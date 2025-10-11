Opinión

Dolarización: un salto necesario frente a la desconfianza persistente

El presente económico enfrenta obstáculos históricos: especulación cambiaria, fuga al dólar y un peso carente de confianza. El cambio de régimen monetario surge como alternativa para romper la inercia de décadas de incertidumbre

Pablo Lucio Paredes

Por Pablo Lucio Paredes

Guardar
El peso acumula décadas de
El peso acumula décadas de desconfianza. ¿Es viable intentar lo que ha fracasado reiteradamente? La experiencia indica que no (Foto: Reuters)

El presidente Javier Milei lidia con una seguidilla de noticias adversas: tras la derrota en las elecciones de medio términos en la provincia de Buenos Aires, crece la incertidumbre respecto de las generales del 26 de octubre.

La especulación se vuelca contra el peso y el Banco Central de la República Argentina ha recurrido a reservas y endeudamiento con el Tesoro estadounidense, y la Tesorería usó parte de sus depósitos en moneda extranjera para afrontar el desafío. El escenario resulta funcional para sectores de la izquierda internacional, atentos a cualquier retroceso para declarar el fracaso del liberalismo.

No obstante, es preciso respaldar el esfuerzo destinado a desmontar décadas de intervencionismo estatal y el arraigado hábito social de reclamar derechos sin asumir responsabilidades.

El reto se presenta como titánico, admitiendo falencias y obstáculos, siendo el sistema monetario y cambiario uno de los principales.

El reto se presenta como titánico, admitiendo falencias y obstáculos, siendo el sistema monetario y cambiario uno de los principales

El dinero cumple la función de facilitar la producción y el intercambio, pilares del desarrollo. Sin embargo, cuando se le asigna un rol protagónico, la economía se sumerge en inflación, incertidumbre y retroceso. Argentina ha vivenciado estos episodios varias veces, de allí derivan interrogantes urgentes.

El peso acumula décadas de desconfianza. ¿Es viable intentar lo que ha fracasado reiteradamente? La experiencia indica que no. El comportamiento financiero local se basa en rotar fondos a pesos solo cuando las tasas resultan atractivas, pero ante la mínima señal de inestabilidad, la migración al dólar es automática.

Invertir la tendencia a fugar
Invertir la tendencia a fugar del peso exigiría muchos años de estabilidad, meta que la dolarización puede alcanzar de manera casi inmediata (Foto: Reuters)

Esta dinámica de corto plazo configura una economía sin horizonte, que provoca el despropósito de acumular reservas o endeudarse para sostener un tipo de cambio artificialmente bajo. Dicho uso de los recursos carece de sentido económico, social y ético. Invertir la tendencia exigiría muchos años de estabilidad, meta que la dolarización puede alcanzar de manera casi inmediata.

Dos errores comunes

Respecto a quienes advierten que dolarizar no es viable ahora, surgen dos errores principales:

  1. Suponer que los dólares del Banco Central deben respaldar la totalidad de los depósitos, cuando solo es necesario cubrir los pesos circulantes, aproximadamente USD 17.000 millones.
  2. Creer que el sistema financiero argentino necesita estar en condiciones ideales para evitar una eventual corrida de depósitos. Esto resulta llamativo, ya que la verdadera fragilidad se produce actualmente, mientras conviven pesos y dólares en un equilibrio delicado.

El balance mismo del Banco Central de la República Argentina se fortalece con la dolarización, especialmente si aflora parte de los USD 300.000 millones que la ciudadanía mantiene como activos externos en su poder fuera del sistema bancario.

El balance mismo del Banco Central de la República Argentina se fortalece con la dolarización, especialmente si aflora parte de los USD 300.000 millones que la ciudadanía mantiene como activos externos

Otra objeción frecuente plantea que, antes de dolarizar, deberían implementarse reformas estructurales para dar sustentabilidad al cambio. La realidad muestra lo inverso: la dolarización brinda una plataforma de estabilidad monetaria sobre la cual resulta posible reconstruir la economía. Aunque no es una solución mágica ni resuelve todos los problemas, provee el andamiaje necesario que hoy no existe en Argentina.

