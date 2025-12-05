Opinión

El legado de la medicina y la educación como servicio al otro

El 3 de diciembre se celebró el Día del Médico, fecha que reconoce la vocación de servicio y la dedicación a la ciencia de los profesionales de la salud

La medicina se concibe como un compromiso ético para mejorar la vida de las personas y las comunidades

Cada 3 de diciembre celebramos el Día del Médico. Es una fecha que nos invita a reconocer a quienes sostienen la profesión con una profunda vocación ligada al servicio y la ciencia.

Esta celebración tiene para mí un significado especial: el 4 de diciembre se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de mi padre, el Dr. Héctor Alejandro Barceló, quien dedicó su vida a la ciencia y al servicio, ejerciendo la medicina con una fuerte impronta humanística.

En el mundo de cambio constante e incertidumbre, lo esencial sigue siendo el cuidado por el otro. El Dr. Barceló concebía a la medicina como un compromiso ético con los demás, como una oportunidad para mejorar la vida de las personas y de las comunidades.

Mi padre fue un emprendedor e innovador que proyectó una facultad de medicina federal, un gran maestro que promovió la excelencia del conocimiento, como así también la de los valores. Su perseverancia, su constancia y esa capacidad inagotable de soñar y luchar hasta lograr el objetivo es un modelo que nos influye a través del tiempo.

Trascurrido otro año de conmemoración por el Día del Médico, quiero recordar ese legado no sólo desde la memoria personal, sino desde la responsabilidad institucional, destacando la importancia de formar profesionales con una perspectiva biopsicosocial de la salud, sostenida por una formación académica, humanística y científica, acorde con las necesidades de cada región.

El compromiso que tenemos es con la salud, la educación, la tecnología, la movilidad y el desarrollo social. Por ello renuevo el saludo a todos los médicos que ejercen su profesión con compromiso, humanismo y ciencia y, en homenaje a mi padre, celebro que su legado sea la guía de nuestro futuro.

