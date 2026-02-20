El desafío de elevar el nivel desde el cual decidimos: liderar en la era de la IA autónoma

El problema no es la potencia del sistema, sino la insuficiencia de criterio en quien delega (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante décadas entendimos la tecnología como una herramienta destinada a ampliar capacidades humanas. Ese paradigma resulta hoy insuficiente. La inteligencia artificial dejó de asistir procesos para comenzar a intervenir directamente en ellos. La aparición de agentes autónomos capaces de coordinar tareas, ejecutar estrategias y aprender en tiempo real inaugura un escenario cualitativamente distinto: la delegación ya no es operativa, es decisional y estratégica.

En el Foro Económico Mundial de Davos 2026, el historiador Yuval Noah Harari advirtió que el debate dejó de ser técnico para volverse cultural. Cuando los sistemas comienzan a influir en mercados financieros, diagnósticos médicos, procesos educativos o decisiones organizacionales, la pregunta relevante ya no es qué pueden hacer, sino bajo qué criterio los autorizamos a hacerlo y con qué marco de responsabilidad asumimos sus consecuencias.

El riesgo no radica en una inteligencia artificial malintencionada, sino en su eficiencia desprovista de propósito. Los agentes autónomos optimizan variables, pero no comprenden el sentido, la dignidad ni el impacto humano. Pueden maximizar resultados sin ponderar efectos sociales de largo plazo. Allí emerge la brecha estructural de nuestra época: mientras la tecnología evoluciona de forma exponencial, nuestra madurez ética y los modelos de gestión organizacional continúan operando bajo una racionalidad lineal y reactiva. Como consecuencia, cuando el liderazgo se reduce a la mera implementación tecnológica, el sistema ocupa el vacío deliberativo. Y cuando el vacío es estratégico, el algoritmo decide.

El problema no es la potencia del sistema, sino la insuficiencia de criterio en quien delega. Elevar el “nivel” desde el cual decidimos implica transitar de un estado reactivo —donde la tecnología nos conduce— a un estado de Responsabilidad Incondicional, desde el cual quien lidera se reconoce como origen y garante de cada autorización otorgada a la máquina.

La respuesta no será exclusivamente regulatoria ni meramente técnica; será formativa. Exige repensar el liderazgo no como capacidad de control, sino como ejercicio de discernimiento profundo y sostenido. En este contexto, las llamadas “habilidades blandas” deben ser reclasificadas como Habilidades Exponenciales: pensamiento crítico, autoconciencia sistémica e integridad institucional constituyen ahora el sistema operativo esencial de toda organización. Sin ellas, la tecnología amplifica sesgos y automatiza errores. Con ellas, potencia desarrollo genuino y orienta la innovación con sentido estratégico.

Elevar la mentalidad decisional implica comprender que ningún agente artificial puede reemplazar la facultad humana de definir propósito. La inteligencia artificial puede ejecutar con precisión procesos complejos, pero solo el liderazgo puede otorgar dirección y significado. El futuro no estará determinado por la potencia de los sistemas que diseñamos, sino por la estatura ética con la que los autorizamos a actuar.

Aquí se vuelve central el liderazgo exponencial: no como mera aceleración tecnológica, sino como expansión deliberada del nivel de conciencia desde el cual decidimos. Liderar exponencialmente implica integrar la velocidad de la innovación con profundidad ética, asegurando que cada avance técnico permanezca subordinado a un propósito humano superior y trascendente.

La cuestión ya no es qué puede hacer la inteligencia artificial. La cuestión es elevar nuestra humanidad a la altura de nuestro propio invento. Pues el mundo que habitaremos mañana dependerá del nivel desde el cual decidamos hoy.