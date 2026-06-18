Del siniestro al cobro en 10 días. Así funcionan los seguros paramétricos en el Perú

Una terapeuta profesional escucha atentamente a una pareja heterosexual durante una sesión de terapia, ofreciendo un espacio seguro para la comunicación y la resolución de conflictos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SBS ha regulado los seguros paramétricos. ¿De qué se trata y por qué importa? El 22 de mayo de 2026, la SBS y AFP emitió la Resolución SBS N°01454-2026, abriendo a consulta pública al primer Reglamento de Seguros Paramétricos. Con ello el Perú se incorpora a una tendencia global que ya lleva años transformando la gestión de riesgos catastróficos.

Antes de entrar a la norma, vamos a entender el instrumento.

¿Qué es un seguro paramétrico?

En el seguro tradicional —el pago depende que el asegurado demuestre su pérdida—, el seguro paramétrico que es un seguro de daños funciona pagando automáticamente cuando un evento de la naturaleza supera el límite acordado en el contrato. Sin trámites, sin peritos. Es decir, si ese “parámetro” y “umbral” se cumplen, el pago se activa automáticamente.

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Ejemplo: la aseguradora pagará a un asegurado 5 M de dólares si se produce un sismo de magnitud 7.0 grados en la escala de Richter en una zona geográfica determinada en el contrato. Sería el IGP el que determina que efectivamente se ha alcanzado ese umbral.

Diferencias clave

Las tres distinciones que todo ejecutivo, asesor y corredor de seguros deben tener claras:

• Evento desencadenante: el seguro tradicional indemniza el daño real probado; el paramétrico paga si se alcanza ese parámetro, independientemente del daño exacto.

• Velocidad de liquidación: el proceso tradicional puede tomar meses; el paramétrico suele liquidarse en días.

• Rol del ajustador o perito: en el seguro tradicional es esencial; en el paramétrico prácticamente desaparecen del proceso.

¿Solo aplica al sector agrícola? Error frecuente.

Error más común es creer que los seguros paramétricos son exclusivamente para el agro. No es así.

El Reglamento cubre riesgos catastróficos de la naturaleza en términos amplios. El Anexo N°1 del proyecto lista los parámetros aplicables: sismos, inundaciones, vientos extremos, huracanes y sequías, entre otros.

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Esto abre oportunidades para infraestructura pública, energía renovable, minería, pesca, turismo, logística y gobiernos regionales que necesiten liquidez inmediata tras un desastre.

¿Dónde ya funciona? La experiencia internacional

Ya operan en países, regiones y continentes como: México, el Caribe, Colombia, Chile, India y Europa. El denominador común es el mismo: velocidad, certeza y eliminación del proceso de ajuste de pérdidas.

Lo que el Reglamento establece

Siendo el plazo de pago de 10 días, el proyecto introduce elementos técnicos y contractuales que se debe conocer antes de suscribirlo, así tenemos: aviso de siniestro, sin deducibles, agencias proveedoras de datos, público objetivo y no es un producto híbrido.

El riesgo base

Se define y exige que esté mencionado expresamente en la póliza. Ocurre cuando el evento produce pérdidas reales pero el parámetro no llega al umbral acordado o viceversa. Puedes tener daños y no cobrar. O cobrar sin haber sufrido pérdida proporcional.

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Esto no es un defecto del producto. Pero si no está bien explicado contractualmente, se convierte en la principal fuente de litigios. Y ahí es exactamente donde entra el análisis jurídico especializado: en la definición precisa del parámetro, la fuente de datos, el umbral, la zona geográfica y los mecanismos de solución de controversias.

Lo que implica para el mercado

Se otorga un plazo de 30 días para recibir comentarios. Luego las aseguradoras tendrán 120 días para adecuar sus pólizas vigentes.

Nuestra exposición a sismos, inundaciones, huaicos, sequías y fenómenos climáticos como El Niño, este seguro no es un lujo. Para muchas empresas, pueden ser la diferencia entre recuperarse rápido o esperar meses mientras se litiga el ajuste de pérdidas.

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¿Su empresa estará jurídicamente preparada para aprovecharlo?