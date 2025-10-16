Opinión

Las claves para llevar adelante una empresa familiar

Somos una fábrica, somos red de personas, ideas y valores. Somos conscientes de que nuestro legado no son sólo activos tangibles, sino una cultura empresarial sólida, inclusiva y con propósito

Marysol Rodríguez

Por Marysol Rodríguez

Guardar
"Más allá de lo tecnológico,
"Más allá de lo tecnológico, la innovación es un pilar cultural y estratégico", aseguró la autora del texto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gestionar una empresa familiar es un desafío, sin importar su tamaño. Mantener el legado es un orgullo inmenso y también una gran responsabilidad. En Sinteplast, ese legado comenzó hace 65 años con una visión emprendedora de mi abuelo y hoy, como parte de la tercera generación, tenemos el privilegio y el compromiso de continuar esta historia.

A pesar de su crecimiento sostenido y expansión regional, el ADN sigue siendo el mismo: innovación, compromiso y una fuerte vocación por el trabajo bien hecho.

Una de las herramientas para este crecimiento sostenido es el protocolo de empresa familiar. Este documento, que comenzó a implementarse en los años 90, es nuestra hoja de ruta para garantizar la armonía familiar y la continuidad del negocio. Nos ayuda a establecer reglas claras, definir funciones, y separar las emociones de las decisiones corporativas. Este acuerdo se actualiza constantemente para adaptarse a los cambios y al ingreso de nuevas generaciones.

Una de las herramientas para este crecimiento sostenido es el protocolo de empresa familiar

En aquel entonces, entendimos que para proteger la empresa –y las relaciones familiares que la sostienen– era imprescindible establecer reglas claras para todos. Así nació esta hoja de ruta que define las condiciones de ingreso de nuevos miembros familiares a la compañía, los criterios para su desempeño, las alternativas para quienes no deseen participar activamente, y una serie de mecanismos para abordar temas sensibles que podrían derivar en conflictos si no se tratan a tiempo.

Pero además de este protocolo, adoptamos otros pilares para asegurar la sostenibilidad del negocio:

  • Profesionalización: fomentamos la formación y el desarrollo profesional de los familiares que se incorporan para que puedan demostrar sus capacidades y asumir responsabilidades con compromiso.
  • Innovación continua: más allá de lo tecnológico, la innovación es un pilar cultural y estratégico. Miramos hacia adelante, atentos a las nuevas tendencias y prácticas más sustentables.

Somos mucho más que una fábrica de pinturas. Somos una red de personas, ideas y valores. Somos conscientes de que nuestro legado no son sólo activos tangibles, sino una cultura empresarial sólida, inclusiva y con propósito.

El desafío de liderar una empresa familiar nunca termina. Se trata de honrar el pasado, gestionar el presente con responsabilidad y construir el futuro con una mirada que equilibra el corazón con la razón.

La autora es Gerenta de Asuntos Corporativos de Sinteplast

Temas Relacionados

ManagementEmpresas familiaresEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Día Mundial de la Alimentación: colaborar en la construcción de un futuro sustentable y con seguridad alimentaria

Cuidar la salud de nuestros niños es cuidar la calidad de su alimentación desde sus primeros días de vida y cuidar la salud del planeta, evitando el desperdicio de alimentos

Día Mundial de la Alimentación:

Argentina, entre el apoyo internacional y la expectativa electoral

La asistencia estadounidense responde a la importancia estratégica de Argentina y su potencial en recursos naturales

Argentina, entre el apoyo internacional

COP30: la prueba de fuego para el liderazgo climático latinoamericano

Será la primera vez que la cumbre mundial del clima se realice en la Amazonía —escenario decisivo para la estabilidad del sistema terrestre— y la primera en celebrarse en América Latina desde el Acuerdo de París

COP30: la prueba de fuego

Hamas contra los palestinos

Ante la presencia deliberada de niños, miembros de Hamas llevaron a cabo ejecuciones públicas de civiles indefensos

Hamas contra los palestinos

Continuidad y rumbo para el sector pesquero

El reto del nuevo ministro será asegurar que la curva de aprendizaje no se traduzca en demoras

Continuidad y rumbo para el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Villa Soldati: un auto chocó

Villa Soldati: un auto chocó contra una estación del Metrobús y otro volcó durante la madrugada

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Santa Cruz y quiénes son los candidatos

Quién era el histórico referente de la UCR de Misiones que murió tras descompensarse en vivo durante un debate

Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados

Capturaron a cinco miembros de la banda que robó tres casas en una hora en Avellaneda y Lanús

INFOBAE AMÉRICA
La pareja de Marset declaró

La pareja de Marset declaró en Paraguay y buscó desmarcarse del narco uruguayo: “No estoy más con él”

Eutanasia en Uruguay: una mujer con ELA que siguió la discusión en el congreso celebró un nuevo “derecho”

Las memorias póstumas de Virginia Giuffre: “El príncipe Andrew creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento“

Ucrania registró más de mil cubanos en las filas del ejército ruso: 96 están muertos o desaparecieron en combate

Rodrigo Paz llamó a los bolivianos a cuidar su voto en el balotaje del domingo: “Está en juego el destino de la Nación”

TELESHOW
Germán Martitegui fue lapidario con

Germán Martitegui fue lapidario con Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Esto una tristeza”

Marley confirmó que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Siempre le cociné a mis hijos”

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación