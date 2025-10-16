Las claves para llevar adelante una empresa familiar

"Más allá de lo tecnológico, la innovación es un pilar cultural y estratégico", aseguró la autora del texto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gestionar una empresa familiar es un desafío, sin importar su tamaño. Mantener el legado es un orgullo inmenso y también una gran responsabilidad. En Sinteplast, ese legado comenzó hace 65 años con una visión emprendedora de mi abuelo y hoy, como parte de la tercera generación, tenemos el privilegio y el compromiso de continuar esta historia.

A pesar de su crecimiento sostenido y expansión regional, el ADN sigue siendo el mismo: innovación, compromiso y una fuerte vocación por el trabajo bien hecho.

Una de las herramientas para este crecimiento sostenido es el protocolo de empresa familiar. Este documento, que comenzó a implementarse en los años 90, es nuestra hoja de ruta para garantizar la armonía familiar y la continuidad del negocio. Nos ayuda a establecer reglas claras, definir funciones, y separar las emociones de las decisiones corporativas. Este acuerdo se actualiza constantemente para adaptarse a los cambios y al ingreso de nuevas generaciones.

En aquel entonces, entendimos que para proteger la empresa –y las relaciones familiares que la sostienen– era imprescindible establecer reglas claras para todos. Así nació esta hoja de ruta que define las condiciones de ingreso de nuevos miembros familiares a la compañía, los criterios para su desempeño, las alternativas para quienes no deseen participar activamente, y una serie de mecanismos para abordar temas sensibles que podrían derivar en conflictos si no se tratan a tiempo.

Pero además de este protocolo, adoptamos otros pilares para asegurar la sostenibilidad del negocio:

Profesionalización: fomentamos la formación y el desarrollo profesional de los familiares que se incorporan para que puedan demostrar sus capacidades y asumir responsabilidades con compromiso.

Innovación continua: más allá de lo tecnológico, la innovación es un pilar cultural y estratégico. Miramos hacia adelante, atentos a las nuevas tendencias y prácticas más sustentables.

Somos mucho más que una fábrica de pinturas. Somos una red de personas, ideas y valores. Somos conscientes de que nuestro legado no son sólo activos tangibles, sino una cultura empresarial sólida, inclusiva y con propósito.

El desafío de liderar una empresa familiar nunca termina. Se trata de honrar el pasado, gestionar el presente con responsabilidad y construir el futuro con una mirada que equilibra el corazón con la razón.

La autora es Gerenta de Asuntos Corporativos de Sinteplast