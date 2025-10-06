Economía

Continuaron las ventas del Tesoro en el mercado para contener el dólar mientras Caputo negocia en EEUU

Las reservas del BCRA cedieron USD 70 millones, a USD 42.628 millones. Las ventas oficiales en el segmento de contado habrían alcanzado los USD 400 millones, según estimaciones privadas

Guardar
El Tesoro sigue activo en
El Tesoro sigue activo en el mercado para ponerle techo al dólar.

Con mayor volumen de negocios en la plaza cambiaria, el Tesoro salió desde el inicio de los negocios a ponerle un techo al dólar mayorista en los $1.430 para la venta, con alza de 5,50 pesos o 0,4% en el día, cotización que se sostuvo a lo largo de toda la rueda, con negocios en el segmento de contado por 652,5 millones de dólares.

El incremento del monto operado, unos USD 200 millones más que el viernes, reflejó una mayor presión del lado de la demanda, lo que llevó a ventas del Tesoro del orden de los USD 400 millones en el segmento de contado, según estimaciones de operadores de la plaza cambiaria. Cabe recordar que estas mismas fuentes cifraron en unos USD 200 millones las ventas oficiales efectuadas el viernes, que no fueron confirmadas aún por los datos oficiales.

“Dichos recursos deberían ser aprovechado para liberar la flotación del dólar, en busca de poder impulsar una decidida acumulación de reservas, y generar un clima de mayor gobernabilidad. Aún así, los inversores entienden que hasta las elecciones en tres semanas no quedaría otra que promover tácticas de play defense -o sea, aguantar- a través de los dólares del Tesoro (hoy corriéndose en el mayorista un pasito hasta $ 1.430), los futuros y los dollar-linked, ansiando que se minimice el uso de divisas, y ahí que el monto de intervenciones diarias -con 14 ruedas aún por delante- es monitoreado muy de cerca por los operadores a través de sus pantallas", explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central descontaron USD 70 millones, a USD 42.628 millones, a pesar de un importante salto de 2% en el precio del oro, que se acercó a USD 4.000 la onza.

El techo de la banda cambiaria que establece el BCRA hoy fue de 1.483,67 pesos, un 3,8% por encima del mayorista. Pasado ese límite, el BCRA queda habilitado a vender divisas sin la obligación de esterilizar los pesos emitidos para ese fin.

El analista financiero Christian Buteler señaló que “un deslizamiento del dólar, ya sea porque se eliminan las bandas o se eleva la superior, ¿generará algún salto en los precios? Probablemente, pero si se sostiene el orden monetario y el equilibrio fiscal, será transitorio y acotado".

“Por otra parte un esquema cambiario de mercado -incluye flotación sucia-, permitirá que el BCRA pueda comenzar a recomponer reservas -algo que pide todo el mercado y es meta con el FMI-. Que el burócrata de turno siga queriendo determinar el precio del dólar es un error repetido”, observó Buteler.

Un reporte de Cohen indicó que “el Tesoro vende y las reservas netas caen. A pesar de la abundante liquidación del agro, que aportó USD 2.500 millones en la semana –completando así el cupo de liquidaciones sin retenciones que totalizaron USD 6.300 millones–, la tensión cambiaria se mantuvo, reflejo de que la demanda de divisas continúa muy elevada en un contexto en el que el tipo de cambio se encuentra cerca del techo de la banda. Para evitar una mayor presión sobre la cotización del dólar, el Tesoro vendió USD 678 millones –compensando así las compras realizadas la semana previa por USD 1.614 millones, lo que deja un saldo de compras netas desde el 22 de septiembre de USD 936 millones–“.

“Estas operaciones fueron determinantes para que el stock de reservas internacionales netas retrocediera a USD 7.500 millones negativas, mientras que las reservas internacionales brutas subieron casi USD 1.500 millones gracias al mayor stock de encajes en moneda extranjera –asociado al aumento de los depósitos privados en dólares–“, agregó Cohen.

