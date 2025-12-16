Multas de tránsito en el exterior: qué deben saber los conductores argentinos antes de viajar a Uruguay y Brasil

El Decreto 176/024 de Uruguay exige a conductores extranjeros pagar infracciones antes de abandonar el país, según la Ley N.º 19.824

De cara a la temporada de verano, miles de argentinos se movilizan en vehículo particular hacia Uruguay y Brasil, dos de los destinos más elegidos. Sin embargo, en los últimos meses se ha registrado un fuerte incremento en multas de tránsito, controles automatizados y sanciones económicas elevadas.

Desde el área de defensa de multas de tránsito de Iezzi&Varone, advertimos que una gran parte de estas sanciones pueden y deben ser revisadas legalmente.

Uruguay: multas en dólares y notificaciones tardías

En junio de 2024, el gobierno uruguayo dictó el Decreto 176/024, que habilitó el cobro de infracciones de tránsito a conductores extranjeros, especialmente a través de fotomultas. La norma dispone que quienes no acrediten residencia legal en Uruguay deben abonar las multas antes de abandonar el país.

Así lo establece el artículo 27 de la Ley N.º 19.824, el cual expresa que cuando el infractor de tránsito no acredite su residencia legal en el territorio nacional, deberá abonar las infracciones de tránsito cometidas antes de abandonar el país mediante el mecanismo que se fije en la reglamentación respectiva.

Las multas pueden consultarse y pagarse a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), disponible en línea y en redes de cobranza locales. Hasta el momento, en la práctica, ese control no se implementó correctamente por falta de notificación.

Así, numerosos turistas argentinos comenzaron a enterarse meses después de haber regresado al país que registraban multas por montos que oscilan entre US$5.000 y US$10.000, e incluso superiores (tomando como referencia que una multa por exceso de velocidad ronda en los US$400 / US$440 por infracción). La mayoría, se enteró al intentar adherirse al telepeaje o al consultar sistemas oficiales para ingresar al país en 2026.

Las multas de tránsito en Uruguay pueden consultarse y abonarse a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) en línea

Desde el punto de vista jurídico, esta situación vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, pilares del derecho sancionatorio administrativo, ya que en muchos casos:

• No fueron notificados al momento de salir de Uruguay

• No recibieron aviso por correo electrónico ni postal

• No tuvieron posibilidad de efectuar descargo alguno

¿Hay consecuencias por reingresar con multas impagas?

Actualmente no existen impedimentos automáticos de entrada o salida del país, aunque las autoridades han anticipado que esto podría cambiar. Sí existe un riesgo relevante: si un vehículo registra más de 15 multas impagas y es detenido en un control, puede ser incautado.

Tampoco debe pasarse por alto que desde el 2015, en Uruguay rige una política de Alcohol Cero al volante, que se aplica de manera estricta tanto a residentes como a turistas extranjeros. En estos casos, al conductor se le retira de forma inmediata la licencia de conducir y se le aplica una multa que ronda los US$700, la cual debe abonarse previamente para poder recuperar el registro. Asimismo, si no existe otro conductor habilitado en el vehículo que no presente alcohol en sangre, las autoridades pueden disponer la retención del automóvil.

¿Cómo realizar el descargo en Montevideo?

Desde que se notifica la infracción el infractor cuenta con 10 días hábiles para presentar los descargos y puede hacerlo de las siguientes maneras:

• Personalmente en la oficina de Atención a la Ciudadanía (ubicada en el Atrio de la calle Soriano, Edificio Sede de la Intendencia de Montevideo, en el horario de 10 a 16 h) presentando la documentación requerida.

• Completando el formulario de descargos de contravenciones de tránsito.

Una vez realizado el descargo, este pasa a la Comisión Asesora de Descargos donde se elabora un informe con sugerencia para la dirección correspondiente.Si se confirma la multa, el infractor cuenta con un plazo de 10 días corridos para recurrir la resolución y deberá presentar recurso de reposición y de apelación. El primero se eleva a quien dictó el acto y el segundo, a la Intendenta.Para infracciones nacionales se puede realizar descargo de manera online por el siguiente link.

Brasil: controles intensivos antes de cruzar la frontera

Quienes viajan en auto a Brasil deben atravesar la Autovía Ruta Nacional 14, conocida como la Ruta del Mercosur. En el verano 2025/2026 se incrementaron de forma significativa los radares fijos, móviles y fotomultas, especialmente en la provincia de Entre Ríos.Es así que existen controles activos en puntos clave como: Ceibas, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Chajarí.Las sanciones se calculan mediante Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta según el precio del litro de nafta súper en Entre Ríos (Valor actual de referencia: $1.613). Multas graves (exceso de velocidad, circular sin luces): entre 300 y 500 UF.

¿Se pueden discutir estas multas?

Sí. Tanto las multas en Uruguay como las labradas en rutas argentinas son revisables y discutibles, especialmente cuando existen:

• Falta o defecto de notificación

• Errores en el acta o en el sistema de radar

• Violación del derecho de defensa

• Falta de señalización adecuada

• Acumulación irrazonable de sanciones

• Defectos formales o administrativos

El pago inmediato, sin análisis previo, impide en muchos casos ejercer defensas válidas, por lo cual recomendamos: verificar multas antes y después de viajar, no asumir automáticamente la validez de la sanción, evitar pagos apresurados, incluso con “descuento”, y analizar cada caso con asesoramiento legal especializado.

El endurecimiento de los controles de tránsito en Uruguay y en las rutas hacia Brasil ha generado multas elevadas, sorpresivas y, en muchos casos, irregulares. Frente a sanciones en dólares o montos cercanos al medio millón de pesos, la revisión legal no solo es posible, sino fundamental.

*Los autores son especialistas en Defensa de Multas de Tránsito y Faltas Especiales, a cargo del área en Iezzi&Varone. Instagram: multas_transitoar.