Opinión

Miedo y dispersión: el desafío de reconstruir la política

El escenario electoral nacional oscila entre la angustia del presente y el temor a un futuro incierto, con la sociedad fragmentada y dos facciones enfrentadas sin capacidad de reconstruir lo colectivo

Julio Bárbaro

Por Julio Bárbaro

Guardar
Una jubilada sostiene un cartel
Una jubilada sostiene un cartel que dice "Basta Milei"

Miedo al pasado, mucho; al futuro, demasiado; en el presente, angustia. La política, el espacio de todos, está ausente, los intereses la fueron corriendo, disolviendo. Quedan dos sectas, una de las cuales representa el fracaso de ayer mientras la otra pulveriza el hoy. En el medio, funciona la dispersión, y es difícil reconstruir lo colectivo juntando los pedazos de lo que queda. Nos recuerda a Megafón, o la guerra, la novela de Leopoldo Marechal, donde los discípulos habían reunido sus partes sin encontrar el miembro viril. Esa es la imagen de la política argentina: posee sus elementos constitutivos menos el esencial, la potencia. Impotencia de pacificar y dar trabajo, impotencia de ser.

Algunos inventan la despreciable y trivial muletilla de que estamos a mitad de camino, y otros vuelven con el latiguillo de las reformas de segunda generación. Ya habíamos escuchado, en su tiempo, la teoría según la cual cuando terminaran de destruir la Argentina productiva, dichas propuestas implicarían la decisión de llevarse los restos.

Una candidata a legisladora de LLA, especialista en mascotas, intenta filosofar sobre los adversarios. Seguramente, no leyó, entre otros pensadores no forzosamente de izquierda, a Rosa Luxemburgo para quien “la verdadera libertad es la opinión de los que piensan distinto”. Pero, claro está, hasta ahí no hay raza de caniche que la lleve. En la misma línea de candidatos mileístas que, en este caso, ya no lo son aunque figuren en la boleta, cabe preguntarse si el arrogante personaje que gritaba “cárcel o bala” seguirá en su caída atroz con esa opción de vida: para la bala, se necesita valentía, para la cárcel, solo un poco de justicia. Entre tanto, un cajetilla decadente, hoy al frente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento, afirma que si la gente quiere comprar lo importado porque es más barato tiene todo el derecho de hacerlo; el trabajo nunca formó parte de la visión del mundo de los herederos sin talento aunque son los mismos que alentaban el trabajo infantil en demérito de la educación.

Por otra parte, como peronista, jamás votaría a un candidato que reivindica a la guerrilla, verdadera traición a Perón, y se niega condenar a Maduro y su horrenda dictadura. Se cumplieron 50 años de la muerte de Pier Paolo Passolini, el genial cineasta italiano, para quien, la falla de la izquierda era su incapacidad de abordar la autocrítica. La estupidez de los burócratas disfrazados de revolucionarios los llevó a favorecer el retorno de los ricos. Eran dos deformaciones, ni aquellos soñaban revoluciones, ni estos, otra cosa que la despiadada ambición y la perversa manera de despreciar a los desfavorecidos.

El capitalismo es productivo, necesita de dos limitaciones: una es la concentración, y la otra, la primacía de lo financiero sobre la producción, con concentración de estructura bancaria superior a la industrial. El capitalismo, al concentrarse, encara su ruta al estallido. No es que uno sea marxista pero, en el fondo, solo la socialdemocracia se instaló como un sistema de producción y distribución coherente en el mundo. La demencia de sostener un dólar barato para permitir la fuga de capitales tiene un límite, y ya ni el poder de EEUU puede utilizar sus armas en semejante guerra porque no es de la violencia, sino de la demencia -una agresión mucho peor y más difícil de resolver- de la que hay que defenderse y contra la que se debe luchar.

Milei y Macri transitan una City Porteña con inversiones bancarias y negocios extranjeros. En cambio, los gobernadores conducen a la gente, a la sociedad, administran la producción, la distribución, las necesidades, la pobreza, la salud y la educación públicas. Serán los gobernadores y los intendentes quienes le impongan el límite a la demencia de la City. Por ahora, Provincias Unidas optó por un cordobés que, al ser elegido, cometió dos errores: no integrar a la juventud de su provincia y no elegir a un extrapartidario para lanzar su proyecto con estatura y no con la pequeñez de un operador económico.

Mañana nos encontraremos en un nuevo país, donde la ficción de pintar la patria de un solo color haya muerto de golpe, a partir del dato de que con todo el poder solo se puede acercar a un escaso tercio de la sociedad. La riqueza intelectual, la libertad, el pensamiento, la rebeldía, todo sigue vivo y vigente. Esta limitada y pobre propuesta del “equilibrio fiscal” como único destino es la imposición desquiciada del contador sobre el político, el filósofo y el ser humano. Esto termina acá , y lo que el gobierno de Milei gasta en detener un dólar falso es lo que intentaba ahorrar dejando de lado necesidades indiscutibles: jubilaciones, salud pública, el Garrahan, discapacidad, ciencia, tecnología, cultura, universidad. Esa elección es la expresión más clara de la perversión mientras con inaudito cinismo, proclaman cuánto ganamos los ciudadanos en dólares y repiten una y otra vez hasta el hartazgo de la mentira la cifra de doce millones de almas que Milei dice haber sacado de la pobreza.

