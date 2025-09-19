Opinión

Menos trámites, más compliance: el desafío real de la desregulación

El Gobierno impulsa una agenda de desregulación y simplificación normativa que repercute directamente en los procesos de registro de distintas industrias

María José Rodríguez Macías

Por María José Rodríguez Macías

Guardar
Es preciso que las empresas
Es preciso que las empresas verifiquen qué productos están realmente alcanzados por la desregulación

Por un lado, la reducción de plazos en trámites, la eliminación de autorizaciones previas para ciertos productos de bajo riesgo y la digitalización de gestiones permiten a las empresas ganar agilidad, reducir costos y acelerar la llegada de nuevos productos al mercado. Un ejemplo reciente es la Disposición Anmat 4033/2025, que simplificó la importación de cosméticos y domisanitarios, reemplazando la autorización previa por una declaración jurada digital.

Organismos como la Anmat y Senasa cambian o actualizan sus regulaciones con frecuencia y obligan a las compañías a adaptarse de manera constante. Esto, sin duda, modifica la manera en que las compañías deben pensar su cumplimiento normativo y lo que antes era un trámite prolongado ahora se convierte en una decisión estratégica. Sin embargo, no deben descuidar los estándares de calidad, seguridad y transparencia que exigen tanto las autoridades como los consumidores.

Medidas como esta se traducen en beneficios claros para las compañías, pero a la vez, implica una mayor responsabilidad ya que aumenta la carga de autocontrol y compliance legal. Esto quiere decir que, si una empresa interpreta de manera errónea el alcance de la norma, omite un requisito o no refuerza sus mecanismos de control postcomercialización, podría enfrentar riesgos legales como sanciones administrativas, demandas de consumidores, responsabilidad civil e incluso daño reputacional.

La clave está en convertir la desregulación en una ventaja competitiva con seguridad jurídica

En este sentido, es preciso que las empresas verifiquen qué productos están realmente alcanzados por la desregulación, ajusten los contratos para cubrir nuevas responsabilidades, fortalezcan las políticas internas de cumplimiento normativo, refuercen los protocolos de trazabilidad para seguir la ruta de un producto a lo largo de toda la cadena; de recall, en caso de tener que retirar un producto del mercado y mantengan un monitoreo normativo constante.

Para quienes trabajamos en asesoría legal, uno de los grandes desafíos es acompañar a las compañías a transitar estos cambios y ayudarlas a identificar qué obligaciones siguen vigentes y qué nuevas responsabilidades emergen. Desde nuestro departamento de Certificaciones y Registros Sanitarios buscamos la mejor manera de traducir las normativas y transformarlas en prácticas claras de cumplimiento para las empresas a las que asesoramos.

En definitiva, la clave está en convertir la desregulación en una ventaja competitiva con seguridad jurídica. Ese será el diferencial de las compañías que logren adaptarse al nuevo marco regulatorio argentino.

La autora es socia a cargo del Departamento de Certificaciones y Registros Sanitarios de Brons & Salas

Temas Relacionados

desregulaciónsimplificaciónEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Del Mar de China al Atlántico Sur: el regreso del poder naval en la geopolítica mundial

Mientras Pekín expande su flota y Washington intenta sostener su supremacía, la Argentina debe repensar el rol de su Armada para proteger el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección antártica

Del Mar de China al

Crédito quirografario y seguro complementario

Ni el monto ni el plazo de estos créditos justifican la siempre onerosa constitución de una garantía real, pero muchas veces la garantía líquida no existe

Crédito quirografario y seguro complementario

¿Habrá cogobierno en Argentina?

Tras los últimos traspiés oficialistas, desde la racionalidad política, sería el precio para llegar sin grandes turbulencias al 2027

¿Habrá cogobierno en Argentina?

Entre la oportunidad y el riesgo: notas para un uso consciente de la inteligencia artificial

A través de una conversación con GPT, la propia tecnología respondió en qué aspectos hay que prestar especial atención a la hora de recurrir a esa herramienta

Entre la oportunidad y el

Ciberlaxia: consumo problemático en entornos digitales

La creciente exposición a riesgos como el ciberacoso, los fraudes, la desinformación, el acceso a contenidos nocivos, el contacto con desconocidos o las apuestas online no encontraba una categoría conceptual que permitiera agrupar estas prácticas bajo una mirada social, preventiva y educativa. Frente a la necesidad de denominar lo que aún no había sido nombrado, decidimos adoptar y desarrollar este nuevo término

Ciberlaxia: consumo problemático en entornos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una aspirina diaria reduce a

Una aspirina diaria reduce a la mitad el riesgo de recaída en pacientes con cáncer de colon

Una provincia anunció el pago de un bono para sus empleados estatales: cuál será el monto y cuándo lo pagarán

Las prepagas definieron sus aumentos para octubre: cuánto subirán sus cuotas las principales empresas

“No entendía”: la áspera frase de Hugo Moyano para criticar a su hijo Pablo durante el Confederal de la CGT

Entre ruinas y dolor: así amaneció CDMX el 19 de septiembre de 1985

INFOBAE AMÉRICA
Israel cerró dos pasos fronterizos

Israel cerró dos pasos fronterizos con Jordania tras el ataque terrorista que mató a dos militares

La carrera por fabricar imanes de tierras raras fuera de China

El jefe de la inteligencia británica dijo que Vladimir Putin no quiere negociar la paz en Ucrania: “Nos está engañando”

Estados Unidos le exigió a Nicaragua una prueba de vida del periodista Leo Cárcamo

El elemento natural perfecto para terminar con las malas hierbas: “Los jardineros lo aplican para devolverle los nutrientes”

TELESHOW
Noche de tensiones en el

Noche de tensiones en el Team Lali de La Voz Argentina: quiénes siguen en el equipo y quién fue eliminado

Murió a los 80 años Yaco Monti, figura de la canción melódica y leyenda de San Luis

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Gastón Pauls y su infierno detrás del éxito: “Iba a rodar Nueve Reinas sin dormir por mi consumo”

Unidos en el amor y el trabajo: las famosas argentinas que eligieron a sus maridos como socios de vida