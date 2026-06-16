El día en que un gobierno apagó una inteligencia artificial

Estados Unidos ordenó a Anthropic suspender el acceso a Fable 5 y Mythos 5 para toda persona extranjera por razones de seguridad nacional (Ilustración: Shutterstock)

El 12 de junio de 2026, a las 17:21 hora del Este, Anthropic recibió una carta que alteró las reglas del juego. El gobierno de los Estados Unidos, invocando razones de seguridad nacional, emitió una directiva de control de exportaciones para suspender todo acceso a Fable 5 y Mythos 5 por parte de cualquier persona extranjera, tanto dentro como fuera del territorio estadounidense, incluidos los propios empleados extranjeros de Anthropic. El efecto fue inmediato, para garantizar el cumplimiento de la orden, la empresa debió desactivar abruptamente ambos modelos para todos sus clientes.

Conviene detenerse en lo que esto significa. No hablamos de una restricción a la venta de chips ni de un embargo sobre maquinaria de fabricación, que ha sido el terreno habitual de los controles de exportación tecnológica. Hablamos de un Estado interviniendo sobre el acceso a un producto de software ya desplegado, decidiendo quién puede y quién no puede utilizar una de las herramientas de razonamiento asistido más avanzadas disponibles. El criterio no fue estrictamente geográfico, sino personal, la condición de extranjero. Una persona extranjera, aun residiendo en suelo estadounidense, quedaba alcanzada por la restricción.

PUBLICIDAD

Lo más delicado del episodio es la fragilidad aparente de su fundamento. Según el propio relato de Anthropic, la carta no detalló la preocupación concreta de seguridad nacional. La empresa entiende que el gobierno creyó haber detectado un método para eludir las salvaguardas de Fable 5, pero, tras revisar la demostración, concluyó que se trataba de un número reducido de vulnerabilidades menores, previamente conocidas y relativamente simples. Más aún, Anthropic sostuvo que otros modelos públicamente disponibles también pueden identificar ese tipo de fallas sin necesidad de recurrir a un bypass, y que ese nivel de capacidad ya es utilizado a diario por defensores de ciberseguridad para mantener sistemas seguros.

El esfuerzo previo de control también resulta relevante, porque impide presentar el caso como un supuesto evidente de negligencia empresarial. En las semanas anteriores al lanzamiento, Anthropic sometió las salvaguardas de Fable a miles de horas de pruebas de red-teaming, en conjunto con el propio gobierno estadounidense, el AISI del Reino Unido, organismo técnico del gobierno británico dedicado a evaluar riesgos y capacidades de modelos avanzados de inteligencia artificial, organizaciones privadas y equipos internos. Según la compañía, esos ensayos mostraron que «las salvaguardas eran sustancialmente más eficaces que las de modelos previamente desplegados, y ningún evaluador logró hallar un jailbreak universal capaz de neutralizarlas de manera amplia».

PUBLICIDAD

Dicho de otro modo, el modelo no fue retirado por ser inseguro frente al estándar general de la industria, sino por una vulnerabilidad estrecha, no universal, del tipo con el que la propia industria ya convive y frente al cual desarrolla estrategias de defensa en profundidad.

La advertencia de Anthropic es sobria, pero inquietante. La compañía sostiene que «el hallazgo de un potencial jailbreak limitado no debería bastar para retirar un modelo comercial desplegado entre cientos de millones de personas». Si ese estándar se aplicara de manera uniforme a toda la industria, podría paralizar prácticamente cualquier nuevo despliegue de modelos de frontera. No se trata solo de una defensa corporativa. Es una descripción del punto al que puede llegar la regulación cuando se ejerce sin un procedimiento transparente, verificable y proporcionado.

PUBLICIDAD

Ese es el verdadero núcleo del problema. Anthropic ha sostenido públicamente que el Estado debe poder bloquear despliegues inseguros, pero dentro de un proceso estatutario transparente, justo, claro y fundado en hechos técnicos. Y afirma, sin rodeos, que esta acción no se ajustó a esos principios. La empresa cumplió la orden, dejó constancia de su desacuerdo, calificó el episodio como un malentendido y aseguró que trabaja para restablecer el acceso lo antes posible. El resto de los modelos de Anthropic continúa operativo. Pero el precedente ya quedó instalado, y su sombra es larga.

El debido proceso aplicado a la innovación

Ahí reside la lección que excede a la tecnología y entra de lleno en el derecho. Cuando el poder estatal de restringir se ejerce sin motivación suficiente, sin prueba técnica verificable y sin un procedimiento reglado, lo que está en juego ya no es solo un modelo de inteligencia artificial. Es el debido proceso aplicado a la innovación.

PUBLICIDAD

La discrecionalidad, aun cuando se invoque bajo el lenguaje de la seguridad nacional, constituye siempre un riesgo para el Estado de Derecho. Lo que ayer fue un control sobre semiconductores, hoy puede convertirse en un control sobre el acceso al razonamiento asistido por máquinas, y mañana podría proyectarse sobre la información, la investigación científica o la palabra. La diferencia de grado amenaza con transformarse en una diferencia de naturaleza.

Para quienes observamos este fenómeno desde el Sur, y particularmente desde la Argentina, la advertencia es doble. Primero, porque revela nuestra posición estructural: somos usuarios, no soberanos, de muchas de las tecnologías que ya organizan nuestra economía del conocimiento, nuestra administración pública, nuestra actividad profesional y nuestros procesos de investigación. Una carta firmada en Washington puede dejarnos, de un día para el otro, sin acceso a la herramienta sobre la que habíamos construido un servicio, una investigación, una estrategia educativa o una política pública. Segundo, porque nos interpela institucionalmente. Si las potencias que producen estas tecnologías comienzan a regularlas por la vía de la discrecionalidad y no del derecho, el desafío de nuestras democracias será exigir que la gobernanza de la inteligencia artificial se asiente sobre los mismos pilares que cualquier acto estatal legítimo: legalidad, motivación, razonabilidad, proporcionalidad y control.

PUBLICIDAD

La soberanía tecnológica del siglo XXI no se medirá solo por la capacidad de crear modelos. También se medirá por la capacidad de garantizar que «el acceso a ellos no quede librado al arbitrio».

Por primera vez, un gobierno demostró que puede apagar, de un día para el otro, «el acceso a una de las inteligencias artificiales más avanzadas disponibles». Entonces: ¿Quién controla a quién, y quién controla la inteligencia?

PUBLICIDAD