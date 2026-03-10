Opinión

El mito del Estado presente: una verdadera estafa política

El incremento sostenido del gasto estatal, que pasó del 25,4% al 45% del Producto Interno Bruto en veinte años, ha coincidido con un aumento persistente de los niveles de pobreza y la destrucción del mercado laboral formal

Guardar
Tenemos un “Estado Presente” que
Tenemos un “Estado Presente” que ha crecido de forma elefantiásica, pero que ha dejado como saldo una sociedad empobrecida (Foto: Prensa ATE)

Corría la década del 40 cuando en Argentina se empezó a instalar un virus letal para el progreso: la idea de que el Estado es un ente todopoderoso capaz de crear bienestar por el solo hecho de existir, gastar y redistribuir el ingreso.

Hoy, varias décadas después, los resultados están a la vista de cualquiera que se atreva a mirar los datos sin las anteojeras de la ideología. Tenemos un “Estado presente” que ha crecido de forma elefantiásica, pero que ha dejado como saldo una sociedad empobrecida, una moneda destruida y una cultura del trabajo pulverizada.

​Lo primero que hay que entender, y que a los políticos les aterra reconocer, es que el Estado no produce absolutamente nada. El Estado no es una fábrica, no es un campo sembrado, ni es una startup tecnológica. El Estado, por definición, es un extractor de recursos. Cada peso que un funcionario gasta en una política pública o en un subsidio, es un peso que previamente le tuvo que quitar a un ciudadano o a una empresa que lo generó con su trabajo.

El Estado, por definición, es un extractor de recursos. Cada peso que un funcionario gasta en una política pública o en un subsidio, es un peso que previamente le tuvo que quitar a un ciudadano o a una empresa

​Cuando hablan de “justicia social” a través del gasto público, lo que en realidad están haciendo es una transferencia compulsiva de recursos de los que producen hacia los que viven de los que producen. Pero el problema no es solo ético; es de eficiencia.

El burócrata que administra el dinero ajeno nunca lo hará con el mismo cuidado que el individuo que se ganó ese dinero. El resultado es un gasto público consolidado que en los últimos 20 años pasó del 25,4% del PBI a un pico de casi el 45% del PBI en 2016, mientras que la pobreza saltó de niveles marginales, antes del rodrigazo, a un piso estructural de dos dígitos, junto a más de una década sin crear puestos de trabajo formales en la economía.

El gráfico de barras ilustra
El gráfico de barras ilustra la evolución del gasto público consolidado como porcentaje del PBI desde 2004 hasta una proyección para 2024, revelando fluctuaciones significativas a lo largo de dos décadas

¿Cómo se financia este “Estado presente” que supuestamente nos cuida? Cuando la presión impositiva llega a niveles confiscatorios, donde un comerciante trabaja más de la mitad del año solo para pagar impuestos, entonces desaparecen empresas o se vuelcan al mercado informal.

​Si el gasto publico supera los ingresos, el Estado emite moneda o bien toma deuda por la que paga intereses. Intereses que, a su vez, aumentan el gasto público.

Cuando hablan de “justicia social” a través del gasto público, lo que en realidad están haciendo es una transferencia compulsiva de recursos de los que producen hacia los que viven de los que producen

En 1983 el gasto público social representaba casi el 59% del gasto público total, llegando al 66% en 2024. Cada año aumenta el gasto social y, al mismo tiempo, hay más pobres, jubilados ganando miserias y gente desocupada.

El gráfico de barras ilustra
El gráfico de barras ilustra la evolución del gasto público consolidado como porcentaje del PBI desde 2004 hasta una proyección para 2024, revelando fluctuaciones significativas a lo largo de dos décadas

La idea del Estado protector queda desmentida cuando se observa que, al emitir moneda para financiar el déficit, el gobierno destruye el poder adquisitivo. La inflación es el impuesto más regresivo e injusto: no afecta al político que tiene sus ahorros protegidos o vive del Presupuesto; aniquila a los jubilados y a los trabajadores formales e informales.

El Estado presente quita el pan de la mesa con una mano mientras da un subsidio miserable con la otra, pretendiendo que la sociedad agradezca la gestión.

La transformación social y económica

​El daño más profundo no es solo económico, sino moral. El modelo del gasto infinito ha creado una dependencia perversa. Se ha pasado de la cultura del trabajo, esa que trajeron los inmigrantes que hicieron de Argentina una de las 10 potencias del mundo a principios del siglo XX, a una cultura de dádivas.

