Opinión

Se abre una oportunidad para promover reformas estructurales ambiciosas

Queda pendiente mejorar las reservas del BCRA, y existe margen para realizar esta compra de divisas sin recurrir a la esterilización

Guardar
El desenlace de los comicios
El desenlace de los comicios del domingo 26 de octubre permitió al Gobierno sumar más respaldo del esperado en el Congreso, lo que facilitaría la puesta en marcha de reformas más profundas (Foto: Reuters)

El resultado de las elecciones del 26 de octubre representa un avance para el funcionamiento de la economía. En los días previos a los comicios, la fuerte tensión financiera afectaba a la economía real, una situación que solo se mitigó parcialmente gracias al respaldo del gobierno de Estados Unidos.

Las elevadas tasas de interés en pesos no lograban impedir que el tipo de cambio tocara el límite superior de la banda de flotación, lo que repercutía tanto en la actividad como en las decisiones de consumo.

Esa menor probabilidad de un retorno al populismo podría favorecer la reactivación de inversiones.

El riesgo político venía en aumento tras los resultados de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, así como por las consecuencias de ciertos errores de política económica.

La menor probabilidad de retornar al populismo debería ayudar a motorizar inversiones

El desenlace de los comicios del domingo 26 de octubre permitió al Gobierno sumar más respaldo del esperado en el Congreso, lo que facilitaría la puesta en marcha de reformas más profundas y redujo sensiblemente la posibilidad de que, a fines de 2027, retorne al poder una fuerza política que aún sostiene la necesidad de otro default y no reconoce sus decisiones que llevaron a déficits fiscales financiados con emisión y, por ende, a tasas de inflación astronómicas.

Una probabilidad menor de regresar a esas políticas podría motorizar inversiones, ya que nadie coloca capital significativo en una economía en la que espera cambios arbitrarios en las reglas de juego.

Los congelamientos de tarifas, los cambios en la libre disponibilidad de divisas avalada por ley y las alteraciones de la estabilidad tributaria ilustran el comportamiento oportunista del populismo local en años recientes.

En el plano laboral, persisten
En el plano laboral, persisten desafíos relacionados con la rigidez de los contratos, los altos costos de despido, la litigiosidad y la carga impositiva y parafiscal

La nueva configuración legislativa debería facilitar la puesta en marcha de reformas estructurales de mayor alcance.

En el plano laboral, persisten desafíos relacionados con la rigidez de los contratos, los altos costos de despido, la litigiosidad y la carga impositiva y parafiscal. Las dificultades no se limitan a la negociación colectiva, que impone condiciones homogéneas en provincias con realidades distintas.

En Argentina se observa una baja flexibilidad para celebrar contratos a tiempo parcial o temporario, y la indemnización por despido equivale a un mes de salario por cada año de antigüedad, un nivel elevado en la comparación internacional que la justicia laboral y los riesgos del trabajo incrementan aún más. Una opción es unificar el fuero laboral con el comercial, aunque es imprescindible que las provincias aborden los conflictos de su jurisdicción.

Una opción es unificar el fuero laboral con el comercial, aunque es imprescindible que las provincias aborden los conflictos de su jurisdicción

Además, se requiere definir criterios más precisos para acotar los márgenes de interpretación de la ley. El país registra la mayor brecha entre el costo laboral y el salario neto de la región, pero cerrar esa distancia demanda fuentes fiscales alternativas.

Los sindicatos perciben ingresos excepcionalmente altos, sin que esto implique beneficios claros para los trabajadores. Corregir este “impuesto con recaudación privatizada” debería constituir un eje prioritario.

Las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias de las personas físicas, que disminuyen la presión tributaria, no reducen los costos de las empresas, bajan la recaudación y afectan la capacidad distributiva del tributo.

El resultado electoral ha disminuido de forma significativa el riesgo político. Sin embargo, la economía debe retornar a los niveles de tasas de interés previos al 15 de julio. Esa normalización no necesariamente se traducirá en un tipo de cambio más depreciado si solo se consideran los flujos privados de divisas.

Resta mejorar las reservas del
Resta mejorar las reservas del BCRA, lo cual exige que -tal como establece el acuerdo con el FMI- la autoridad monetaria compre divisas dentro del margen de flotación (Foto: EFE)

Resta mejorar las reservas del BCRA, lo cual exige que -tal como establece el acuerdo con el FMI- la autoridad monetaria compre divisas dentro del margen de flotación. La ventaja radica en que existe espacio para aumentar la cantidad de dinero circulante partiendo de un nivel muy bajo.

