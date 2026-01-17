Invertir en 2026: oportunidades y riesgos a tener en cuenta

El comienzo de 2026 puede ser el impulso necesario para explorar el mundo de las inversiones o replantear estrategias ya implementadas (Foto: Reuters)

El inicio de un año suele marcar un punto de partida. Es la ocasión en que muchas personas revisan objetivos, ajustan hábitos y se proponen cambios en distintas áreas de su vida: salud, desarrollo personal o profesional y, especialmente, finanzas.

En este último aspecto se centra el análisis. El comienzo de 2026 puede ser el impulso necesario para explorar el mundo de las inversiones o replantear estrategias ya implementadas. Warren Buffett resalta: “No es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios”. Por eso, invertir de manera eficiente no exige contar con grandes sumas de dinero.

Invertir implica comprender la naturaleza de cada decisión, el instrumento seleccionado y los factores que inciden en su rendimiento. En términos simples, se trata de asignar capital a distintos activos con el objetivo de que crezca a lo largo del tiempo.

Ese crecimiento se basa en el valor del dinero en el tiempo: posponer el consumo actual para obtener capital e intereses en el futuro. El resultado se mide a través del rendimiento, siempre sujeto a variaciones positivas o negativas.

El desempeño de una inversión depende de múltiples factores:

riesgo asumido,

horizonte temporal,

costos,

tipo de activo,

inflación y, sobre todo,

contexto económico, social y político.

Este último, muchas veces subestimado, resulta decisivo porque condiciona tanto los resultados como las decisiones de inversión.

Resulta fundamental partir de determinados supuestos macroeconómicos (Foto: Reuters)

Para invertir en 2026, resulta fundamental partir de determinados supuestos macroeconómicos.

En el plano local, se prevé un escenario de crecimiento moderado, desaceleración de la inflación y una política monetaria menos restrictiva. A nivel global, se proyecta:

crecimiento económico moderado pero desigual, en torno al 2,9 por ciento.

Inflación contenida en las principales economías, con Estados Unidos en torno al 2,6% y la zona euro cercana al 2 por ciento

Políticas monetarias más flexibles, aunque con ritmos diferentes según cada región.

Riesgos latentes asociados a tensiones geopolíticas, niveles de deuda y avances tecnológicos.

Perfil de riesgo y objetivos

Con este marco, el paso siguiente es definir qué activos incorporar, en función del perfil de riesgo y los objetivos de cada inversor.

Renta fija recobra atractivo ante la posibilidad de obtener rendimientos reales positivos, siempre y cuando se sostenga la estabilidad macroeconómica. Dentro del universo en moneda local, los instrumentos en pesos ganan relevancia por las tasas nominales elevadas que, bajo ciertos supuestos, pueden superar la inflación. Los bonos a tasa fija resultan opciones interesantes en un contexto de desaceleración inflacionaria, ya que permiten asegurar un rendimiento real creciente a medida que bajan los precios.

El principal desafío es la continuidad de este escenario, ya que su atractivo depende de la consistencia del programa económico y de la estabilidad fiscal y monetaria.

Bonos CER o indexados por inflación resultan adecuados para perfiles más defensivos. Ofrecen protección frente a desvíos inflacionarios, aunque, si se mantiene la tendencia actual, su atractivo disminuye. De todos modos, pueden conservarse como complemento dentro de una cartera diversificada más que como eje central de la estrategia.

La renta variable continúa ofreciendo potencial, aunque el consenso para este año apunta a la selectividad sectorial y de compañías, tanto en el ámbito local como internacional (Foto: Reuters)

En el segmento de renta fija en dólares, el interés persiste por su función de cobertura frente al riesgo cambiario y la posibilidad de beneficiarse ante una mejora en la percepción del índice de riesgo país. El desempeño de estos bonos estará determinado, en gran parte, por factores externos al mercado local, por lo que son recomendables para inversores con mayor tolerancia al riesgo y un horizonte de inversión de mediano o largo plazo.

La renta variable continúa ofreciendo potencial, aunque el consenso para este año apunta a la selectividad sectorial y de compañías, tanto en el ámbito local como internacional. En Argentina, las acciones vinculadas a energía y recursos naturales concentran el interés por su perfil exportador y menor dependencia del ciclo interno.

El sector financiero podría beneficiarse de un entorno más estable, aunque su desempeño depende de la evolución de tasas e inflación. Al mismo tiempo, las acciones internacionales se consolidan como herramienta fundamental para diversificar carteras y reducir la exposición exclusiva al riesgo argentino.

El clásico dilema entre dólares y pesos sigue vigente en la discusión sobre cómo proteger y rentabilizar ahorros. El plazo fijo en pesos se presenta como alternativa válida a corto plazo, especialmente si el peso mantiene su estabilidad relativa. En tanto, la compra de dólares conserva su histórico rol de cobertura, no por su rendimiento esperado sino por la protección frente a posibles cambios del escenario económico.

Como complemento, el oro gana protagonismo como activo de refugio ante la incertidumbre global. Su función principal es mitigar el riesgo: cuando aumentan las tensiones geopolíticas, se debilita la confianza en las monedas o crece la volatilidad financiera internacional, adquiere mayor relevancia.

El panorama de inversión para 2026 exhibe un elemento común: no existe una estrategia única aplicable a todos los contextos, y la clave radica en la diversificación y la selectividad.

El entorno macroeconómico argentino y la previsibilidad monetaria vuelven a poner en el radar los instrumentos en pesos (Foto: Adrián Escandar)

En la renta fija, el entorno macroeconómico y la previsibilidad monetaria vuelven a poner en el radar los instrumentos en pesos. Los bonos en dólares mantienen su rol estratégico como apuesta a mediano plazo, aunque sus retornos dependen en gran medida del clima político.

En términos de renta variable, el consenso destaca al sector energético, especialmente Vaca Muerta, seguido por bancos y entidades financieras que puedan capitalizar la normalización del sistema.

El inicio de 2026 representa una oportunidad para dejar de dilatar decisiones financieras. No es necesario contar con grandes sumas ni asumir riesgos excesivos.

Comprender el contexto y seleccionar los instrumentos adecuados es crucial.

Invertir es un proceso que requiere claridad y disciplina, no respuestas instantáneas.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market