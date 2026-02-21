Reformas 2026: ¿Cuánto podrían bajar los precios de los autos?

La eventual eliminación del impuesto podría implicar bajas de precios del orden del 10% o incluso superiores en los modelos actualmente alcanzados

Uno de los puntos claves de la legislación de modernización laboral es la reducción de la carga tributaria sobre Impuestos Internos que alcanzan a seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios y a los vehículos automóviles.

La Ley 24.674 y sus modificatorias establecen un tributo que grava la compra o importación de vehículos cuyo precio supera determinados umbrales. Este impuesto, conocido como “impuesto al lujo”, afecta a modelos de gama media-alta y alta. Tras la actualización aplicada a partir del 1 de diciembre, el mínimo no imponible se ubica en $102,6 millones, con una alícuota del 18%, luego de la reducción desde el 35% vigente antes del Decreto 50/2025.

La eventual eliminación del impuesto podría implicar bajas de precios del orden del 10% o incluso superiores en los modelos actualmente alcanzados, pero también en aquellos que están cercanos al umbral de lo que es considerado “lujoso”.

En términos prácticos, un vehículo que hoy cuesta alrededor de $110 millones y está alcanzado por el impuesto podría registrar una baja de entre $10 y $15 millones. Al mismo tiempo, una unidad que hoy se ubica en torno a los $70 millones, también podrían reducir su precio en varios millones de pesos, como consecuencia de una mayor competencia entre marcas.

Respecto a los precios en dólares dependerá principalmente del contexto macroeconómico. Si el tipo de cambio acompaña la inflación, la reducción impositiva podría traducirse incluso en una leve corrección a la baja.

Si como vemos en las últimas semanas esto no sucede la baja será mayor. No obstante, el consenso sobre el impacto es que no será inmediato: las automotrices y concesionarias deben reacomodar stocks y listas de precios.

Las automotrices y concesionarias deben reacomodar stocks y listas de precios (Foto: Reuters)

Durante 2025 ya se observó una dinámica particular en los precios de los vehículos medida en dólares. Incluso con aumentos significativos en pesos, varios de los modelos más vendidos del mercado registraron una baja interanual en moneda estadounidense, producto de que la cotización del dólar oficial avanzó a un ritmo superior al de los ajustes de listas de precios.

La comparación interanual muestra que modelos como el Fiat Cronos, el Peugeot 208 y el Citroën C3 expusieron subas de entre 37% y 40% en pesos, pero caídas de entre 4% y 7% en dólares. En segmentos superiores, la Toyota Hilux redujo su precio en dólares un 17% interanual, mientras que la Volkswagen Amarok lo hizo en torno al 3%. Esto refuerza la idea de que una eventual eliminación del impuesto interno podría profundizar la baja de precios en moneda extranjera.

Luego de un desafiante 2024, beneficiado por la eliminación del impuesto PAIS y la suspensión de las retenciones sobre exportaciones incrementales, las expectativas para 2025 fueron favorables. Las señales de reducción de la carga fiscal se reflejaron en una leve mejora del mercado.

Desde el punto de vista macroeconómico, hasta el tercer trimestre de 2025 la fabricación de vehículos automotores creció 5,6% interanual, por encima del promedio de la industria manufacturera (3 por ciento).

En materia de precios, el rubro “Adquisición de vehículos” mostró una variación acumulada superior al IPC general: 33,1% frente a una inflación estimada en torno al 29% anual, reflejando que los autos continuaron encareciéndose por encima del promedio de la economía.

La eliminación del impuesto al lujo aparece como una oportunidad relevante para el sector en la medida que, las empresas lo reciban como estímulo para invertir y, los consumidores vean la oportunidad de acceder a vehículos a precios más competitivos por la menor carga, aprovechando el contexto de estabilidad macroeconómica y reactivación del crédito.

El autor es Analista económico y director de Focus Market