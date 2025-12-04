Opinión

Aniversario de la barbarie inmobiliaria

El 1 de diciembre se cumplieron 26 años de la promulgación de la Ley Nacional 25.028, que otorgó el monopolio a los colegios inmobiliarios

Guardar
Rige un diseño institucional que
Rige un diseño institucional que premia los privilegios y castiga la competencia abierta (Imagen ilustrativa Infobae)

Hubo un momento en que la intermediación inmobiliaria en Argentina fluía de forma genuina al ritmo de la confianza, de la capacidad personal y del acuerdo voluntario entre partes. Era una industria en la que la reputación y el talento valían más que cualquier membrete habilitador, y donde el único juez era el consumidor.

Ese orden espontáneo, tan natural en toda actividad comercial, fue interrumpido, primero tímidamente y luego con una insistencia casi quirúrgica, por una serie de normativas impulsadas que terminaron por encerrar al sector dentro de un laberinto de credenciales, restricciones y rituales. Ese proceso es precisamente lo que expone la siguiente infografía: una cronología del secuestro de la intermediación inmobiliaria, apoyado en dos pilares: la falacia de la “profesionalización” y la apelación al miedo de los ciudadanos.

Historia inmobiliaria argentina

Lo que comenzó en 1943 con un gremio (FAEMCI) que apenas tenía pretensiones corporativas, se transformó, a partir de la etapa de gobiernos de facto de los años ’70, en el puntapié de un andamiaje legislativo diseñado para colocar al Estado —y a quienes supieron interpretarlo como negocio— como árbitro exclusivo de una actividad que jamás necesitó guardianes de la irrelevancia y que terminó dando vida a los hoy llamados “colegios inmobiliarios”.

No fue casual: las bases de ese andamiaje nacieron en un contexto en el cual la desconfianza en la capacidad individual, los sesgos anti empresariales y el impulso por cerrarse a no competir justificaban cualquier mecanismo para “vigilar y castigar” a quienes osaran operar sin permiso del burócrata de turno. Los hitos que siguieron profundizaron la ficción.

En 1985 se comenzó a consolidar la unificación forzada entre dos oficios completamente distintos: el del martillero (dedicado a remates y subastas) y el de los corredores (intermediarios comerciales). En 1998, un veto total del entonces presidente Menem intentó poner freno al avance de una ley impulsada por el gremio FAEMCI e inspirada en marcos normativos españoles que, irónicamente, casi en simultáneo estaban siendo desarticulados mediante el Real Decreto-ley 4/2000 de medidas urgentes de liberalización del sector inmobiliario, por lo rotundo del fracaso del modelo de matriculación coactiva.

Esa Ley Nacional, la 25.028, vetada de manera contundente por el Poder Ejecutivo, fue rescatada el 1 de diciembre de 1999 por el Poder Legislativo en una maniobra parlamentaria que hoy solo puede interpretarse como el triunfo definitivo de los intereses corporativos sobre la lógica del mercado libre, y como el punto de quiebre entre la apertura económica de los años ’90 y el declive intervencionista de las dos décadas siguientes.

Desde el año 2000 en adelante, los colegios inmobiliarios, multiplicados como reflejo de un mismo diseño y ya en manos de regulaciones provinciales, completaron el cerrojo: barreras educativas artificiales (de 9 a 900 días de instrucción), restricciones territoriales (asimilable aduanas internas), controles de precios (vía aranceles mínimos y máximos), sanciones discrecionales (oficiando de juez y parte) y, finalmente, el argumento perfecto para cerrar el círculo: la falsa equivalencia entre “profesión” y “profesionalismo”.

Lo que la infografía muestra con crudeza es que nada de esto ocurrió por desenvolvimiento natural. Fue una construcción progresiva, paciente y sistemática. Cada década sumó un ladrillo más a un muro que fue separando a la actividad de su esencia comercial. Ese es el secuestro: el traslado ilegítimo del valor desde las personas hacia las pseudo-instituciones que pretenden monopolizarlo.

Pero toda cronología tiene un clímax. Y en esta, ese punto es el año 2015, cuando el Código Civil y Comercial completó la unificación simbólica, jurídica y cultural de un sistema que ya no necesitaba argumentos técnicos para existir, incorporando la palabra “habilitado” al propio derecho de libre ejercicio del comercio y a la libertad de asociación. Lo que vino después no fue evolución: fue la administración prolongada de una decadencia que hasta hoy continúa.