El ejemplo de Ecuador ilustra esta situación: la dolarización perdura y es útil, a pesar de la falta de reformas de fondo.

Surge también el argumento identitario. Sin embargo, el peso ha perdido su función simbólica y existen otras esferas más relevantes para la identidad nacional.

La adopción de la dolarización permitiría avanzar en cambios clave como el levantamiento del cepo, la eliminación de retenciones a las exportaciones y el estricto control de la emisión. Además, cerrar el Banco Central es una decisión pendiente que en Ecuador pudo haber sido benéfica. La oportunidad está vigente y el momento sigue siendo propicio para ese giro decisivo.

El autor es Director Instituto de Economía (Ecuador); Editor Koyuntura y Profesor Colegio de Economía (Ecuador)

Temas Relacionados

Reservas BCRACirculación monetariaDepósitos en pesosDolarización EcuadorEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

El petróleo frente a la sobreoferta y la resiliencia argentina

El mercado de crudo global muestra caídas de precios, mientras Argentina acelera su producción en Vaca Muerta. Panorama de OPEP, perspectivas para el Brent y desafíos para la industria

El petróleo frente a la

Superávit fiscal nacional y federalismo: una relación en permanente revisión

Las finanzas públicas muestran avances y tensiones con las provincias. El ajuste de transferencias, la distribución del gasto y las reglas de coparticipación desafían la arquitectura del sector público

Superávit fiscal nacional y federalismo:

Milei, otra vez el salvataje y un tema repetido: el grave arrastre de costos políticos propios

Las tensiones que aceleraron la negociación con Washington reconocen origen político, además de económico. La señal llega en la antesala del encuentro con Trump. El primer gesto había sido tras el caso Spagnuolo y la derrota bonaerense. Ahora, el cuadro se agudizó con el caso Espert

Milei, otra vez el salvataje

Políticas culturales y el desafío del “nosotros”: el Perú en la agenda global

Esta tensión entre las crisis y las posibilidades de la cultura tiene que ser justamente examinada con perspectiva crítica y convicción por el diálogo

Políticas culturales y el desafío

Ciudadanía argentina: por qué el cambio a Migraciones puede ordenar un proceso clave

El país dio un paso que muchos sistemas ya ensayaron: sacar de los tribunales el inicio del trámite de ciudadanía por naturalización y llevarlo al órgano técnico que administra residencias y controles migratorios

Ciudadanía argentina: por qué el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incertidumbre política y 4 temas

Incertidumbre política y 4 temas pendientes: qué pide resolver la minería para invertir USD 30.000 millones

Gisela Scaglia, candidata de Provincias Unidas en Santa Fe: “Voy a trabajar para que el kirchnerismo no tenga poder”

Milei lleva la campaña a Chaco y Corrientes: reunión con su aliado Zdero y recorridas con Virginia Gallardo

Los riesgos que evitó Bessent y las 4 preocupaciones de los inversores, según un informe de Barclays

Cáncer de mama en hombres: por qué pocos saben que existe y cómo prevenirlo

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel bombardeó

El Ejército de Israel bombardeó una instalación con maquinaria pesada de la organización Hezbollah en el sur del Líbano

“¿Por qué exponerse?“: Martín Sivak cuenta tres episodios de su vida en un libro que sublima fuertes emociones

El tiempo, maldita daga

Donald Trump confirmó que viajará a Israel y Egipto para sellar el acuerdo por la paz en Gaza

Juicio y castigo a ¿todos? los culpables: una llegada tarde que decidió a quiénes había que juzgar tras la dictadura

TELESHOW
Milagros Amud, finalista de La

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”

Agus Liporace, influencer de cocina: “La esencia se encuentra volviendo a uno”

Ro Vitale, la artista que vive con TOC severo, regresa con su obra autobiográfica: “Es dolorosa y fascinante”

Carla Rodríguez, la transexual que inspiró Miss Carbón: “Me soñé minero antes que mujer”

La opinión de los famosos por la polémica foto oficial de MasterChef: de las quejas a los agradecimientos por su ubicación