Si en la principal provincia encabezaba un candidato con oscuras relaciones narco, seguido por la ya mencionada especialista en mascotas, quien ni siquiera podría manejar con seriedad su silencio, y al tercero lo disfrazan de héroe sin nombre cuando tiene más batallas perdidas que ganadas, y del otro lado, hay un candidato que reivindica la dictadura de Maduro, es lamentable, pero el final de esta etapa es ese: la muerte de lo que no tenía razón de seguir vigente.

Al marxismo lo matan las burocracias, pero cuidado, porque hoy está convertido en un sistema más productivo que el capitalismo mismo. El ejemplo de China sobra y al capitalismo lo destruye el exceso de concentración, porque termina retornando a las etapas de humillación de los necesitados, las de la explotación. En esas exageraciones andamos, en este capitalismo desmesurado donde los egoístas filosofan sobre cómo no hacerse cargo de sus daños. Esta situación no va a durar mucho, y no nos avala el “club del helicóptero”, sino algo mucho más relevante, que es la conciencia de los límites.

Más allá de las dos sectas enfrentadas, se esparce un conjunto de propuestas que reúnen las opciones y la profundidad que necesitamos con urgencia: una nueva expresión política. Hasta ahora, la primacía de los individuos sobre las ideas y los personalismos han engendrado la disgregación. Esperemos que mañana la necesidad de imponer un proyecto que le devuelva el sentido a la política, pueda reunirlas a todas. Los autoritarismos son el pasado, solo de la dispersión puede surgir un proyecto de unidad que nos genere expectativas de un futuro mejor. Por ahora, lo cierto es que los votos son secundarios y este rumbo, inviable.

Temas Relacionados

Javier MileiJorge TaianaLiberalismoPeronismoKirchnerismo

Últimas Noticias

Argentina, ¿otro país que se está muriendo?

La historia de la deuda revela un patrón persistente de fragilidad financiera y condicionamientos externos que afectan la soberanía y el bienestar social

Argentina, ¿otro país que se

La suspensión de la cumbre de Budapest

El encuentro previsto en Hungría entre Trump, Zelensky y Putin fue pospuesto indefinidamente, alimentando el escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo

La suspensión de la cumbre

Anatomía de una crisis argentina recurrente: ¿puede ser diferente esta vez?

Solo la adopción de un régimen cambiario flexible, una estrategia de gestión de deuda proactiva y consensos políticos intertemporales pueden romper este ciclo y dar lugar a una estabilidad duradera

Anatomía de una crisis argentina

Inversión versus costo del legislador: ¿cuánto gana respecto de lo que trabaja?

El análisis de sueldos y productividad expone la distancia entre las asignaciones del Congreso y la realidad laboral argentina. Los números refuerzan el debate sobre cómo alinear la retribución con resultados concretos

Inversión versus costo del legislador:

El oro retrocede tras máximos históricos: causas de la corrección y escenarios para el resto del año

La volatilidad global y la expectativa de recortes de tasas de interés explican el desplome del precio en octubre. Análisis de fundamentos, señales del mercado y perspectivas de la Reserva Federal de EEUU

El oro retrocede tras máximos
ÚLTIMAS NOTICIAS
La detuvieron por apuñalar a

La detuvieron por apuñalar a su novio en Rosario y le encontraron casi un kilo de cocaína

Insólito: un taxista dio positivo de alcoholemia y cuando le revisaron el baúl hallaron a su pareja quien lo quería vigilar

Jorge Taiana se reunirá con Cristina Kirchner en San José 1111 y planea hablar antes del cierre de la votación

Ricardo Delgado, de Analytica: “El reseteo económico exige consensos y acuerdos políticos inéditos”

Santiago del Estero elegirá hoy un nuevo gobernador sin la candidatura de Zamora por primera vez en 20 años

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump firmó el acuerdo

Donald Trump firmó el acuerdo “histórico” de paz entre Tailandia y Camboya en el inicio de su gira asiática por Malasia

La Casa Blanca confirmó la reunión entre Lula da Silva y Donald Trump en medio de las tensiones comerciales

Taiwán rechazó la unificación con China tras el “Día de la Retrocesión”: “Democracia y autoritarismo son incompatibles”

Lucía Puenzo: “Se necesitan muchos cómplices silenciosos para que ocurra un abuso”

Ben Stiller: “El humor nunca fue mi mayor motivación”

TELESHOW
Marcela Baños y el efecto

Marcela Baños y el efecto que tuvo en ella poder contar el abuso sexual que sufrió: “No me arrepiento, me hizo re bien”

Mariano Martínez, entre el homenaje a Attaque 77 y el romance con Valeria Lynch: “En la relación, la joven es ella”

Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo: “Si me está peleando es porque está bien”

Mirtha Legrand reveló cuál es su mayor miedo y sorprendió a sus invitados en medio de su programa

Rodrigo de Paul acompañó a Tini Stoessel en la primera fecha de Futttura: saludos, sonrisas y emoción