Los desafíos continúan siendo relevantes, aunque el Gobierno parece haber aprendido de algunos desaciertos previos.

El cuadro adjunto compara agregados monetarios como porcentaje del PBI para los meses de inflación igual o menor al 2% desde 2003, registros de un período sin cepo y la situación actual. Se observa que hay margen para aumentar la base monetaria, lo cual permitiría sumar reservas sin neutralizar su impacto monetario.

infografia

Por otro lado, las compras de divisas para pagos de deuda podrían limitarse o, incluso, dejar de ser necesarias en caso de lograr acceso a los mercados de capitales, una opción ahora factible por la asistencia estadounidense.

En materia fiscal, los obstáculos que afectan la competitividad surgen de impuestos a transacciones financieras, retenciones, ingresos brutos, sellos y tasas de seguridad e higiene. En su conjunto, estos tributos aportan cerca del 7% del PBI y participan los tres niveles del Estado. Reducir el número de impuestos no constituye una reforma relevante: lo esencial no es la cantidad, sino las distorsiones que provocan. El sistema fiscal argentino se agravarían si todos los tributos fueran reemplazados por “un gran impuesto a los ingresos brutos”.

En ese contexto, las alternativas serían avanzar hacia una flotación sin bandas, sin reservas netas, utilizando el swap convenido con el gobierno estadounidense como solución provisional a la debilidad de los activos del BCRA, o bien ajustar las bandas, elevando principalmente el piso, para evitar una apreciación prematura del peso antes de una llegada masiva de exportaciones e inversiones.

En definitiva, si bien los desafíos continúan, el Gobierno parece haber capitalizado lecciones recientes. El 26 de octubre pudo haber sido el punto de partida para comenzar a recuperar el terreno perdido.

El autor es Director y Economista Jefe de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 680 de FIEL

Temas Relacionados

Reformas estructuralesInversiones productivasReservas BCRAEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Un plan de paz que redefine Europa

Sacrificar la autonomía estratégica de un país invadido no es un acuerdo sostenible; es una pausa que deja intactas las condiciones que provocaron la invasión

Un plan de paz que

El acuerdo comercial con los EEUU: ¿tratado o acuerdo ejecutivo?

La distinción entre ambas modalidades resulta clave para definir los límites de las facultades del Poder Ejecutivo frente al Congreso

El acuerdo comercial con los

La CIDH sin reparación

El comisionado Arif Bulkan presentó su renuncia tras haber sido denunciado por Global Center for Human Rights

La CIDH sin reparación

La corrupción encuadernada

Primero fueron las anotaciones de Oscar Centeno, ahora el escritor es Miguel Ángel Calvete

La corrupción encuadernada

Sobrecapacidad china: un dilema para el país y el resto del mundo

El aumento de exportaciones industriales del gigante asiático intensifica la competencia global y desafía la estabilidad de diversas economías, obligando a gobiernos y empresas a replantear estrategias ante una oferta que supera la demanda

Sobrecapacidad china: un dilema para
DEPORTES
Franco Colapinto afronta una clasificación

Franco Colapinto afronta una clasificación con lluvia en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

A 30 años de una hazaña inigualable del Flaco Traverso: doble corona y un dream team que cambió la historia

Del ascenso a su octava final internacional: la fórmula de Lanús para saltar de la Primera C a ser uno de los equipos más ganadores

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
María Becerra sorprendió a sus

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

El Turco Husaín mostró su festejo de cumpleaños junto a sus compañeros de MasterChef: champagne, torta y buenos deseos

Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido y el dolor que atravesó: “Recibí amenazas constantes”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Bolivia reforzó sus lazos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y anunció la “muy pronta” llegada de la DEA al país

Hervé Le Tellier: “Antes recomendaba libros, ahora a mis amigos les hablo de series”

La hoja de ruta que tambalea en la COP 30: los países no se ponen de acuerdo en cómo abandonar los combustibles fósiles

Prueban en Argentina una interfaz cerebro-computadora para la recuperación motriz tras un ACV

George Clooney, Adam Sandler y Noah Baumbach hablan sobre “Jay Kelly” y el precio de la fama