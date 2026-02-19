Opinión

Consejo de Paz: un importante primer paso para la estabilización de la Franja de Gaza

El encuentro, encabezado por Donald Trump, representará la primera vez desde que Hamas desató la agresión terrorista en octubre de 2023 que un representante de Israel se reúna con múltiples líderes árabes en un foro diplomático formal

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de Argentina, Javier Milei: y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, durante la firma del Consejo de Paz (Captura de TV)

La sesión inaugural del Consejo de Paz, en el marco del lanzamiento de la segunda fase del plan de paz de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump (refrendado por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), abre un nuevo capítulo en la diplomacia impulsada por la Casa Blanca. La reunión aspira a ofrecer resultados donde otros marcos multilaterales han mostrado limitaciones y estaría concebida como un encuentro centrado en la estabilización y la reconstrucción de la Franja de Gaza. El cese al fuego de octubre 2025 forma parte de ese objetivo y la reunión buscará la manera de asegurarlo y consolidarlo internacionalmente.

La convocatoria también produce un principio de deshielo regional. Sería la primera vez desde que Hamas desató la agresión terrorista en octubre de 2023 que un representante de Israel se reúna con múltiples líderes árabes en un foro diplomático formal (Arabia Saudita, Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Marruecos). También podría ser un paso para la revitalización de la agenda de los Acuerdos de Abraham del 2020, demostrando que Israel y algunos Estados árabes pueden colaborar nuevamente en temas prácticos de seguridad y desarrollo.

Desde una perspectiva pragmática, el Consejo de Paz concentraría esfuerzos en la reconstrucción de Gaza, incluida la desmilitarización de Hamas. Según fuentes del Instituto de la Paz de Washington, donde se celebraría el encuentro, la sesión servirá también para medir el compromiso político y financiero de los participantes, además de sentar bases para futuras acciones de carácter más operativas. La presencia de Estados de distintas regiones indicaría la intención – al menos inicial- de buscar soluciones multilaterales a la crisis humanitaria y poner freno a los riesgos constantes de actividades terroristas.

En paralelo, la sesión actuaría como una revisión del marco político de los 20 puntos promovidos por Trump. Este conjunto de pasos probablemente operará como una guía conceptual para el proceso, más que como un plan normativo o un acuerdo negociado. Según lo que se conoce hasta ahora, se estructuran en torno a cuatro ejes principales: seguridad y contención de la violencia; gobernanza transitoria en Gaza; reconstrucción económica; y un marco regional e internacional que amplíe el involucramiento de actores árabes y donantes globales.

En ese contexto, el encuentro evaluará la viabilidad del propio mecanismo que representa el Consejo de Paz como ejercicio de estructuración diplomática. Su relevancia no radicaría tanto en anuncios inmediatos como en la capacidad para generar consenso inicial, identificar puntos de fricción y determinar si existe una base suficiente para avanzar hacia un proceso más amplio y sostenido. Sin embargo, la cautela de la Unión Europea y de otros países relevantes refleja que el Consejo enfrenta desafíos diversos, que incluyen la coordinación con estructuras ya existentes, como las Naciones Unidas.

Para Argentina, que ha expresado la intención de integrar el Consejo de Paz, su presencia es concordante con el papel activo a favor de la paz, el relacionamiento especial con el Estado de Israel y en contra de las acciones criminales y terroristas provocadas por Hamas. También es una forma de contribuir a la seguridad de argentinos que residen en Israel, estimados entre 60 mil y 90 mil personas incluyendo descendientes, lo que convierte a esa comunidad en una de las diásporas argentinas mas significativas.

La participación del presidente Javier Milei en el Consejo de Paz, más que como un gesto protocolar, puede leerse como una señal diplomática de inserción activa en una iniciativa que busca redefinir los canales clásicos de mediación internacional. Al mismo tiempo, tiene un valor simbólico que refuerza la postura tradicional de Argentina en contra del terrorismo, contribuyendo a la disminución de la amenaza de Hamas y fortaleciendo un marco de seguridad que permita avanzar hacia una paz duradera en la región.

Temas Relacionados

Consejo de PazFranja de GazaIsraelHamasDonald TrumpJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Almafobia: cuando el verdadero miedo no es a la inteligencia artificial, sino a nosotros mismos

La respuesta no es huir del mundo digital, sino recuperar prácticas sencillas y profundas, espacios de silencio, conversaciones sin interrupciones, lectura reflexiva, contacto con la naturaleza, tiempo para pensar antes de decidir

Almafobia: cuando el verdadero miedo

La reforma y el futuro del trabajo

El problema del empleo no es solo laboral: está atravesado por impuestos distorsivos, regulaciones, cargas administrativas y falta de financiamiento

La reforma y el futuro

Función institucional de la Cámara Federal de Casación Penal en clave de derecho comparado: lecciones del sistema procesal israelí

Disertación internacional del doctor Mariano Hernán Borinsky en la Conferencia Internacional “Reforma del Código Procesal Penal Federal. La experiencia del Sistema Israelí”, realizada el 18 de febrero de 2026 en Comodoro Py 2002 en la reinauguración de la Sala AMIA

Función institucional de la Cámara

Competir en estándares: la nueva frontera del acuerdo UE–Mercosur

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur reconfigura el debate sobre competitividad. La discusión trasciende la reducción de aranceles y se centra en los desafíos regulatorios, la adaptación a estándares y la gestión de capacidades necesarias para acceder de manera efectiva al mercado europeo

Competir en estándares: la nueva

La mitad de las pymes no accede a crédito: por qué financiar fuera de la banca es clave para sostener el empleo

El acceso limitado a préstamos tradicionales afecta la dinámica de pequeñas y medianas empresas, obligando a buscar alternativas de financiamiento para sostener su funcionamiento y mantener puestos de trabajo en el sector privado

La mitad de las pymes
DEPORTES
El error del árbitro que

El error del árbitro que nadie advirtió en el gol anulado por falta del entrenador Israel Damonte que dio la vuelta al mundo

Ataja en el Real Madrid, jugó para España y fue citado por primera vez a la selección argentina

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

TELESHOW
Soledad Villamil: “La falta de

Soledad Villamil: “La falta de apoyo a la ficción tiene consecuencias, nadie contará nuestras historias”

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia surcoreana sentenció a

La Justicia surcoreana sentenció a cadena perpetua por insurrección al ex presidente Yoon Suk Yeol

Hackers vinculados a China accedieron a datos confidenciales del gobierno italiano y robaron información de disidentes al régimen

La Justicia boliviana dictó 3 meses de prisión preventiva a la ex gerente de YPFB por usurpación de funciones

EEUU designó al nuevo enviado para el Tíbet y el régimen chino calificó la medida como una “injerencia en asuntos internos”

Persecución en Cuba: la dictadura detuvo nuevamente a la historiadora y opositora Alina Bárbara López