En este sentido, un informe de Iván Carrino Consulting indicó que “los depósitos en dólares alcanzaron un máximo para el año: USD 34.236 millones al inicio de octubre. El máximo histórico se alcanzó en octubre de 2024, tras el fin del blanqueo”, en los USD 34.680 millones.

La directora gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional) “Kristalina Georgieva señaló el viernes, a través de un posteo en ‘X’, que mantuvo conversaciones con Scott Bessent respecto a la asistencia que Estados Unidos podría brindar a la Argentina, la cual incluiría el uso de sus tenencias de DEG (Derechos Especiales de Giro del organismo). Dado que el ministro de Economía y su comitiva aún permanecen en Washington, se esperan posibles anuncios y novedades”, aportó Portfolio personal Inversiones.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAScott BessenteLuis Caputoúltimas noticias

Últimas Noticias

Marcelo Mindlin quedó a un paso de convertirse en uno de los dueños del gigante brasileño que controla Loma Negra

La reconfiguración accionaria de una importante firma del sector de materiales de construcción genera expectativa en los mercados y modificaría el mapa empresarial en varios países sudamericanos

Marcelo Mindlin quedó a un

Nueve provincias y la UIA impulsan una nueva ley para reactivar el sector de los biocombustibles

Buscan reemplazar el actual sistema de cupos y precios regulados. El proyecto contrasta con la iniciativa de desregulación que el Gobierno había impulsado en 2024

Nueve provincias y la UIA

Las acciones de Starbucks caen 20% en 2025 en medio de un duro plan de reestructuración

La cadena de cafeterías más famosa del mundo cerrará tiendas y despedirá a 900 empleados en EEUU. En qué consiste el cambio de estrategia y el fin del modelo de “pick up”

Las acciones de Starbucks caen

El gremio de pilotos anunció medidas de fuerza por un conflicto con Aerolíneas Argentinas y podría haber demoras

La Asociación de Pilotos de Líneas Aérea (APLA) tomará “medidas de acción directa” en dos fechas de octubre

El gremio de pilotos anunció

Aprueban mecanismo online y gratuito para inscribir talleres de reparación de transporte

La resolución establece nuevas condiciones de acceso y habilitación dirigidas a prestadores que intervienen en la modificación de unidades motorizadas

Aprueban mecanismo online y gratuito
ÚLTIMAS NOTICIAS
La denuncia del actor Osqui

La denuncia del actor Osqui Guzmán: la oficina de Transparencia de la Policía investiga el caso

Cómo es el árbol de paraíso y qué precauciones tener si hay uno en casa

Chacho Álvarez, la sociedad y el dinero

Hallaron en Entre Ríos al hombre que había desaparecido en La Plata cuando iba a retirar a su hija del colegio

Marcelo Mindlin quedó a un paso de convertirse en uno de los dueños del gigante brasileño que controla Loma Negra

INFOBAE AMÉRICA
Negociaciones en Egipto por Gaza:

Negociaciones en Egipto por Gaza: Trump presiona para un acuerdo inmediato y dijo que Hamas “está accediendo a cosas muy importantes”

Ucrania atacó una planta de municiones rusa y una terminal petrolera en Crimea con drones de largo alcance

El legado de Orson Welles: creatividad, exilio y la lucha por la libertad artística en el siglo XX

El superávit comercial de Brasil cayó un 22,5 % hasta septiembre

Mark Carney viajó a Washington para reunirse con Donald Trump y negociar concesiones sobre los aranceles

TELESHOW
La denuncia del actor Osqui

La denuncia del actor Osqui Guzmán: la oficina de Transparencia de la Policía investiga el caso

Victoria Puig, la locutora que Fede Bal conoció en una app: “No me jode que salga con otras chicas porque yo salgo con otros”

El quiebre en la relación entre la China Suárez y Pampita: el fuerte gesto de la actriz

Dany Martin se sinceró sobre el romance de Chico Novarro y Cecilia Milone: “Él era un picaflor”

El esperado reencuentro de Marley con sus hijos Mirko y Milenka después de dos meses afuera del país