Warren Buffett explicó por qué decidió jubilarse como CEO de Berkshire Hathaway: “Cuando empiezas a envejecer, es irreversible”

Warren Buffett se jubila como CEO de Berkshire Hathaway a los 94 años. (AP Foto/Nati Harnik, archivo)

Warren Buffett, una de las figuras más influyentes del mundo financiero, anunció que dejará el cargo de director ejecutivo (CEO) de Berkshire Hathaway en diciembre, a los 94 años, y cederá el liderazgo a Greg Abel, actual vicepresidente de la compañía. Sin embargo, continuará como presidente del consejo de administración, sin un plazo definido para abandonar ese puesto, marcando así el inicio de una nueva etapa en el conglomerado que ha dirigido durante casi seis décadas.

El anuncio, realizado el 3 de mayo durante la reunión anual de accionistas en Omaha, Nebraska, sorprendió tanto a los asistentes como al propio Abel, quien compartía el escenario con Buffett en ese momento. De acuerdo con The Wall Street Journal, la sala quedó en silencio tras la declaración, antes de que el público rompiera en aplausos. El empresario explicó que la decisión no obedeció a un momento específico, sino a una percepción gradual de los efectos de la edad: “No hubo un momento mágico. ¿Cómo sabes el día en que te vuelves viejo?”, reflexionó en entrevista con el medio.

La decisión de Buffett: motivos personales y percepción del envejecimiento

Buffett relató que, aunque no puede precisar cuándo tomó la decisión, en los últimos años notó una diferencia creciente en el nivel de energía entre él y Abel. “La diferencia en el nivel de energía y en cuánto podía lograr en un día de diez horas se volvió más y más dramática”, afirmó en la entrevista con The Wall Street Journal.

El legendario inversor reconoció que, tras cumplir 90 años, comenzó a experimentar los efectos del envejecimiento, como pérdida ocasional de equilibrio y dificultades para recordar nombres. “Por alguna razón extraña, recién empecé a envejecer cuando tenía 90 años. Pero cuando empiezas a envejecer, es irreversible”, señaló Buffett desde su oficina en Omaha, según reveló a The Wall Street Journal.

En el último año, estas sensaciones se consolidaron en una decisión concreta. Buffett consideró que mantener a Abel fuera del puesto de CEO era inmerecido: “Era injusto, realmente, no poner a Greg en el puesto. Cuantos más años tenga Berkshire con Greg, mejor”, declaró.

Berkshire Hathaway se transformó bajo el liderazgo de Buffett. REUTERS/Brendan McDermid

Reacciones al anuncio y ambiente en la reunión anual

La revelación de Buffett generó un impacto inmediato entre los asistentes a la reunión anual de Berkshire Hathaway. El público, compuesto por accionistas y observadores del sector financiero, guardó silencio al escuchar el anuncio, para luego aplaudir la decisión. Incluso Greg Abel, de 62 años, desconocía que el anuncio se haría en ese momento, según detalló The Wall Street Journal.

La sucesión de Buffett ha sido objeto de especulación durante años, y muchos esperaban que permaneciera al frente de la empresa hasta el final de su vida. Sin embargo, aclaró que nunca se consideró CEO vitalicio: “Pensé que seguiría siendo CEO mientras creyera que era más útil que cualquier otra persona en ese puesto. Me sorprendió cuánto tiempo duró”, comentó.

Greg Abel: trayectoria y razones de su elección

Greg Abel se incorporó a Berkshire Hathaway en 1999, tras la inversión de la compañía en MidAmerican Energy, una empresa de servicios públicos con sede en Des Moines, Iowa. Buffett quedó impresionado por sus logros en la expansión del negocio energético, lo que llevó a su promoción como vicepresidente en 2018 y a su designación como responsable de todas las operaciones no relacionadas con seguros.

