Opinión

Inteligencia artificial y trabajo : el peligro de delegar el pensamiento

La pregunta es si estamos dispuestos a sostener el esfuerzo intelectual necesario para no confundir los resultados provistos por la IA con la realidad misma

Guardar
La IA puede ordenar variables,
La IA puede ordenar variables, pero no entiende el sistema humano (Imagen ilustrativa Infobae)

Vivimos una época fascinante: nunca fue tan fácil acceder a información, respuestas y explicaciones. Y, sin embargo, nunca fue tan tentador dejar de pensar por cuenta propia. La inteligencia artificial, usada sin criterio, corre el riesgo de convertirse en una nueva versión de una vieja trampa filosófica: la confusión entre lo que vemos y lo que es.

Platón, filósofo de hace más de dos mil años, solía hacer algo inteligente: en lugar de explicar la verdad como una definición, la convertía en una escena. Pensaba en imágenes mentales potentes, casi cinematográficas. La alegoría de la caverna, que aparece en La República, es su forma más radical de decir algo incómodo: la mayoría de los seres humanos confunde apariencia con realidad.

La escena es simple. Un grupo de personas está encadenado desde la infancia dentro de una caverna. No pueden girar la cabeza. Solo ven una pared. Detrás de ellos hay un fuego, y entre el fuego y los prisioneros pasan objetos, figuras, personas. Lo único que ven son sombras proyectadas en la pared. Para ellos, eso es el mundo. No es que sean tontos. Es que nunca vieron otra cosa.

Y hay un detalle clave: las sombras no son mentiras deliberadas, son copias degradadas de algo más real. Para Platón, la sombra no es la cosa. La opinión no es el conocimiento. Lo sensible no es lo verdadero. Las sombras representan el mundo de las apariencias, lo que aceptamos por costumbre, educación, cultura, repetición. Hoy, diríamos: relatos dominantes, consenso social, ruido, espectáculo.

Hasta que uno se libera. Se da vuelta. Ve el fuego. Le duele. Sale de la caverna. Le duele más. La luz lo enceguece. Este detalle es brutal y poco romántico: conocer, duele. No hay verdad sin incomodidad. No hay cambio de mirada sin pérdida. Y Platón es despiadado: cuando el prisionero vuelve para contar lo que vio, los demás no le creen. Incluso podrían matarlo. Conocimiento y conflicto van juntos.

Ese mito no habla del pasado. Habla de nosotros. Hoy no estamos encadenados a una caverna de piedra. Estamos inmersos en flujos constantes de información, respuestas automáticas y contenidos generados por sistemas cada vez más sofisticados. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial es poderosa, lo es. La pregunta es si estamos dispuestos a sostener el esfuerzo intelectual necesario para no confundir sus resultados con la realidad misma.

Los ejemplos son cada vez más frecuentes. Profesionales que presentaron documentos impecables con citas inexistentes. Empresas que tuvieron que responder por políticas inventadas por sus propios asistentes virtuales. Textos verosímiles, con tono profesional y estructura perfecta, que eran falsos si nadie hacía el trabajo incómodo de contrastar.

En el mundo del trabajo, esto aparece todos los días. De manera menos dramática, pero más peligrosa por su normalidad. Un gerente pide a la IA que le resuma un informe estratégico, lee el resumen y toma una decisión. Un equipo arma una presentación brillante en una tarde, pero no puede explicar cuál es el supuesto clave que sostiene su recomendación. La productividad sube. La comprensión real, no siempre.

En liderazgo, el riesgo es aún más delicado. La IA puede ordenar variables, pero no entiende el sistema humano. No entiende cultura, coraje ni consecuencias morales. Cuando un líder empieza a decidir con matrices perfectas sin atravesar conversaciones incómodas, o cuando “lo dijo el sistema” se vuelve una coartada elegante para evitar responsabilidad, la organización se vuelve más eficiente y al mismo tiempo más frágil.

Y hay un síntoma cultural que delata este momento mejor que cualquier debate técnico: LinkedIn. En los últimos meses se llenó de posteos cada vez más parecidos entre sí. Textos prolijos, bien escritos, con tono inspiracional y frases ampulosas y rimbombantes que suenan profundas pero no dicen nada. No es solo estética. Es una señal. Cuando la IA se usa como atajo para producir contenido, el riesgo no es que escriba mal, es que escriba demasiado bien. Y que esa verosimilitud nos haga confundir estilo con pensamiento, tono con verdad, y narrativa con experiencia real. En el mito de la caverna, las sombras no eran grotescas. Eran convincentes.

Esto suele aparecer en charlas con mis clientes. No para demonizar estas herramientas, sino para entrenar lo que ninguna tecnología puede reemplazar: curiosidad, creatividad y criterio humano. La IA puede ser una aliada extraordinaria cuando nos ayuda a hacer mejores preguntas. Pero cualquier tecnología puede volverse una caverna cómoda cuando se usa como sustituto del pensamiento.

Tal vez el desafío de esta época no sea elegir entre humanos o máquinas, sino animarnos a salir de la caverna con ambas. Con la potencia de la inteligencia artificial, sí. Pero también con la capacidad humana de verificar, dudar, conectar ideas y construir sentido. Porque lo real, en el fondo, no es lo que suena bien. Es lo que resiste el contraste.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialTecnologíaTrabajoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Milei inaugura sesiones ordinarias del Congreso: ¿lanza su campaña presidencial 2027?

El domingo, el Presidente presentará en el palacio legislativo las reformas que pretende que sean aprobadas a lo largo del período ordinario

Milei inaugura sesiones ordinarias del

Therians: cuando la adolescencia habla en cuatro patas

Frente a un mundo adulto percibido como hostil, contradictorio o carente de horizontes claros, la regresión lúdica puede operar como refugio

Therians: cuando la adolescencia habla

Salario emocional: el nuevo lenguaje del bienestar laboral

Un nuevo enfoque en las organizaciones prioriza beneficios que buscan mejorar la calidad de vida del personal, desplazando la antigua visión centrada solo en el pago monetario y avanzando hacia el bienestar integral del trabajador

Salario emocional: el nuevo lenguaje

Prevenir, el desafío que define a las organizaciones

El informe reciente evidencia que la exposición en plataformas digitales genera nuevas formas de acoso, lo que demanda protocolos específicos y respuestas ágiles para proteger a quienes ocupan cargos de liderazgo

Prevenir, el desafío que define

Operación regreso: cómo estructurar mi patrimonio para regresar a vivir en mi país de origen

El contexto internacional impulsa a grupos que emigraron de distintos países de América Latina a considerar la repatriación, proceso que implica revisar aspectos fiscales, jurídicos y estructurales de sus activos antes de concretar el traslado

Operación regreso: cómo estructurar mi
DEPORTES
Se sortean los cruces de

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

Faustino Oro buscará en Moscú la plusmarca mundial: ser el gran maestro más joven del historial del ajedrez

Sebastián Báez le ganó un partido caliente a Cristian Garín y sacó boleto para los cuartos de final del Chile Open

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido inició una investigación

Reino Unido inició una investigación para determinar si Jeffrey Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas británicas

Bolivia recibirá el primer desembolso de USD 918 millones de la CAF y será destinado a afrontar la crisis económica

Marco Rubio reiteró el respaldó estadounidense a la seguridad en Haití: “Estados Unidos pedirá cuentas a quienes apoyan a las bandas”

Qué leer el fin de semana: libros para “vivir mil vidas”, de la Edad Media a un romance de varones

Las apuestas deportivas, entre el auge mediático y los nuevos riesgos sociales emergentes