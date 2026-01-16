Hacia un ecosistema financiero que funcione más allá de las fronteras

Cerca de 5 millones de argentinos utilizan criptomonedas de manera habitual (Imagen ilustrativa Infobae)

La reciente captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y las implicancias que ello tiene en mercados, sanciones internacionales y estabilidad económica regional subrayan la necesidad de un ecosistema financiero que funcione más allá de fronteras o crisis locales. Porque la inestabilidad política no solo altera gobiernos: redefine las vidas financieras de millones de personas.

En un mundo cada vez más interconectado, la globalización financiera ya no es una opción, sino una necesidad urgente. Personas, empresas y economías operan a través de fronteras que el sistema financiero tradicional aún no logra acompañar con la misma velocidad, eficiencia e inclusión. Las barreras regulatorias, los altos costos de transacción y el acceso desigual a servicios financieros limitan el crecimiento y profundizan las brechas económicas.

Avanzar hacia un ecosistema financiero verdaderamente global es clave para habilitar la innovación, facilitar la exportación de servicios y garantizar que más individuos y organizaciones puedan participar de la economía digital en igualdad de condiciones.

La creciente adopción de stablecoins y criptomonedas en la región refleja esta necesidad urgente y Argentina no es la excepción. Hace una década, las wallets cripto eran una rareza asociada a entusiastas tecnológicos y a la minería. Hoy, según datos de Coinbase, cerca de 5 millones de argentinos utilizan criptomonedas de manera habitual, reflejando una adopción mucho más amplia y transversal.

El avance de las stablecoins puede leerse como una forma de dolarización digital discreta que habilita más agilidad, mejores costos y accesibilidad a todo el mundo dentro de esa globalización financiera.

A nivel global, este fenómeno tampoco pasa desapercibido. Un informe del Fondo Monetario Internacional advierte que el crecimiento de las stablecoins ofrece beneficios claros —como mayor eficiencia en pagos transfronterizos—, aunque plantea desafíos en términos de gobernanza, sustitución de moneda y seguridad.

Definitivamente, las tecnologías basadas en blockchain ofrecen mecanismos para mover valor de forma rápida, transparente y resistente a bloqueos geográficos o políticos. No obstante, la simple adopción de criptomonedas por sí sola no basta: los usuarios necesitan plataformas que ofrezcan seguridad, regulación y conformidad legal, combinadas con la flexibilidad para operar sin fronteras dado que cada vez más son los argentinos y latinoamericanos que encuentran una respuesta a la inflación trabajando en forma remota para empresas en el exterior y cobrando en dólares.

El trabajo remoto se ha consolidado como una modalidad laboral predominante a nivel global, impulsado en gran medida por los cambios generados durante la pandemia. Esta flexibilidad ofrece la posibilidad de desempeñarse profesionalmente desde cualquier lugar del mundo, eliminando las barreras geográficas y permitiendo una mayor conciliación entre la vida personal y laboral, una ventaja cada vez más valorada por profesionales de diversas industrias.

En Argentina, esta tendencia ha cobrado una relevancia particular. Muchos profesionales han reorientado sus búsquedas laborales hacia el ámbito remoto, no solo por la comodidad de evitar largos traslados y optimizar su tiempo, sino también por una poderosa motivación económica. La posibilidad de trabajar para empleadores extranjeros y percibir un salario en monedas fuertes como euros o dólares representa un atractivo inigualable, ofreciendo una mejora sustancial en el poder adquisitivo frente a los ingresos en moneda local.

Esta combinación de flexibilidad y estabilidad financiera ha convertido al trabajo remoto en una aspiración para un creciente número de talentos argentinos.

La lección que nos deja el actual escenario geopolítico es clara: la estabilidad financiera ya no puede estar atada exclusivamente a un territorio, una moneda o una institución. Para millones de personas que viven en economías afectadas por crisis políticas o económicas, contar con alternativas financieras robustas y reguladas no es una opción, es una necesidad urgente.

En este contexto, las herramientas financieras globales, reguladas y accesibles no solo facilitan la inclusión financiera, sino que se convierten en fuertes pilares de resiliencia en un mundo donde la incertidumbre deja de ser una excepción para volverse una constante.