros.

En Basavilbaso vemos una familia en el campo y una casona al fondo. Bicicletas, niños y una madre con un bebé en brazos. La luz y el clima recuerdan a los cuadros de Grant Wood y Andrew Wyeth. Pero aquí retrata a su tatarabuela con sus hijos. Dicen que Eunice se parece a ella, Hortensia Balbi, una mujer sufrida que hacía conjuros contra los hombres malos y que parece revivir en esta pintura.

También aparecen las lecturas feministas y políticas que fue incorporando en Buenos Aires.

Balbi tiene más de 230.000
Balbi tiene más de 230.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde habla de arte con un lenguaje simple y llano

Todo eso se mezcla en imágenes que combinan mitología del litoral, paisaje mesopotámico y una iconografía muy personal.

En uno de sus cuadros, por ejemplo, dos niñas están al borde de un arroyo mientras entre el follaje aparecen criaturas mitológicas del litoral.

Esa mezcla es parte de su carácter.

Balbi no respeta demasiado las fronteras. Puede pintar al Gauchito Gil, con una estética que recuerda a un joven queer, o mezclar lo religioso con lo pagano sin pedir permiso.

Es insolente, sí. Pero en el mejor sentido de la palabra.

Basavilbaso (Eunice Balbi)
Basavilbaso (Eunice Balbi)

La muestra actual en Cassia House confirma algo que ya se intuía: estamos frente a una pintora joven a la que vale la pena seguirle la pista.

Balbi vive dentro del arte. Habla de arte, enseña arte, discute arte. A veces, con una verborragia que contrasta con su tendencia a aislarse, literalmente desaparecer para pintar.

Habla en un lenguaje llano y comprensible, muy distinto del tono críptico y elitista que suele dominar el discurso del arte contemporáneo. De ahí, probablemente, la cantidad de seguidores.

Logra algo que muchos críticos no conseguimos: que la gente quiera escuchar cuando alguien habla de arte.

Y eso, en este medio, no es un detalle menor.

Temas Relacionados

Eunice BalbiÚltimas noticias

Últimas Noticias

IA agéntica: cuando la inteligencia artificial decide y el liderazgo se transforma

El surgimiento de sistemas autónomos plantea un cambio estructural en la distribución de responsabilidades y la gobernanza, modificando la relación entre humanos y tecnología dentro de los equipos y procesos de gestión

IA agéntica: cuando la inteligencia

El seguro paramétrico y el rediseño de la gestión de riesgos

Un nuevo enfoque ante eventos extremos permite a las compañías acelerar la recuperación financiera gracias a coberturas que se activan mediante parámetros objetivos y entregan liquidez sin necesidad de ajuste de daños

El seguro paramétrico y el

Cuando la energía falla, también tiembla la mesa

Un país que no protege sus sistemas de transporte energético ni asegura mecanismos de contingencia para el abastecimiento alimentario deja expuesta la alimentación de su población a crisis que golpean con mayor fuerza a quienes menos tienen

Cuando la energía falla, también

Crisis energética en el Perú: espacio para la consideración concreta de la alternativa nuclear

Toda esta situación ha demostrado que tal dependencia puede mostrarse de inmediato como una vulnerabilidad estructural

Crisis energética en el Perú:

La energía como oportunidad: el desafío de convertir el boom en desarrollo

Infraestructura, distribución y planificación de largo plazo no suelen ocupar los titulares, pero son los cimientos sobre los que se apoya (o fracasa) cualquier proyecto de gran envergadura

La energía como oportunidad: el
DEPORTES
Con Messi de titular, Inter

Con Messi de titular, Inter Miami empata ante Nashville por el cruce de ida de los octavos de la Concachampions

Un campeón del mundo con España sorprendió al aparecer como un hincha de Boca más en La Bombonera para ver el duelo ante San Lorenzo

Sin recorrido y con la marca encima: el espectacular gol de Nicolás Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Banfield

Asistencia y golazo: el gran partido de Enzo Fernández en la caída del Chelsea ante el PSG por la Champions League

PSG goleó 5-2 al Chelsea de Enzo Fernández por la ida de los octavos de final de la Champions League

TELESHOW
El desconsolado llanto de Luana,

El desconsolado llanto de Luana, tras el derecho a réplica de su exnovio en Gran Hermano: “Completamente arrepentida”

En medio del relax de Nico Vázquez y Dai Fernández en la playa, Gime Accardi y Seven Kayne mostraron sus días en Málaga

María Becerra se sinceró acerca de las inseguridades que atravesó al inicio de su carrera: “Me castigaba un montón”

La emoción de Lizardo Ponce al hablar de la muerte de su abuela: “Fue muy difícil”

La reacción de Emilia Mernes al animarse a probar comida típica de Japón: “Estoy un poco asustada”

INFOBAE AMÉRICA

El diminuto cráneo de 9,5

El diminuto cráneo de 9,5 milímetros que desafía las teorías sobre la vida en Sudamérica prehistórica

Guerra en Medio Oriente: Irán y Hezbollah atacaron a Israel, que respondió con bombardeos masivos

El Consejo de Seguridad exigió a Irán el cese inmediato de sus ataques contra siete países del Golfo y Jordania

La Asamblea salvadoreña autoriza transferencias y préstamos para educación, justicia e infraestructura

Wasabi contra el deterioro: la sorprendente técnica que salva papiros históricos sin productos químicos