En 2021, Abel fue señalado públicamente como el sucesor natural de Buffett en la dirección ejecutiva. Buffett lo elogió en múltiples ocasiones por su capacidad de gestión y su destreza en la toma de decisiones estratégicas. “El talento realmente excepcional es raro. Es raro en los negocios, en la asignación de capital y en casi cualquier actividad humana que puedas nombrar”, le afirmó a The Wall Street Journal.

Además, destacó la eficacia de Abel para implementar cambios y apoyar a los equipos donde era necesario.

Greg Abel asumirá el liderazgo de Berkshire Hathaway en diciembre. REUTERS/Brendan McDermid

Evolución de Berkshire Hathaway bajo el liderazgo de Buffett

Warren Buffett asumió el control de Berkshire Hathaway en 1965, cuando la empresa era una textil en dificultades en Nueva Inglaterra. Desde entonces, la transformó en un conglomerado global que opera en sectores como seguros, energía, ferrocarriles y marcas de consumo, incluyendo Dairy Queen y Duracell.

La compañía también posee una de las mayores carteras de inversiones del mundo, con participaciones significativas en empresas como Apple y American Express.

A medida que Berkshire Hathaway creció y diversificó sus operaciones, las habilidades requeridas para liderar la empresa también evolucionaron. Buffett reconoció que la gestión de un conglomerado con cerca de 400.000 empleados exige capacidades distintas a las que se necesitaban en los primeros años de la compañía.

Perspectivas futuras: el rol de Buffett y la gestión de Abel

Aunque dejará la dirección ejecutiva en diciembre, Buffett permanecerá como presidente del consejo de administración de Berkshire Hathaway y no ha establecido un plazo para dejar ese cargo. Él mismo aseguró que su salud es buena y que sigue disfrutando de su trabajo diario: “Mi salud está bien, en el sentido de que me siento bien cada día. Estoy en la oficina y trabajo con personas a las que quiero, que me aprecian bastante, y nos divertimos”, declaró a The Wall Street Journal.

Buffett subrayó que, a pesar de los efectos de la edad, mantiene intacta su capacidad para tomar decisiones de inversión: “No tengo problemas para tomar decisiones sobre algo en lo que decidía hace 20, 40 o 60 años. Seré útil aquí si hay pánico en el mercado porque no me asusto cuando los precios bajan o cuando todos los demás se asustan. Y eso realmente no depende de la edad”.

Respecto a Abel, Buffett señaló que comparte esa misma fortaleza y que, aunque su función principal ha sido supervisar las filiales, también es un inversor exitoso. El aumento reciente en la liquidez y las inversiones en bonos del Tesoro de Berkshire ha generado expectativas sobre las próximas decisiones estratégicas de la empresa. “Tendrá ideas sobre dónde debe invertirse el dinero”, afirmó el magnate respecto a su compañero.

Buffett confía en la capacidad de Abel para liderar el conglomerado. REUTERS/Scott Morgan

Declaraciones destacadas y visión sobre el futuro de Berkshire Hathaway

A lo largo de la entrevista con The Wall Street Journal, Buffett compartió reflexiones sobre el proceso de sucesión y el futuro de la compañía. Reiteró la importancia de contar con líderes con talento excepcional y expresó su confianza en la gestión de Abel. “La diferencia se volvió más y más dramática. Él era mucho más efectivo para lograr resultados, hacer cambios en la gestión donde eran necesarios, ayudar a las personas que lo necesitaban, en todo tipo de formas”, explicó.

El legendario inversor también dejó claro que no planea retirarse por completo ni alejarse de la actividad empresarial. “No voy a quedarme en casa viendo telenovelas“, afirmó con humor. “Mis intereses siguen siendo los mismos”, añadió.

La información, publicada por el periódico estadounidense, confirma que la era de Greg Abel al frente de Berkshire Hathaway comenzará en menos de ocho meses, mientras tanto, Buffett continuará aportando su experiencia y visión desde la presidencia del consejo.