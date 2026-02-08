Opinión

La continuidad de Mina Alumbrera y su impacto estratégico en la minería argentina

La prolongación de la producción de cobre en Catamarca tras la quita de retenciones impulsó inversiones, empleo y desarrollo regional, evidenciando el potencial de políticas fiscales competitivas en el sector extractivo

Guardar
La reducción de la carga
La reducción de la carga tributaria permitió profundizar la última etapa operativa, modificando el plan de minado para aprovechar material de baja ley y escombreras

En 2015, Mina Alumbrera anunció el cierre de sus operaciones para mayo de 2017, marcando el final de la producción de cobre más relevante del país desde su inicio en 1997. Sin embargo, en febrero de 2016, el presidente Mauricio Macri comunicó en la localidad cordillerana de Barreal, junto al gobernador Sergio Uñac, la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras.

El efecto económico fue inmediato y contundente. Alumbrera confirmó la continuidad de sus actividades hasta fines de 2018, extendiendo su vida útil en unos 20 meses, mientras otras minas próximas al cierre también anunciaron la prolongación de sus tareas.

La reducción de la carga tributaria permitió profundizar la última etapa operativa, modificando el plan de minado para aprovechar material de baja ley y escombreras, insumos antes inviables por la presión impositiva de las retenciones. También extendieron su vida útil las minas Manantial Espejo en Santa Cruz y Pirquitas en Jujuy. Esta última pudo planificar su desarrollo junto al yacimiento Chinchillas, ubicado a 40 kilómetros de la planta de tratamiento, que ingresó en operación poco después.

Mina Alumbrera evidencia los beneficios económicos y sociales que pueden surgir de decisiones guiadas por el sentido común y no por criterios ideológicos

Mina Alumbrera evidencia los beneficios económicos y sociales que pueden surgir de decisiones guiadas por el sentido común y no por criterios ideológicos, tanto para las provincias como para el país.

En esos 20 meses adicionales, se distribuyeron USD 524 millones, como refleja la figura correspondiente. Los principales beneficiarios fueron trabajadores y pymes proveedoras. Además, solo en concepto de Impuesto a las Ganancias, el Estado nacional percibió el doble de lo que habría recaudado mediante las retenciones.

Solo en concepto de Impuesto
Solo en concepto de Impuesto a las Ganancias, el Estado nacional percibió el doble de lo que habría recaudado mediante las retenciones

No fue el único efecto positivo. Las nuevas medidas, sumadas al anuncio presidencial de una reducción progresiva en la alícuota del Impuesto a las Ganancias y la devolución ágil del IVA, permitieron a Minera Alumbrera proyectar una nueva etapa subterránea para explotar las fases 12 y 13 del depósito mineral.

En apenas siete meses, hacia julio de 2018, la operadora planeaba continuar con la extracción y producción de concentrados de cobre, con valores significativos en oro y molibdeno, extendiendo la producción al menos hasta 2029.

Esta etapa requería una inversión estimada de USD 270 millones para la transición de cielo abierto a minería subterránea, una dotación de 1.800 empleos directos e indirectos y exportaciones anuales por el puerto de Rosario cercanas a 85.000 toneladas, equivalentes hoy a poco más de USD 1.000 millones al año.

Sin embargo, el rumbo cambió. Revirtiendo la política, y posiblemente atendiendo a posturas alejadas del sector productivo, el presidente Macri restableció las retenciones, fijando una alícuota del 12% para la minería. Bajo el argumento de incrementar los recursos por exportaciones, la medida no solo acortó la vida útil de minas próximas al cierre, sino que desalentó nuevas inversiones, afectando la recaudación esperada.

La eliminación de las retenciones implementada por el presidente Milei devolvió competitividad a la producción minera nacional. Así lo reflejan los más de USD 22.000 millones en inversiones presentadas para adherir al RIGI

La eliminación de las retenciones implementada por el presidente Milei devolvió competitividad a la producción minera nacional. Así lo reflejan los más de USD 22.000 millones en inversiones presentadas para adherir al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

Es probable que Mina Alumbrera Subterránea retome pronto la producción de concentrados de cobre, beneficiando a trabajadores, pymes proveedoras de bienes y servicios, la planta de tratamiento, el mineroducto a Tucumán, el tren Belgrano y el puerto de Rosario.

Todos son testimonio del potencial de generación de riqueza iniciado en tiempos del gobernador Arnoldo Castillo, un proceso que debió tener continuidad.

El autor es Ex subsecretario de Minería Miembro del Grupo Sarmiento

Temas Relacionados

Mina AlumbreraExplotación mineraInversión en mineríaFuente de divisasEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

¿Hay espacio para el optimismo?: elecciones, agenda ambiental y debilitamiento del Estado

Este 2026 entramos a un nuevo proceso electoral en un momento particularmente frágil, marcado por la consolidación de una coalición de políticos en el poder que busca asegurar su propia continuidad y parasitar el Estado

Infobae

Que decida la ciencia: una hoja de ruta para la política ambiental

Más que producir diagnósticos, la ingeniería ambiental actúa como un verdadero “movilizador del conocimiento”

Que decida la ciencia: una

2026: el año para pensar antes de adoptar IA

La Inteligencia Artificial puede hacer casi todo, pero el verdadero desafío para este año es saber dónde aplicarla y dónde no

2026: el año para pensar

La reforma laboral y la salud: por qué importa más de lo que parece

La precarización laboral y el trabajo informal afectan la cobertura sanitaria y debilitan tanto a los trabajadores como a las empresas argentinas

La reforma laboral y la

Bajar la edad de imputabilidad: una discusión incómoda, pero necesaria

Sin responsabilidad no hay reinserción posible; pero sin límites tampoco hay pedagogía social

Bajar la edad de imputabilidad:
DEPORTES
Con Di María de titular,

Con Di María de titular, Rosario Central empató con Aldosivi en Mar del Plata

Marcelo Gallardo habló tras ser goleado por Tigre en el Monumental: “Fue un mazazo, nos salió todo mal”

La selección argentina femenina venció a Ecuador en el Sudamericano Sub 20: el golazo de Annika Paz, la nueva joya del Inter de Milán

El Súper River de Gallardo sufrió una dura goleada ante Tigre en el Monumental

La autocrítica de Juanfer Quintero tras los silbidos de los hinchas de River Plate en la dura goleada ante Tigre

TELESHOW
El llamativo look de Mirtha

El llamativo look de Mirtha Legrand en su glamoroso regreso a Buenos Aires: vestido fucsia, cristales y plumas

La tristeza de Mirtha Legrand al anunciar que Jimena Monteverde no seguiría en su programa: “Voy a llorar”

Decoración de Stranger Things, arte y piscina: así fue el cumpleaños de la hija de la China Suárez en la casa de los sueños

Tini Stoessel sorprendió al revelar detalles sobre su próximo álbum: la canción dedicada a Rodrigo de Paul

La explicación de Barby Franco luego de haber denunciado que había sufrido un robo por aplicación

INFOBAE AMÉRICA

Shakira inaugura su residencia en

Shakira inaugura su residencia en El Salvador con un espectáculo de alto impacto y la “caminata de las lobas”

Cómo avanza la misión para descifrar el ADN de todas las especies en la Tierra

Japón comenzó a votar en unas elecciones generales anticipadas: el partido gobernante busca mayoría en el Parlamento

El Salvador entrega a Guatemala a prófugo buscado por asesinato y secuestro

Pejerrey bonaerense: el pez emblemático de la Pampa y su camino hacia una acuicultura sustentable