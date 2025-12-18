Opinión

Transparencia fiscal: pocos avances para que Ingresos Brutos y las tasas municipales sean informados al consumidor final

Además de la demorada adhesión de las provincias, debe establecerse la metodología de cálculo de esos tributos en cada jurisdicción y la forma en que se detallarán en el comprobante

Guardar
ARCA
ARCA

Chubut y Entre Ríos (aún sin fecha concreta de implementación) y Mendoza (con implementación establecida a partir del 1.º de enero de 2026) son las únicas tres provincias que hasta el momento adhirieron formalmente al “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor” establecido por Ley Nacional. En este reducido grupo podría también incluirse a la a Córdoba, que no sancionó una Ley de adhesión pero instruyó a la Dirección General de Rentas Provincial, a dictar las normas para que los consumidores finales conozcan la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

En lo que refiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de Código Fiscal 2026 sin adhesión a la Ley Nacional pero estableciendo lo que podría denominarse un “régimen propio de Transparencia Fiscal” para que los tributos subnacionales estén informados en los tickets a consumidor final. No obstante, dicha disposición fue eliminada del texto final en el recinto, por propuesta del larretismo que remarcó los costos que demandaría su implementación. Consecuentemente CABA, sigue siendo una de las jurisdicciones no adheridas a la Transparencia Fiscal.

El Régimen de Transparencia tiene por finalidad que el adquirente tome conocimiento del impacto de los impuestos en los precios de los productos

Salta también está en proceso de adhesión. Los restantes dieciocho gobernadores no han impulsado iniciativas a tales efectos.

Cabe recordar que el Régimen de Transparencia tiene por finalidad que el adquirente tome conocimiento del impacto de los impuestos en los precios de los productos. Inicialmente esto comprende al Impuesto al Valor Agregado y, en algunos casos, también al Impuesto Interno.

En lo que respecta a facturación ARCA estableció, desde comienzos del año en curso, que las llamadas “Grandes Empresas” estén obligadas a discriminar el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Interno en los comprobantes que emiten a consumidores finales. Y, desde el 1.º de abril, esa obligación rige también para el resto de los contribuyentes, pero solo en lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado.

Además, en lo que refiere a publicidad y exhibición de precios, todos los contribuyentes están obligados, en locales o tiendas físicas, e-commerce, plataformas y demás modalidades de venta, a detallar junto al precio normal y habitual de un producto, el “precio sin impuestos nacionales” en letras y números de menor tamaño.

Son veinticuatro (24) las jurisdicciones involucradas (CABA y veintitrés provincias) y más de mil doscientos (1200) los municipios en todo el territorio nacional

La citada Ley Nacional invita a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas pertinentes para que los consumidores finales tengan también conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.

Más allá de que la adhesión hasta el momento se limita a unas pocas jurisdicciones, es importante destacar qué aspectos relevantes están pendientes de resolución para que la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Tasas Municipales pueda verse reflejada en los comprobantes emitidos a consumidor final.

En primer lugar, es necesario que la Secretaría de Industria y Comercio establezca el denominado “agente o fórmula de cálculo”, que obligatoriamente las empresas deberán utilizar para llegar a un monto estimado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Tasas Municipales que inciden en los precios de los productos.

Son veinticuatro (24) las jurisdicciones involucradas (CABA y veintitrés provincias) y más de mil doscientos (1200) los municipios en todo el territorio nacional. Se trata de un Régimen en el que coexisten diferentes alícuotas según la jurisdicción y el tipo de actividades desarrolladas por los vendedores de bienes, prestadores o locadores de servicios, lo cual hace imprescindible contar con esa “fórmula de cálculo” para que el sistema sea operativo.

Deberá asimismo ARCA, mediante la adecuación de las normas de facturación correspondientes, establecer en qué lugar y de qué modo esa estimación deberá detallarse en el comprobante respectivo.

“Las empresas podrán hacer los desarrollos de sistemas necesarios para informar en el ticket, la incidencia estimada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Tasas Municipales.”

Una vez que ello esté cumplimentado, las empresas podrán hacer los desarrollos de sistemas necesarios para informar en el ticket, la incidencia estimada del “Impuesto sobre los Ingresos Brutos” y “Tasas Municipales”, en los productos, locaciones o prestaciones de servicios que brinden al consumidor final.

Ello sin duda debería ser tenido en cuenta al momento de establecer el plazo que se otorgará a los contribuyentes obligados para que, tal como establece el “Régimen de Transparencia Fiscal”, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y los Tributos Municipales, sean informados en el comprobante emitido al consumidor final.

Litvin es CEO y Cossio es gerente del estudio Lisicki Litvin & Abelovich

Temas Relacionados

Transparencia fiscal Impuesto sobre los Ingresos Brutos ARCA Tributos municipalesEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La retinopatía diabética: Una amenaza silenciosa para la visión de los peruanos

Lo más preocupante de esta condición es que puede causar ceguera permanente e irreversible, a pesar de que, con un tamizaje adecuado y oportuno, puede prevenirse o tratarse eficazmente en etapas tempranas

La retinopatía diabética: Una amenaza

Paracas se defiende con datos no con relatos

El ecosistema marino de Paracas ha sido, históricamente, un motor económico, social y cultural para las poblaciones del litoral marino costero

Paracas se defiende con datos

Tecnología sin alma

Oportunidad para quienes se formen en derecho de familia

Tecnología sin alma

El escorpión y los jueces

Ya no solo los magistrados han puesto a empresas en peligro, también han destruido empleos y a la voluntad de colaborar con quien lo necesita

El escorpión y los jueces

Acero argentino 2026: un futuro con desafíos globales

El país está recuperando su producción de acero después de la recesión de 2024, con un aumento del 15% en 2025. Sin embargo, sigue enfrentando la cancha inclinada del mercado mundial

Acero argentino 2026: un futuro
DEPORTES
Se sortearán las primeras fases

Se sortearán las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Oficial: Conmebol confirmó día, hora y estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

Georgina Rodríguez reveló los detalles de la boda con Cristiano Ronaldo y contó el mensaje sobre el dinero que le transmiten a sus hijos

Reglas especiales, una impactante diferencia física y el rumor sobre una astronómica bolsa: los detalles de la pelea de Jake Paul y Anthony Joshua

Dolor en Inglaterra por la muerte de un ex futbolista del Wolverhampton a los 21 años en un accidente de tránsito

TELESHOW
Mica Viciconte fue tajante contra

Mica Viciconte fue tajante contra Nicole Neumann por la fiesta de Allegra: “Cada uno se entierra en su propio pozo”

Fue a Ahora Caigo y conmovió a Darío Barassi con su historia de vida: “Hoy es un programa distinto”

Una profesora de matemática le tomó examen en vivo a Guido Kaczka: “Soy muy jodida”

Paula Chaves mostró las heridas que sufrió mientras jugaba con sus hijos: “Ni un límite tengo”

El homenaje íntimo de Wanda Nara a su hijo Constantino por su cumpleaños: “Gracias por venir a mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Funcionarios occidentales aseguran que Rusia

Funcionarios occidentales aseguran que Rusia está intentando abrumar a Europa con operaciones de sabotaje

Diego Rivera y Frida Kahlo conquistan Nueva York: muestra en el MoMA y un músical en la Ópera

El Reino Unido detuvo a manifestantes propalestinos mientras endurece leyes contra el discurso de odio

El régimen cubano implementará una nueva tasa de cambio flotante para exportadores

Santiago Peña anunció que Standard & Poor’s mejoró la calificación de Paraguay