Opinión

Milei, aprovechamiento futbolero y estreno del nuevo Senado con interna repetida

El Presidente explota la reacción frente al escándalo de la AFA. El interrogante es hasta dónde escalará el tema, a meses del Mundial. No faltan sobreactuaciones. Y hasta fue opacada una visita clave en la visión geopolítica de Olivos. Domina el microclima del poder

Javier Milei, en el encuentro
Javier Milei, en el encuentro para recibir al canciller Gideon Sa'ar. Detrás, la camiseta de Estdiantes

La foto va a cumplir un año y circula ahora, en el pico del escándalo de la AFA. Muestra a Karina Milei, acompañada por Manuel Adorni, posando con Claudio “Chiqui” Tapia. Los tres exhiben camisetas argentinas y sonrisas. La imagen fue interpretada entonces como un gesto de tregua o entendimiento entre Olivos y el jefe del fútbol local. La vuelta al conflicto quedó resumida en estas horas con otra postal: Javier Milei encabeza la formal recepción del canciller israelí y, de fondo, luce la camiseta de Estudiantes sobre el sillón de Rivadavia. Increíble.

Esa imagen desdibujó la visita de Gideon Sa’ar a la Argentina. Un encuentro de significativa importancia para el Gobierno, en el marco de su política exterior, que privilegia de manera excluyente la relación con Estados Unidos e Israel. No se esperaba de este encuentro un giro brusco, por ejemplo para impulsar el vínculo comercial -pobre, en números-, pero sí una señal política fuerte. Y fue dada, aunque relegada en el temario público: Milei confirmó su viaje a Israel, el año próximo, para coronar la decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

El hecho resultó llamativo: no pareció a tono con el recibimiento al canciller visitante en la Casa Rosada. Y añadió un ingrediente impensado -la foto preparada para destacar la camiseta de fútbol-, chocante aún sin sacralizar el histórico sillón presidencial. Tuvo un sentido de cálculo político de cabotaje en una cita internacional.

Como sea, no fue el único hecho llamativo y ruidoso por parte del oficialismo en esta semana corta. El final de las sesiones ordinarias dio paso a la primera entrega del “nuevo” Congreso, es decir, el recambio legislativo que hace efectivo el aumento de bancas violetas. Estaba todo dado para la celebración de LLA. Pero el trámite formal de jura de los nuevos senadores repuso el foco sobre la interna con Victoria Villarruel, llevada otra vez al extremo y recargada de interrogantes sobre el próximo escalón de la disputa, con la llegada de Patricia Bullrich a la Cámara alta.

Bullrich fue además la más desafiante en la nueva etapa de enfrentamiento con Tapia. Se para, claro, sobre una base de rechazo extendido a los manejos hasta grotescos de la AFA. El tema fue creciendo y ganando espacio en los medios. El disparate de la copa para Rosario Central le puso título a este último tramo escandaloso, que también anota arbitrajes insostenibles, junto a manejos económicos y financieros oscuros.

Nada es absolutamente nuevo, pero sí más impactante -de mayor repercusión- y eso mismo pone a la vista el resurgimiento político del tema. Un interrogante es hasta qué punto avanzará el Gobierno en esa línea. Bullrich sintonizó con los mensajes de Milei, el primero en redes sociales y el segundo en la Casa Rosada, en los dos casos para jugar con el respaldo a Estudiantes. La ex ministra y senadora fue más lejos, lo tradujo como consigna de campaña -hinchas vs. casta- y prometió investigar qué pasa en la AFA, como si recién ahora surgieron elementos para hacerlo.

Diego Santilli, Karina Milei y
Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni, en la jura de senadores. Hubo otro cruce con Victoria Villarruel

El tema de la investigación es mayor. Plantea un interrogante central: ¿Olivos está decidido a dar una batalla final? Amañado como es el entramado que en sus días tejió Julio Grondona, el jefe de la AFA tiene a su disposición, y utiliza, un sistema que le permite sostenerse en la conducción con el apoyo de clubes del interior y del ascenso. Además, cuenta con el tejido del respaldo regional y de figuras de la Selección campeona. Tapia se encargó de desafiar ácidamente: destacó que su gestión ya cruza tres presidencias de la Nación.

Siempre queda la vía de la investigación y de otros movimientos. La idea de motorizar una intervención apareció en distintos momentos. El punto es si esta ofensiva, a caballo del descrédito social que incluye a buena parte de la dirigencia del fútbol, escala o no en los umbrales del Mundial 2026. Y, más aún, si Olivos tiene una sola línea de acción, pública y reservada. Por lo pronto, sería un giro potente respecto del statu quo expresado por aquel viaje de Karina Milei a Paraguay, para mostrarse con Tapia y celebrar que Argentina será sede de uno de los partidos inaugurales del 2030.

Como contracara, Javier Milei decidió no viajar a Washington la semana que viene para asistir al sorteo del Mundial. Dato fuerte, cuando circulaban especulaciones sobre una nueva reunión con Donald Trump. Parece una sobreactuación.

Lo dicho: en otra escala, aunque también capaz de desaprovechar escenarios, el oficialismo anotó un arranque increíble y de factura exclusivamente propia en el Senado. La sesión de juramento de los nuevos integrantes de la Cámara alta tenía todo para el lucimiento del oficialismo, porque iba a mostrar su expansión en número de bancas -aunque no le alcance para jugar solo- y estaba cerrada la posibilidad de polémica por el caso de la libertaria Lorena Villaverde, porque el tratamiento de la impugnación a su pliego quedó para más adelante, en terreno más favorable para los violetas.

No fue un momento de paz. Patricia Bullrich tuvo un cruce con Villarruel porque intentó dejar plantada bandera como exclusiva jefa política del oficialismo en el Senado, pero la vicepresidente le negó la posibilidad de hablar, en base al acuerdo del día previo entre los presidentes de bloque. Más allá de las versiones que se hicieron circular desde uno y otro despacho, el hecho quedó a la vista como anticipo de lo que viene. Eso, más el agregado de una nueva entrega de la disputa de Karina Milei con la titular del Senado. El motivo, esta vez: la reserva de un palco para los representantes del Ejecutivo.

El punto, como siempre, es si todo es efecto de microclimas domésticos, oportunismo, cálculos menores. Puede ser en parte, pero sin dudas expone reflejo ideológico sobre el modo de entender el poder.

