Preocupa la caída de las ventas de autos 0 km y se espera una derrumbe interanual de 25% para este mes

Las dos primeras semanas de febrero registraron muy bajo nivel de ventas de autos 0 km, aunque no hay cifras oficiales desde el 5 de febrero por un problema en la DNRPA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventas de autos 0 km de febrero no arrancaron como el sector esperaba, después de alcanzar los 65.000 patentamientos en el primer mes del año. Pero no hay forma de saberlo con certeza, porque durante la última semana, ninguna terminal automotriz tuvo acceso a los datos del Sistema de Información On-Line del Mercado Automotor (Siomaa), entidad que trabaja en conjunto con la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

“No sabemos qué pasa que no tenemos información desde el viernes 6 de febrero, nunca nos había sucedido, así que tuvimos que volver al viejo sistema de consultas con los concesionarios para tomar el pulso de las ventas. Efectivamente, el mercado estuvo muy frío en las primeras dos semanas de febrero”, confirmaron desde una automotriz a Infobae.

La baja de ventas preocupa porque tras no conseguir igualar siquiera los casi 70.000 patentamientos de enero 2025, la vara sigue estando alta. Si bien febrero históricamente es un mes con menor cantidad de operaciones que enero, la cifra que debería superarse para recuperar parte de los 5.000 autos que no se vendieron en enero es de 44.569 unidades totales.

Hasta el 5 de febrero, último registro de ventas en el sistema, solo se habían recibido 6.500 altas de vehículos, lo que proyectando sobre los días hábiles que quedan del mes (que tiene dos días de feriado por carnaval), arrojaría un número muy optimista entre 32.000 y 35.000 operaciones.

Las automotrices creen que gran parte de la caída de ventas se debe a la baja del dólar oficial

Los posibles motivos

El primer análisis que hacen las fábricas es que cada vez que baja el dólar, inmediatamente se enfría el mercado, por la especulación de los usuarios argentinos, acostumbrados a lidiar con inflación y descapitalización de sus ahorros y a esperar a una cotización alta de la moneda norteamericana para salir a comprar cambiando menos dólares.

El otro posible motivo es la expectativa por una baja de precios de los autos 0 km que se incentiva desde distintos sectores, pero que las marcas creen imposible mientras exista inflación y se mantenga la actual estructura impositiva. De hecho, en muchos concesionarios se están vendiendo autos al costo para lograr el mínimo de ventas que las marcas piden como condición para dar beneficios y premios.

“Hay una realidad que no se puede eludir. Hoy se tiene que multiplicar por 3 la cantidad de ventas para pagar los costos operativos, entre servicios, impuestos, sueldos y comisiones. Hay concesionarios que están vendiendo autos sin ganar plata, solo para cumplir con esos objetivos que les permiten cubrir los costos fijos. Más descuentos de los que se hacen no se pueden hacer” contaron desde otra marca.

La pantalla de SIOMAA muestra un aviso de interrupción en la actualización de datos de ventas de autos 0 km en Argentina, debido a la falta de información oficial de la DNRPA desde el 5 de febrero.

La falta de datos

La ausencia de datos desde el 5 de febrero llama la atención y genera especulaciones en el sector. El lunes pasado se conoció en el Boletín Oficial la disposición de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) por la cual se solicitó a todas las dependencias de Registros del Automotor, que en el lapso de 15 días envíen a la Dirección Nacional todos los legajos de vehículos que no hayan tenido movimientos en los últimos 15 años, a fin de comenzar el proceso de digitalización de datos.

Este es el primer paso que da el Gobierno para formalizar la creación del prometido Registro Automotor Digital único a nivel nacional, que tenga el carácter de ser una herramienta de funcionamiento remoto, abierto, estandarizado y accesible, tal como se estableció en la Ley Bases presentada por el Gobierno a pocos días de asumir, en diciembre de 2023.

Indirectamente hay que entender que pedirle a los registros del automotor que entreguen la documentación de dominios más antigua y que no tiene movimientos, implica quitarle gran parte de su mayor activo, el de ser el archivo del mercado automotor argentino. Y que en el marco de una manifiesta situación de conflicto del Gobierno con los Registros del Automotor, a los que quiere eliminar desde antes de ganar las elecciones, quitarles poder es dar un paso en la dirección contraria a la que les conviene.

Sin embargo, los Registros del Automotor no pueden retener información de ventas. Estos datos surgen de un sistema centralizado con la Dirección Nacional. Cada vez que se pide un dominio, esos datos quedan en el sistema, de modo que, eventualmente, se trata de un problema en la DNRPA.

Infobae consultó a la entidad, que no dio respuesta al momento de publicar esta nota. Desde Acara confirmaron que efectivamente no están fluyendo los datos en los últimos días, y en el sitio web del Siomaa, que se nutre de la información que recibe Acara, cada concesionario, fábrica o importador que ingresó durante la semana para verificar los datos de ventas de automóviles y motos se encontró con la misma leyenda, en la que se explica que “debido a circunstancias externas a SIOMAA, la actualización de datos se encuentra temporalmente interrumpida. Informaremos cuando el servicio se normalice”.