Al destruir los incentivos para invertir y contratar, el Estado presente ha convertido a Argentina en un cementerio de empresas, porque quiere ser socio en las ganancias (vía impuestos), pero no acompaña en las pérdidas

Todo parece haberse convertido en un derecho: acceso a la luz barata, al transporte subsidiado, a un sueldo sin producir. Pero cada derecho que implica el pago de otros no es realmente un derecho, sino un privilegio otorgado por la fuerza del Estado.

Al destruir los incentivos para invertir y contratar, el Estado presente ha convertido a Argentina en un cementerio de empresas, porque quiere ser socio en las ganancias (vía impuestos), pero no acompaña en las pérdidas. ¿Quién va a hundir capital en ese escenario?

Si realmente se busca reducir
Si realmente se busca reducir la pobreza, la receta no es más Estado presente, sino gobierno limitado presente (Foto: Reuters)

​Si realmente se busca reducir la pobreza, la receta no es más Estado presente, sino gobierno limitado presente. El Estado debe limitarse a funciones básicas: seguridad, justicia, educación básica y salud esencial. Lo demás son estructuras pensadas desde la política.

Los planes sociales no resuelven la pobreza; son el reconocimiento de un fracaso económico. La solución está en la inversión, y esta solo llega donde exista seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y una moneda estable.

​Argentina tiene que decidir si quiere seguir siendo un museo del fracaso populista o quiere abrazar las ideas que hicieron ricos a los países que hoy queremos parecernos. No hay magia. No hay soluciones de corto plazo que no impliquen dolor, porque décadas de fiesta populista no son gratis. Tienen un costo.

Temas Relacionados

Planes socialesBaja de la pobrezaSubsidios económicosPopulismo y libertad económicaEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Activismo accionarial en pausa: lo que la decisión de la SEC implica para mercados emergentes

Una modificación reciente impide que accionistas con menos de 5 millones de dólares en acciones publiquen documentos informativos en la principal plataforma pública, lo que limita la visibilidad de perspectivas minoritarias en votaciones de empresas

Activismo accionarial en pausa: lo

A Harbour in the Storm (Un puerto en la tormenta): Cuando una arquitectura normativa débil amplifica la disputa geopolítica global

El Puerto de Chancay dejó de ser únicamente una obra de infraestructura para convertirse en el epicentro de una disputa política, jurídica y geopolítica que pone a prueba la solidez institucional de nuestro país. En medio de una nueva transición presidencial tras la salida de José Jerí y la designación de José María Balcázar, el megapuerto aparece como símbolo de desarrollo. Sin embargo, este escenario advierte la constante fragilidad política que ha llevado al Perú a múltiples cambios de liderazgo en la última década

A Harbour in the Storm

El legado y los retos del movimiento de mujeres

La evolución política y social invita a reflexionar sobre las conquistas, los desafíos persistentes y la necesidad de un liderazgo femenino que transcienda fronteras y contextos

El legado y los retos

La ceguera de género en la administración pública

Un desafío para la calidad democrática y el control público

La ceguera de género en

El fracaso de administrar la pobreza

Por qué más gasto público no es la solución

El fracaso de administrar la
DEPORTES
Los divertidos videos de Franco

Los divertidos videos de Franco Colapinto en China: del “Messi, Dios” a la canción que quiso aprender

Con la camiseta más grande del mundo y frente a una multitud, San Lorenzo presentó su nueva indumentaria: el hit contra Boca Juniors

Los gastos por accidentes en los equipos de F1 que dejó la primera carrera del año: qué lugar ocupa Franco Colapinto

La postura de Pablo Aimar al ser consultado por la sede de la Finalíssima entre Argentina y España

Nicole Fossa Huergo, la italiana que eligió representar a la Argentina y tendrá su debut en la Billie Jean King Cup

TELESHOW
La foto de Luciano Castro

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity que se quedaron a las puertas de la final

La insólita compra semanal que hicieron en Gran Hermano: “Me pasé con las cantidades”

INFOBAE AMÉRICA

“Las acuarelas prodigiosas”, un homenaje

“Las acuarelas prodigiosas”, un homenaje a las mujeres que nunca se rinden

Delfina Pignatiello, de nadadora olímpica a la fotografía: “Revaloricé mucho lo que significa el éxito”

La Guardia Revolucionaria de Irán le respondió a Donald Trump: “Nosotros determinaremos el fin de la guerra”

Trump advirtió que el régimen de Irán será golpeado “20 veces más fuerte” si bloquea el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz

Lo que revelan los glifos mayas: nombres, fechas y relatos que reescribieron la historia antigua