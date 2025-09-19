Opinión

Entre la oportunidad y el riesgo: notas para un uso consciente de la inteligencia artificial

A través de una conversación con GPT, la propia tecnología respondió en qué aspectos hay que prestar especial atención a la hora de recurrir a esa herramienta

Anabella Serventi

Por Anabella Serventi

Guardar
GPT afirmó que se equivoca
GPT afirmó que se equivoca menos que los humanos (Imagen ilustrativa Infobae)

Considerando que de un tiempo a esta parte empezaron a publicarse los resultados de estudios que exploran el impacto de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana y en nuestra salud mental, se me ocurre que es un buen momento de compartir lo que sigue: un relevamiento personal sobre los límites saludables de la IA “conversados” con GPT.

Esto empezó como una indagación simple para trabajarlo con mis alumnos y algunos consultantes: supongamos que vas a contratar a alguien para que trabaje para vos, ¿le harías una entrevista para chequear habilidades, aptitudes, modo de comunicarse y de relacionarse?

Si tu respuesta fue positiva, te interesará seguir leyendo… Como adelanté más arriba, lo que sigue nace de una propuesta para trabajar con mis alumnos, ya que el estudiantado en general es una de las poblaciones que más delega tareas a alguna inteligencia artificial, aunque, por supuesto, también lo hacen muchas otras personas: redactores que ya no redactan, entrevistadores que ya no formulan preguntas y pensadores que solo tienen ideas por “encargo”.

Particularmente, no estoy en ningún extremo con respecto a “apocalípticos e integrados”, sino más en una posición de abrir interrogantes bajo el lema “úsese con sabiduría”, considerando que, de un tiempo a esta parte, están apareciendo los primeros resultados de estudios sobre el impacto de la IA en nuestra vida diaria y nuestra salud mental. Entonces, si vamos a tener un “secretario” a quien pedirle tanto, ¿no deberíamos enterarnos acerca de qué exactamente podemos pedirle? Voy a contarte sobre una conversación con GPT para que puedas ver en detalle de qué se trata…

Así, el primer prompt que ingresé a GPT fue: “¿Considerás que cometés más o menos errores que la inteligencia humana?”. Y la respuesta recibida fue una especie de taxonomía de la equivocación, en la cual GPT comparó distintos tipos de errores y cómo se generan en IArtificial y en IHumana. Así, el análisis arrojó que GPT tiende a equivocarse menos que los humanos, recordando información objetiva, definiciones, nombres o fechas si forman parte de su entrenamiento o están en fuentes actualizadas a las que tiene acceso. Además, mientras una persona puede olvidar o confundir información, GPT recupera patrones de texto rápidamente.

Respecto de los errores de interpretación o contexto, declaró equivocarse más que los humanos, ya que fácilmente malinterpreta consignas ambiguas y pierde matices culturales o emocionales que son fácilmente detectables por seres humanos.

Las otras dos categorías analizadas fueron los errores de juicio o criterio y los errores emocionales: respecto de los primeros, GPT reconoce que las personas contamos con intuición, experiencia y sentido común social, y esto es algo que GPT simula, pero no vive desde su experiencia y por eso a veces las intervenciones que realiza aparentan estar demasiado lejos del sentido común.

Con respecto a los errores emocionales, afirma que los seres humanos podemos confundirnos por cansancio, sesgos o pobre gestión emocional, y, si bien el cansancio no es una opción para GPT, al no tener experiencia subjetiva, no siempre puede calibrar bien una respuesta relacionada a lo emocional.

Ya en su última sugerencia, se ofreció a armar un material específico en caso de que yo quiera usarlo en una clase o en una charla, y de ahí el valor de reconocer los límites: armar ese (este) material, es MI trabajo.

Le pedí profundizar en un aspecto más respecto de los errores que comete que son comúnmente llamados “alucinaciones de IA” y empezó por explicar de qué se trata diciendo que una alucinación de IA es cuando produce información que suena plausible, pero es incorrecta, inventada o no verificable- Aclaró que no se trata de fraude intencionado, sino que así fue entrenado para generar textos: bajo la “probabilidad de la próxima palabra”.

GPT propuso responder a la pregunta “¿Por qué alucino?”, y allí explicó que su entrenamiento se basa en predecir la próxima palabra más probable y no en verificar “la verdad”, lo cual favorece respuestas verosímiles, pero no necesariamente verdaderas.

