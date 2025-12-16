Desobedecer el pasado para elegir el futuro

Elegir una carrera solo por su salida laboral ya no garantiza estabilidad ni empleabilidad futura

Al finalizar cada ciclo lectivo se repite la misma escena: jóvenes que enfrentan la decisión de qué estudiar y adultos que, generalmente, insisten en que continúen con la herencia familiar o quienes reducen el acompañamiento a “busca algo con salida laboral”.

Y, si bien los mandatos familiares marcaron una época en la que ciertas profesiones garantizaban estabilidad, prestigio y movilidad social, hoy ya no lo garantizan; aun cuando mi papá y mi abuelo hayan sido reconocidos en esa profesión.

A su vez, los datos del Foro Económico Mundial son claros: el 44 % de las habilidades requeridas para trabajar cambiarán en los próximos cinco años y un 23 % de los empleos actuales se transformarán o desaparecerán. Entonces, elegir una profesión porque hoy por hoy hay trabajo en esa área es como mirar la foto cuando el mundo funciona en modo video: dinámico, veloz y profundamente incierto.

Entonces, la salida laboral ya no depende de una carrera, sino de la capacidad de cada sujeto en aprender, desaprender y reinventarse, es decir, en la capacidad de adaptación. Por eso, creo que necesitamos dar un giro cultural y acompañar desde muy pequeños a preguntarse qué problemas les apasiona resolver, cómo aprenden y qué impacto les gustaría dejar.

La cuestión es ayudar a los jóvenes a que tomen conciencia acerca de qué les gusta: ¿explicar, diseñar, investigar, cuidar, organizar, acompañar, crear, analizar, sanar? La respuesta será fundamental para evitar malas elecciones. La idea es que se piensen en la tarea futura y sientan si es por ahí. Detrás de cada verbo hay un territorio de sentido. Y detrás de ese territorio, una carrera posible... o varias.

También es importante reconocer la forma en que cada persona procesa y se apropia del conocimiento. Cuando los entornos no se ajustan al propio estilo de aprendizaje, se genera desmotivación y menor rendimiento. Si puede responder cómo le gusta aprender, irá un paso adelante. ¿Le gusta aprender haciendo? ¿O leyendo? ¿O debatiendo? ¿Solo o con otros? Esto lo debería ir descubriendo en la escuela a través de las diferentes asignaturas y sus formas de producir y divulgar el conocimiento.

También es necesario elegir una carrera pensando en el impacto que uno quiere generar, si se tiene un propósito -grande o pequeño-, pero propósito al fin.

No se trata de pensar en la vocación como la teníamos entendida décadas atrás, como una voz interior o llamado de Dios que era para toda la vida; se trata de elegir una carrera que se disfrute estudiarla y una profesión que se disfrute trabajarla a sabiendas de que, en un futuro no lejano, algunas tareas repetitivas serán automatizadas y el valor humano estará en la sensibilidad, la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de generar buenos vínculos.

La orientación vocacional no puede limitarse a un test al final de la secundaria. Si bien son útiles y necesarios, debe ser un proceso de autoconocimiento acompañado, reflexivo, situado y respetuoso de la diversidad desde que son muy pequeños. Que puedan reconocer qué les gusta hacer, qué asignatura disfrutan más y cómo se imaginan en un futuro feliz.

En definitiva, de ninguna manera instemos a elegir una carrera por su salida laboral o porque hoy garantiza empleabilidad. El mercado cambiará mil veces, pero un profesional con capacidad crítica y creatividad podrá adaptarse. Porque tal como dice la frase atribuida a Confucio: “trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida”.