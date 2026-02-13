Programa de Desarrollo de Submarinos de Brasil: un ejemplo a seguir para Argentina

La modernización submarina posiciona a Brasil como la principal potencia naval de América Latina (Foto: Reuters/Pilar Olivares)

Brasil avanza en la consolidación de una de las iniciativas navales mas ambiciosas del hemisferio sur, que consiste en la modernización integral de su fuerza submarina mediante el Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB). Concebido como un proyecto estratégico de largo alcance, no solo busca renovar la flota existente, sino también contar con capacidades tecnológicas e industriales propias en un área altamente sensible. El eje del programa combina la construcción de submarinos convencionales de última generación con el desarrollo del primer submarino a propulsión nuclear.

En el componente convencional, la armada de Brasil ha incorporado progresivamente cuatro submarinos de la clase Riachuelo (S-BR), derivados del diseño francés Scorpene y adaptados a los requisitos brasileños. Estas unidades – Riachuelo, Humaila, Tonelero y Almirante Karam- representan un salto cualitativo con respecto a los antiguos submarinos de la clase Tupi y Tikuna, al estar equipados con modernos sistemas de combate, sensores avanzados y torpedos pesados, lo que refuerza la capacidad de disuasión y patrullaje de Brasil en el Atlántico Sur.

El núcleo más estratégico del programa es el submarino a propulsión nuclear SN-10 Alvaro Alberto. A diferencia de los submarinos convencionales, que deben emerger o utilizar snorkel periódicamente para recargar baterías, un submarino nuclear puede permanecer sumergido durante períodos mucho más prolongados. Esta capacidad amplía de forma significativa el alcance, la persistencia y la flexibilidad operativa, permitiéndole proyectar presencia operativa en áreas mucho más distantes de la Amazonia Azul.

El desarrollo del reactor nuclear es uno de los desafíos tecnológicos del proyecto. Brasil ha invertido en el dominio del ciclo de combustible, en particular en el enriquecimiento de uranio, y en la construcción de un prototipo en tierra para validar el sistema de propulsión antes de su instalación en el buque. Aunque Francia ha brindado apoyo en el diseño general del submarino y en la transferencia de tecnología, puede ser considerado un hito para la ingeniería naval brasileña.

Mas allá de la valoración estrictamente militar, PROSUB ha impulsado la creación de una infraestructura industrial de gran escala en el Complejo Naval de Itaguai, donde se concentran astilleros, instalaciones de fabricación, laboratorios y estructuras de mantenimiento que permiten construir y sostener la flota localmente. La modernización submarina posiciona a Brasil como la principal potencia naval de América Latina y uno de los pocos países del mundo en desarrollar un submarino a propulsión nuclear.

Teniendo en cuenta necesidades estratégicas y geográficas, Argentina debería también encarar un programa de modernización submarina de largo alcance. La extensa plataforma continental, recursos pesqueros y energéticos relevantes en el Atlántico Sur y responsabilidades crecientes en materia de control y vigilancia marítima, recomiendan esa necesidad.

Una fuerza submarina moderna no solo incrementaría la capacidad de disuasión, sino que también fortalecería la protección de intereses económicos y la soberanía en espacios de alto valor estratégico.

Desde el punto de vista industrial y tecnológico, Argentina cuenta con antecedentes tecnológicos y proyectos específicos que podrían servir para tal fin. Los astilleros han demostrado capacidades en reparación, modernización y construcción de significativa calidad técnica. Asimismo, tiene un programa nuclear consolidado y reconocido por el desarrollo de reactores de investigación y de reactores modulares pequeños y micro reactores nucleares (SMR) especialmente aptos para ser adaptados a la propulsión naval.

Un proyecto de esta naturaleza tendría efectos multiplicadores en la economía y en la base científica-tecnológica nacional. La integración de sectores como metalmecánica avanzada, electrónica, software, materiales especiales y energía nuclear impulsaría cadenas de valor de alto contenido tecnológico más allá del resultado estrictamente militar.

Con la cooperación inteligente de aliados, una iniciativa de este tipo podría potenciar a la Argentina en seguridad marítima y ser símbolo relevante de proyección estratégica en el Atlántico Sur y la Antártida.