Además, se basa en generalizaciones e interpolaciones, es decir que a partir de patrones reales puede construir afirmaciones nuevas que se parecen a las vistas en los datos consultados, aunque no existan. También anota algo sobre los ruidos y sesgos en los datos de entrenamiento, lo cual significa que, si aprende de material que contiene errores, los repetirá.

Declaró falta de “grounding”, ya que no tiene acceso a una base de datos verificable en tiempo real todo el tiempo, por lo que confía en memorias aproximadas. También, y muy importante para los estudiantes, señaló que genera formatos de citas plausibles, ya que aprendió a escribir referencias bibliográficas con formato convincente y por eso puede inventar citas que parecen reales pero son inexistentes, por ejemplo, usando el formato APA.

En términos generales, GPT parece tener más claro que muchos usuarios la particularidad tecnológica que supone: a la vez que es capaz de amplificar oportunidades, también amplifica los riesgos, y así, en cada respuesta, insistió en generar protocolos de uso ético.

Las reflexiones que se desprenden de aquí son muchísimas, pero sobre todo resalto una idea: la confianza ciega en la inteligencia de las máquinas no debe ir en detrimento de la nuestra.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialTecnologíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

¿Habrá cogobierno en Argentina?

Tras los últimos traspiés oficialistas, desde la racionalidad política, sería el precio para llegar sin grandes turbulencias al 2027

¿Habrá cogobierno en Argentina?

Ciberlaxia: consumo problemático en entornos digitales

La creciente exposición a riesgos como el ciberacoso, los fraudes, la desinformación, el acceso a contenidos nocivos, el contacto con desconocidos o las apuestas online no encontraba una categoría conceptual que permitiera agrupar estas prácticas bajo una mirada social, preventiva y educativa. Frente a la necesidad de denominar lo que aún no había sido nombrado, decidimos adoptar y desarrollar este nuevo término

Ciberlaxia: consumo problemático en entornos

El Gobierno de Milei sufrió su mayor revés en el Congreso

Los 181 votos que reunió el rechazo contra el veto hacia la Ley de emergencia pediátrica expuso la pérdida del apoyo político que sufrió el oficialismo a lo largo de un año

El Gobierno de Milei sufrió

El ISC a los juegos y apuestas a distancia: un tributo que nació muerto

El resultado es el mismo: disposiciones que generan inseguridad jurídica, litigios y desconfianza ciudadana

El ISC a los juegos

La definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y su incorporación por el Ministerio Público Fiscal

Esta decisión sitúa al MPF en línea con los compromisos asumidos por el Estado argentino en el plano internacional, y proyecta efectos concretos sobre la política de persecución penal en materia de discriminación

La definición de antisemitismo de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Retomarán la semana próxima el

Retomarán la semana próxima el juicio por los delitos paralelos al femicidio de Johana Ramallo

Designaron al nuevo director de Seguridad Vial tras la repentina renuncia del anterior titular el día de su nombramiento

¿Habrá cogobierno en Argentina?

Ciberlaxia: consumo problemático en entornos digitales

Del nombre más popular a uno único: la madre quería ponerle “Benjamín” a su primer hijo y un abuelo propuso una denominación inédita

INFOBAE AMÉRICA
Europa alertó que los férreos

Europa alertó que los férreos controles del régimen chino a las tierras raras amenazan con detener la producción industrial

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

Huelga sindical en Francia: más de 300 detenidos y choques con la Policía en rechazo al ajuste fiscal del Gobierno

El nuevo álbum de The Divine Comedy sublima memoria y dolor en tono de pop orquestal

Trump y Xi Jinping intentarán cerrar un acuerdo sobre TikTok en una charla decisiva para el futuro de la app en EEUU

TELESHOW
Los Pericos adelantan la primavera

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Gastón Pauls y su infierno detrás del éxito: “Iba a rodar Nueve Reinas sin dormir por mi consumo”

Unidos en el amor y el trabajo: las famosas argentinas que eligieron a sus maridos como socios de vida

El reencuentro de Érica Rivas y Dario Lopilato luego de la polémica vuelta de Casados con hijos

Peligra Maxi López en MasterChef Celebrity por un inesperado conflicto con Wanda Nara: “La plata no aparece”