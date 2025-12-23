Alfabetización: lo que todavía falta ordenar

La Hoja de ruta para la alfabetización de Argentinos por la Educación define treinta elementos clave para una política educativa efectiva en Argentina

¿Qué hace falta para que una política de alfabetización empiece a mostrar resultados y pueda sostenerse en el tiempo? Esa fue la pregunta que nos hicimos en Argentinos por la Educación y que llevó al desarrollo de la Hoja de ruta para la alfabetización, un documento extenso que organiza treinta elementos clave para una implementación efectiva.

En los últimos años se avanzó mucho: en 2023 se lanzó la Campaña Nacional por la Alfabetización y los principales candidatos presidenciales —incluido Javier Milei—, junto con dos tercios de los gobernadores, asumieron compromisos públicos. En 2024 se presentó el Plan Nacional de Alfabetización, las 24 jurisdicciones elaboraron sus planes provinciales y se realizó la evaluación Aprender en 3er grado —evidenciando que solo el 45% de los alumnos estaban en el nivel esperado—. Y en 2025 las provincias ya transitan su segundo año de implementación, algunas con foco en la formación docente, otras en fortalecer los sistemas nominales y otras en la distribución de materiales. ¿Qué falta entonces?

El desafío es que no alcanza con hacer cuatro o cinco acciones aisladas, ni siquiera si están integradas pero de manera parcial. Un plan sin metas, libros que llegan a mitad del ciclo lectivo o una formación docente limitada a unos pocos encuentros al año difícilmente reviertan los resultados de alfabetización. La Hoja de ruta busca justamente evitar esos atajos: reúne la evidencia nacional e internacional y la experiencia de quienes ya implementaron para identificar qué debe estar presente.

Entre los elementos centrales aparecen el compromiso político al más alto nivel, la elaboración de un plan con metas y plazos definidos, la adquisición y distribución de libros al inicio del ciclo lectivo, la implementación de estrategias de apoyo para estudiantes con dificultades, la evaluación de los aprendizajes con difusión de resultados y el monitoreo sistemático del plan, entre otros.

El documento incorpora ejemplos concretos de países que avanzaron con éxito. Brasil fijó metas de aprendizaje, Uruguay desarrolló un sistema nominal robusto para el seguimiento de trayectorias, en Colombia se implementaron programas de remediación con resultados significativos y en Camboya se diseñó un sistema para garantizar que los libros lleguen a cada estudiante en el momento adecuado. Y también se mencionan buenas prácticas actuales de las provincias.

No se trata de un recetario ni de un camino a seguir de forma lineal. Tampoco desconoce las restricciones políticas y de gestión, ni las particularidades contextuales, geográficas, idiomáticas o culturales de cada provincia. Se trata de un conjunto de lineamientos basados en evidencia que ha demostrado resultados y que puede contribuir a fortalecer la implementación de las políticas de alfabetización en todo el país.