Opinión

Consensos para que Argentina vuelva a desarrollarse

Es el momento de crecer. Argentina lleva más de una década sin crear empleo formal, con un PBI per cápita estancado desde los años 80

Gala Díaz Langou

Por Gala Díaz Langou

Guardar

Argentina lleva más de diez años sin crear empleo formal. Nuestro PBI per cápita actual es similar al de mediados de los años 80. En cuatro décadas, el país ha quedado atrapado en un ciclo de crecimiento fugaz seguido de crisis recurrentes, que nos devuelven siempre al mismo punto de partida. Este estancamiento tiene un costo humano enorme: la pobreza se ha vuelto estructural, la movilidad social ascendente perdió fuerza, y millones de argentinos viven con incertidumbre sobre su futuro.

Si no actuamos ahora, dentro de 25 años seguiremos discutiendo los mismos problemas, con un tejido social aún más debilitado y menos margen para aprovechar nuestras oportunidades. La urgencia es clara: el 2050 está más cerca de lo que creemos.

Para volver a crecer no alcanza con esperar un repunte coyuntural o un shock externo. Necesitamos reformas estructurales que habiliten la competitividad y den previsibilidad. Tres son prioritarias. En primer lugar, la reforma tributaria, que simplifique el sistema y elimine impuestos distorsivos que hoy penalizan la producción y desalientan la inversión. En segundo lugar, la reforma laboral, que combine la necesaria protección de los trabajadores con marcos más flexibles y adecuados a las transformaciones del mercado de empleo. Por último, pero no por eso menos importante: la reforma previsional, que garantice sostenibilidad y equidad en un país con fuerte envejecimiento poblacional. A estas reformas se suman los bienes públicos esenciales que sostienen cualquier proceso de desarrollo: infraestructura moderna, capital humano preparado, y un ecosistema de ciencia y tecnología que impulse innovación. Sin estas bases, el país no puede generar productividad ni competitividad sostenida.

Aunque el diagnóstico es severo, las oportunidades están a la vista. Argentina cuenta con sectores que podrían dinamizar el crecimiento si se consolidan reglas claras: la agroindustria, la energía —incluyendo renovables y Vaca Muerta—, la economía del conocimiento, la minería con valor agregado, la industria autopartista y automotriz. Pero para que estos motores funcionen, necesitamos un enfoque federal. Cada región tiene sus propios desafíos y ventajas comparativas. El NOA y el NEA pueden ser polos estratégicos en energías renovables y producción agrícola; la Patagonia en energía y turismo; la región pampeana en agroindustria y economía del conocimiento; Cuyo en minería y vitivinicultura. Un desarrollo equilibrado no puede pensarse sólo desde Buenos Aires: debe construirse con y desde las provincias.

Con esta convicción lanzamos Momento de Crecer, una iniciativa nacional, federal y multiactoral impulsada por CIPPEC. El proyecto busca construir consensos amplios en torno a las transformaciones que el país necesita para volver a crecer, de manera sostenida y con inclusión. La iniciativa se apoya en tres grandes apuestas. La primera es animarse a remover las trabas que hoy impiden el desarrollo, con propuestas concretas de reformas tributaria, laboral y previsional trabajadas a partir de la evidencia y del diálogo entre actores. La segunda es mirar al territorio, construyendo estrategias productivas y de empleo que no bajen enlatadas desde Buenos Aires, sino que se co-creen con quienes conocen de primera mano las potencialidades y los límites de cada región. Y la tercera, quizá la más desafiante, es tejer consensos políticos, sectoriales y territoriales que no se diluyan con cada cambio de gobierno, sino que permitan sostener una hoja de ruta compartida hasta 2050.

El rol de CIPPEC es facilitar y traducir entre Estado, sector privado, trabajadores, territorios y academia. Lo hacemos con evidencia, neutralidad y vocación federal. No nos limitamos a producir diagnósticos: trabajamos para que ese conocimiento se convierta en cambios concretos. Nuestra trayectoria lo demuestra: desde la Ley de Educación Nacional hasta la sanción de la Boleta Única, pasando por la Ley de Acceso a la Información Pública y el Plan ENIA de prevención del embarazo adolescente, hemos contribuido a políticas públicas que marcaron un antes y un después.

Argentina no puede seguir postergando las decisiones que habiliten un crecimiento sostenido y equitativo. El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad: transformar la riqueza de nuestro suelo y el talento de nuestra gente en progreso compartido. Esto requiere consensos que trasciendan gobiernos y disputas partidarias. Consensos que permitan trazar una hoja de ruta hasta 2050, con metas verificables y compromisos claros. El futuro no espera. El momento de crecer es ahora.

Temas Relacionados

ArgentinaCrecimiento económicoCIPPECMomento de CrecerBuenos AiresPatagoniaReformas estructuralesCompetitividadVaca MuertaLey de Educación Nacional

Últimas Noticias

Criptomonedas: las razones que evitan aun la masividad de su uso

El informe Crypto Confidence Pulse 2025 revela que la percepción social y la dificultad de uso frenan la adopción de criptomonedas

Criptomonedas: las razones que evitan

Un mundo con muchos polos y sin ningún orden

El multipolarismo define la política internacional actual, desplazando la hegemonía de una sola potencia

Un mundo con muchos polos

Demasiada improvisación como para generar confianza

Las idas y vueltas en la política de retenciones junto a la permanente intervención para frenar el dólar evidencian una alarmante falta de previsibilidad. Así, toda apuesta por una recuperación genuina pierde fuerza y credibilidad

Demasiada improvisación como para generar

Por qué el acuerdo prenupcial de Taylor Swift y Travis Kelce es tan inevitable como recomendable

Lejos de ser un gesto frío, este tipo de contratos se han convertido en una herramienta de protección patrimonial y reputacional indispensable para muchos matrimonios

Por qué el acuerdo prenupcial

De Felipe González a Pedro Sánchez

De un político con mayúsculas a un señor diminuto y liliputiense es en lo que ha caído España

De Felipe González a Pedro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos patrulleros chocaron durante una

Dos patrulleros chocaron durante una persecución en la avenida General Paz: hay tres heridos

Qué pasa en el cuerpo si me siento con las rodillas cruzadas todos los días

Cuánto debió gastar una familia del AMBA en servicios públicos durante septiembre

Mauricio Macri reaparecerá hoy para apoyar a los candidatos del PRO, incluidos los que integran las listas de LLA

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea atribuyó a

La Unión Europea atribuyó a Rusia la incursión de drones que provocó el cierre de aeropuertos en Dinamarca y Noruega

FMI destacó la resiliencia de la economía uruguaya pero pidió mayor esfuerzo en su plan de ajuste fiscal

El secretario de Salud británico descartó la relación que hizo Trump entre un popular analgésico y el autismo: “No hay evidencia”

La Comisión de Investigación de la ONU aseguró que los crímenes de guerra contra minorías continúan en Siria

EN VIVO: 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas

TELESHOW
Se elige la película argentina

Se elige la película argentina para competir en los Premios Oscar 2026: cuáles son las candidatas

Cantó en el programa de Guido Kaczka y una ola solidaria recaudó millones para su amigo con ELA

El mal momento de un participante de La Voz Argentina y el gran gesto de su compañero

Florencia Peña contó la razón por la que no tiene fotos de su infancia: “Se las llevó”

Polémica en el bar regresó a la televisión a 62 años de su estreno y con Mariano Iúdica al frente: “Volvimos, Ruso”