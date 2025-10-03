Opinión

Los invisibles del narcotráfico: los que dirigen rara vez están en la escena

Los líderes, los organizadores y quienes mueven los hilos cuentan con recursos, estrategias y estructuras destinadas a evitar que su nombre figure en un expediente judicial o en las tapas de los diarios

Nicolás Mendive

Por Nicolás Mendive

Guardar
Perseguir a quienes no son
Perseguir a quienes no son el corazón de la organización es como golpear la sombra en lugar del cuerpo (Imagen ilustrativa Infobae)

En muchos casos de narcotráfico, los principales detenidos no son los verdaderos cerebros de las organizaciones, sino personas que poco o nada tienen que ver con la conducción del negocio. Amigos, allegados, conocidos o contactos circunstanciales terminan en el centro de una investigación que los supera, convertidos en protagonistas de una trama que no manejan ni controlan.

Esto ocurre porque, a diferencia de otros delitos comunes en los que la investigación comienza después de consumado el hecho y se centra en pruebas concretas, en el narcotráfico suele suceder lo contrario: primero se identifica a un sospechoso y luego se construye la investigación alrededor suyo. Ese esquema, basado en escuchas telefónicas, agentes encubiertos e informantes, amplía el campo de imputación, pero también genera un margen de error enorme.

Una conversación malinterpretada, un traslado hecho de buena fe, un vínculo social inocuo o incluso un simple parentesco pueden ser suficientes para colocar a alguien bajo sospecha. Y de ahí al señalamiento público y a la privación de la libertad hay un paso muy corto.

El verdadero poder narco, en cambio, rara vez aparece en la escena. Los líderes, los organizadores y quienes mueven los hilos cuentan con recursos, estrategias y estructuras destinadas precisamente a evitar que su nombre figure en un expediente judicial o en las tapas de los diarios. Son los invisibles, los que realmente deciden y a la vez logran permanecer a resguardo.

Mientras tanto, los que terminan expuestos son los que no cortan el bacalao: los que apenas orbitan alrededor de una organización sin conocer sus fines, los que tuvieron un contacto marginal o incluso inexistente con la maniobra investigada. En definitiva, los más fáciles de atrapar.

El problema de fondo es que estas detenciones no solo pueden ser injustas, sino que además resultan ineficaces para combatir el narcotráfico. Perseguir a quienes no son el corazón de la organización es como golpear la sombra en lugar del cuerpo: genera titulares y expedientes, pero no cambia la estructura del negocio.

Por eso resulta indispensable que el sistema judicial distinga con claridad entre los verdaderos autores y partícipes de relevancia y aquellos cuya participación es irrelevante o accidental. De lo contrario, seguiremos castigando a chivos expiatorios mientras los verdaderos responsables permanecen ocultos, reproduciendo un círculo que solo golpea a los más vulnerables sin desarticular jamás el poder real del narcotráfico.

Temas Relacionados

NarcotráficoJusticiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El fin de las viejas categorías: integrar enfoques para una política de drogas efectiva

Superar la falsa dicotomía entre reducir la oferta o la demanda es clave para construir políticas modernas, sostenibles en el tiempo y con resultados reales en materia de salud pública, desarrollo social y seguridad ciudadana

El fin de las viejas

Milei, tras la reconquista de las confianzas

El Presidente debe volver a conquistar a los mercados por un lado, y a los electores por otro, en medio de dificultades a nivel social y económico

Milei, tras la reconquista de

Del clic al placard: entre la conveniencia digital y el consumo responsable

Tenemos la posibilidad de decidir si seguimos reforzando un modelo basado en lo descartable o si damos lugar a una economía más consciente, responsable y sostenible

Del clic al placard: entre

Conflictos mineros: lo que revelan los datos

Seis de cada diez conflictos sociales en el Perú están relacionados con la minería

Conflictos mineros: lo que revelan

Más allá de la electricidad: los verdaderos desafíos para reducir emisiones en Perú

Es importante recordar que, a partir de la puesta en marcha de Camisea, el Perú vivió una transición energética que sacó al carbón de su matriz eléctrica

Más allá de la electricidad:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se desplomó un ascensor desde

Se desplomó un ascensor desde el noveno piso en Palermo y diez jóvenes quedaron atrapados

Condenaron a un ex comisario de Santa Fe por liderar un sistema de juegos de azar clandestinos

El fin de las viejas categorías: integrar enfoques para una política de drogas efectiva

Milei, tras la reconquista de las confianzas

Se entregó el principal sospechoso por el crimen del hombre que fue asesinado en su departamento en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó ataque un masivo

Rusia lanzó ataque un masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética de varias regiones de Ucrania

Torturó, asesinó y se llevó un trozo de cráneo como trofeo: el estremecedor caso de Christa Pike, la mujer que será ejecutada en EEUU

La Policía británica identificó a las dos víctimas del ataque terrorista en una sinagoga de Manchester durante Yom Kippur

Taiwán reforzará su vigilancia militar ante posibles maniobras hostiles de China durante la conmemoración del Día Nacional

Seis minutos que aterrorizaron Manchester: la cronología del ataque a la sinagoga durante Yom Kippur

TELESHOW
Luciana Geuna y el libro

Luciana Geuna y el libro que la marcó en un momento clave de su vida

Soledad Pastorutti tuvo que eliminar cara a cara a una de las participantes favoritas de La Voz Argentina

Guido Kaczka recordó la insólita pregunta que le hizo a Susana Giménez sobre un mito de la diva: “Se lo pregunté”

Dieron los primeros nombres de las explosivas famosas que podrían participar de Gran Hermano: Generación Dorada

El romántico videoclip de Yami Safdie y Manuel Turizo: pasión fugaz, momentos robados y una historia de desamor