El orden espontáneo en el sector inmobiliario

La infografía presentada no solo narra una captura. También insinúa, en su lectura más profunda, el surgimiento del anticuerpo. Porque por debajo del mercado hiperregulado, en las corrientes subterráneas siempre prima la vida real: lo que ocurre todos los días entre personas de carne y hueso operando voluntariamente, lo que jamás dejó de funcionar. El verdadero aporte de valor nunca espera permisos para intercambiar bienes y servicios, ni busca salvoconductos para confiar.

Mientras algunas normas imponían rigidez, la vida se abrió camino. Mientras los colegios inmobiliarios dicen ser la reserva moral de la industria, los consumidores se dirigen hacia el talento, el servicio y la innovación. Y mientras algunos defienden privilegios, miles demuestran que la excelencia jamás surge de la imposición, sino del mérito que se gana en el terreno de lo cotidiano.

No se trata de demonizar a individuos concretos, sino de desnudar un diseño institucional que premia los privilegios y castiga la competencia abierta. Hay algo profundamente revelador en esa tensión. Cuando un sistema necesita cada vez más regulaciones para sostenerse, es porque nunca tuvo legitimidad de origen. La historia económica está llena de ejemplos de estructuras que se vuelven tan pesadas que terminan por colapsar bajo su propio peso. La intermediación inmobiliaria argentina se encuentra exactamente en ese punto.

El mapa temporal lo dice todo: ochenta años construyendo barreras artificiales... y apenas unos instantes para advertir que ya no tienen sentido ni lugar en un país que pretende promover la libre empresa y la competencia abierta. Por eso, el mensaje final no es pesimista, es un recordatorio. Cuando la historia muestra de forma tan clara cómo se secuestró una actividad en manos de un puñado de vivos que eligen operar dentro de un “coto de caza”, también señala el camino para liberarla.

Y ese camino no exige muchos héroes: exige devolverle formalmente, desde las estructuras gubernamentales, la actividad a quienes siempre fueron sus verdaderos protagonistas: los individuos que aportan valor, los emprendedores que conectan necesidades y los consumidores que eligen.

Este es ese momento. No es una crisis técnica, ni jurídica, ni institucional. Es simplemente el retorno de lo natural sobre lo artificial, propio de un cambio de época: del acuerdo sobre la autorización, de la capacidad sobre el permiso y de la confianza sobre el sello burocrático. Los insólitos colegios inmobiliarios, que en definitiva son un subterfugio del intervencionismo estatal, podían encajar en un país que exacerbó las pasiones fanatizadas por la religión del Estado, pero no tienen nada que hacer en una República que pretende promover la libertad económica, la libre empresa y el respeto a las decisiones de los individuos.

Sumando la capacidad de innovación y las herramientas hoy disponibles, Argentina puede volver a ser un faro del mundo en el sector de la intermediación comercial de los bienes raíces, si se anima, mediante la desregulación inmobiliaria, a poner a competir estos artefactos normativos que algún día recordaremos como colegios inmobisaurios. Solo resta que se imponga, una vez más, la realidad.

Temas Relacionados

Mercado inmobiliarioColegios inmobiliariosIntermediación inmobiliariaFAEMCIÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuando los algoritmos mandan

Por qué la política no puede rendirse ante las plataformas

Cuando los algoritmos mandan

De falsos dioses y cacofonías

Del tumulto de los israelitas alrededor del becerro de oro a las pantallas fulgurantes y los parlantes chirriantes que invaden la actualidad

De falsos dioses y cacofonías

La era de los asistentes inteligentes: un punto de inflexión para sectores críticos

En América Latina, el mercado de chatbots y automatización alcanzó los USD 302,67 millones en 2024 y proyecta un crecimiento anual del 12,3% hacia 2034

La era de los asistentes

Argentina, laboratorio global del futuro financiero

El país combina un ecosistema local con enorme talento técnico, startups Web3 competitivas a nivel global y una cultura social que no teme probar nuevas herramientas financieras

Argentina, laboratorio global del futuro

Cuando las máquinas hacen el trabajo, el desafío vuelve a ser humano

La paradoja de nuestro tiempo es que cuanto más poderosas se vuelven las tecnologías, más importante es recordar qué significa ser persona

Cuando las máquinas hacen el
DEPORTES
Damián Ayude: sus épocas como

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

La emoción de Martín Palermo tras ganar el cuarto partido al hilo con Fortaleza y salir de la zona del descenso en el Brasileirao

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras 2025 EN

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania

El candidato Salvador Nasralla pidió calma ante el retraso del resultado electoral en Honduras: “Tomará algunos días”

Israel identificó los restos del penúltimo rehén asesinado por Hamas en Gaza: es un ciudadano tailandés

Putin llega a India para reunirse con Modi en medio de la presión de Trump por la compra de petróleo ruso