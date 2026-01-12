Las acciones de empresas argentinas pagaron dividendos récord en 2025: cuáles fueron las firmas que más dinero repartieron

El pago de dividendos genera un beneficio pasivo para los accionistas.

Bolsa y Mercados Argentinos (ByMA), la plataforma a través de la que opera el mercado de capitales argentino, informó que durante 2025 las empresas domésticas listadas distribuyeron el equivalente a USD 2.357 millones en dividendos, considerando todas las modalidades de pago —en pesos, en dólares y en valores negociables—, lo que representa un crecimiento interanual del 37,4 por ciento.

Además, reportó que 33 firmas pagaron dividendos en efectivo y/o en otros valores negociables en 2025, un incremento del 14% versus el año anterior.

Los datos surgen del Informe de Dividendos de Acciones elaborado por ByMA, una publicación orientada a brindar información estandarizada y comparable para inversores, analistas y el público del mercado.

Los dividendos de acciones son una porción de las ganancias de una empresa que se reparte entre sus accionistas como recompensa por invertir en ella. Éstos pueden pagarse en efectivo o en acciones adicionales, de forma periódica -trimestral, anual- y dicho pago es proporcional a la cantidad de acciones que posea cada uno, lo que genera un ingreso pasivo. Vale aclarar que no todas las empresas pagan dividendos, y la decisión la toma la junta directiva según el rendimiento de la compañía.

Ternium, Galicia y Transportadora de Gas del Norte lideraron el pago de dividendos en 2025.

A partir de 2026, el informe de la principal infraestructura del mercado de capitales de la Argentina tendrá periodicidad trimestral. Este relevamiento contempla exclusivamente empresas domésticas listadas -excluyendo Cedear- y expresa los montos en dólares MEP (Índice Dólar ByMA) o en dólares equivalentes, según la modalidad de pago, para garantizar consistencia metodológica.

“El récord de dividendos de 2025 refleja no solo una mayor solidez financiera de las empresas y un mercado que vuelve a convertir resultados en retornos concretos para los inversores, sino también demuestra la responsabilidad que sienten los directorios de las empresas cotizantes hacia sus accionistas, evidenciando un fortalecimiento del gobierno corporativo”, afirmó Alejandro Berney, IRO (Oficial de Relaciones con Inversores) de ByMA.

Cómo se pagaron los dividendos en 2025

Dividendos en pesos: $2.056 miles de millones (+31,5% interanual), con un crecimiento real por encima de la inflación estimada del período (30,2% según REM-BCRA).

Dividendos en dólares: USD 307 millones (+279% interanual), la modalidad de mayor crecimiento, impulsada por la mayor participación de inversores extranjeros.

Dividendos en efectivo (pesos + dólares): USD 1.857 millones (+36,5% interanual).

Dividendos en especie: USD 499 millones (+40% interanual), mediante la distribución de otros valores negociables cotizantes.

El monto anual de dividendos medido en dólares se multiplicó por casi cinco veces entre 2020 y 2025, evidenciando tanto la recuperación de la rentabilidad empresarial como una mayor disposición a distribuir ganancias para los accionistas.

Según datos publicados por ByMA, el ranking de las compañías cotizantes que mayores montos pagaron a sus accionistas en concepto de dividendos fue encabezado por Ternium Argentina (TXAR), con USD 305 millones, seguido por Grupo Galicia (GGAL) con USD 221 millones, Transportadora de Gas del Norte SA (TGNO4) con USD 207 millones, Banco Macro (BMA) con USD 181 millones, y la propia ByMA (pues su acción cotiza en Bolsa), con 175 millones de dólares.

En cuanto a la metodología del reporte, la entidad indicó que el informe analiza exclusivamente empresas domésticas listadas y que cotizan en ByMA, excluyendo los Cedear, que son los Certificados de Depósito Argentino, que son títulos del mercado local (en pesos o dólares) respaldados en acciones de compañías extranjeras que son operados en los mercados internacionales.

El análisis incluye dividendos pagados en efectivo o especie. Todos los montos se expresan en dólares estadounidenses, inclusive los pagados en pesos argentinos. Cuando el pago original se realizó en pesos argentinos, se convierte a dólares utilizando el tipo de cambio MEP (Índice Dólar ByMA) de cada fecha de pago. Cuando el pago original se realizó en valores negociables, se tomó el precio de cotización de cierre del día de distribución a los accionistas. La clasificación sectorial utilizada es GICS (Global Industry Classification Standard).

¿Qué es ByMA?

ByMA, sigla de Bolsas y Mercados Argentinos SA, es la principal infraestructura del mercado de capitales de Argentina. Opera la negociación, liquidación y registro de valores negociables, proporcionando una plataforma segura y transparente para inversores, emisores e intermediarios. A través de iniciativas como ByMA Educa, la institución promueve la educación financiera y el acceso a información de calidad para todos los participantes del mercado.