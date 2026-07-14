Hoy se conoce el dato de inflación de junio: qué número esperan los especialistas

El Indec publica este martes el índice de precios de junio con el foco puesto en si la inflación cae por debajo del 2%.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer el dato de inflación de junio. Entre las consultoras hay consensos de que la tendencia de desaceleración de precios continuo en el sexto mes del año, la duda está en si va a lograr perforar el 2%, umbral en el que se mantiene hace nueve meses. Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, no quiso dar a conocer su proyección y solo aseguró que “la gente tiene que estar tranquila de que la inflación va a seguir a la baja”.

Tras el 2,1% que marcó en mayo, esta tarde, a las 16 horas, el Instituto que conduce Pedro Lines, dará a conocer de cuánto fue la variación de precios durante el mes anterior. Y se comprobará si el ministro tiene razón al afirmar que la inflación va a seguir bajando y que los argentinos tiene que estar tranquilos.

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Las proyecciones parecen acompañan al Gobierno. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) mostró que la mediana de respuestas de las consultoras ubicó la inflación de junio en 2%. Un dato que de confirmase, implicaría una baja de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) frente a mayo.

De igual manera, ante la consulta de Infobae a privados señalaron que la inflación de junio podría ubicarse entre 1,8% y 1,9%. Entre los pronósticos más bajos figuran el de la Fundación Libertad y Progreso y Analytica, que estimaron 1,8%. Por su parte, C&T Asesores Económicos, EconViews y Eco Go proyectaron 1,9 por ciento.

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Como anticipo de la tendencia, la semana pasada, se conoció que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la inflación fue de 1,8% en junio. Ese dato confirmó la continuidad de la desaceleración, ya que en mayo la suba había sido de 2,1%, lo que implicó una baja de 0,3 p.p.. El índice de CABA suele servir de adelanto de la tendencia nacional, aunque existen diferencias en la manera de medir: el IPC Nacional asigna mayor peso a los bienes, mientras que en la capital predominan los servicios.

La evolución de los precios mostró diferencias entre los principales componentes del indicador. Los bienes aumentaron 1,5% en el mes, mientras los servicios subieron 2%. Entre los bienes, los mayores aumentos se observaron en alimentos, en particular verduras, panificados y lácteos. También subieron los valores de medicamentos, automóviles, combustibles y productos de limpieza. La inflación acumulada en 2026 asciende al 16 por ciento.

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El dato de junio podría retrotraer el IPC nacional a niveles previos a la aceleración inflacionaria de marzo.

Si el registro nacional ronda el 1,9%, el IPC volvería a niveles similares a los de julio y agosto de 2025, meses previos a la aceleración inflacionaria que llevó la suba de precios al 3,4% en marzo de este año. Un número en torno al 1,9% consolidaría el ciclo de desaceleración registrado en el primer semestre. Aunque lejos de lo que pretendía el Gobierno a inicios de este año de que comenzará con cero.

Los factores de la desaceleración

“De acuerdo con nuestras mediciones preliminares, la inflación de junio se ubicaría en torno al 1,9% mensual. Este registro interrumpe la tendencia observada durante los últimos nueve meses, período en el cual el indicador se mantuvo de manera sostenida por encima del umbral del 2%”, afirmaron en Eco Go. Y los factores de esta baja se explican, en gran parte, por el rubro de alimentos y bebidas, la categoría con mayor ponderación del índice, que tuvo una variación del 1,4%, donde el sector de carnes se mantuvo estable y los movimientos de frutas y verduras se compensaron mutuamente”.

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Según Eco Go, alimentos y bebidas tuvo una variación del 1,4% en junio con movimientos estables de carne y verduras, lo que ayudo a la desaceleración del IPC.

La misma consultora señaló que Indumentaria contribuyó a la baja con una variación del -0,9%, por el adelantamiento estacional de las liquidaciones de invierno. Según Eco Go, Esparcimiento registró una suba acotada de 1,0%, aunque se anticipa que este componente podría acelerarse por el receso invernal. Además, los componentes más rígidos —regulados y servicios— avanzaron por encima del nivel general, y el núcleo inflacionario solo cedió una décima frente a mayo. En vivienda, el principal factor de incremento fue el ajuste en el salario de los encargados de edificio, que ascendió 2% con el adicional de un bono del 20%, impactando en las expensas y otros gastos residenciales.

La expectativa y la cautela predominan antes de la publicación oficial. El dato que informará el Indec será clave para analizar la evolución de los precios en el segundo semestre. El mercado observa si la inflación mensual rompe el piso del 2% y consolida el proceso de enfriamiento que anticiparon las consultoras.

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