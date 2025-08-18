Opinión

Una juventud que se la juega por la Iglesia Católica

El pasado fin de semana, más de un millón de jóvenes se reunieron en Roma para celebrar junto al papa León XIV el jubileo del 2025

Pedro Giunta

Por Pedro Giunta

Guardar
La Iglesia Católica ha demostrado
La Iglesia Católica ha demostrado que es capaz de seguir cautivando a multitudes de jóvenes (REUTERS)

Más allá de las dificultades y de los desafíos —externos e internos— que enfrenta, el pasado fin de semana la Iglesia Católica ha demostrado, una vez más, que es capaz de adaptarse. Que es capaz de seguir cautivando a multitudes de jóvenes, de seguir haciendo presente esta realidad: que Jesucristo está vivo en medio de ellos.

En pleno 2025, esta institución milenaria —cuyos ritos, tradiciones y costumbres permanecen a través de los siglos, y que, a la vez, atesora en el corazón la permanente novedad del evangelio— ha proclamado la vigencia de su mensaje. Estos días hemos sido testigos de cómo se responde con claridad y fuerza a aquella invitación de: transmitir el fuego, más que a adorar las cenizas.

Los jóvenes han sabido percibir con crudo realismo los inmensos tesoros y dificultades que tensionan y laten en la vida de la Iglesia. Aquello que ya señalaba Cardenal Newman, próximo a ser declarado doctor de la Iglesia: “¿Qué es la historia eclesiástica, sino un registro de la siempre dudosa fortuna de la batalla, aunque su resultado no es dudoso? Apenas cantamos el Te Deum cuando tenemos que volvernos a nuestros Misereres; apenas estamos en paz cuando nos encontramos en persecución; apenas obtenemos un triunfo cuando nos viene un escándalo. En verdad, progresamos por medio de contramarchas; nuestras aflicciones son nuestras consolaciones; perdemos a Esteban para ganar a Pablo, y Matías reemplaza al traidor Judas. Es así en cada época; es así en el siglo xix; fue así en el siglo iv”. Y lo sigue siendo, de más está aclararlo, en nuestro convulso siglo xxi.

Una Iglesia vital

El sábado 2 de agosto, ni bien comenzaba a clarear el día, el caudal de jóvenes, que se dirigía a “Tor Vergata”, desplazó al Tiber como río emblemático de Roma.

Más de un millón de jóvenes —sin destrozos, sin excesos, sin descontrol, pero con el vigor juvenil de sus edades—, se reunían para cantar, bailar, rezar y compartir la alegría de la fe.

La tecnología, la cultura digital y la estética contemporánea juvenil se entremezclaban con ritos milenarios, oraciones en latín y las más clásicas costumbres de la cultura eclesiástica. La diversidad de banderas, idiomas, canciones, vestimentas, carismas y costumbres comenzó como lo que parecía un nuevo Babel, pero que sobre el final se había ya armonizado en nuevo Pentecostés, donde se compartía un mismo lenguaje espiritual. El papa León XIV, de pie frente a las miríadas de jóvenes, como vigoroso abuelo de la familia cristiana, se animó a hablar con frescura, sencillez y cercanía. Sobre el final de la jornada se dio lugar a una adoración Eucarística. La hostia consagrada fue colocada en la custodia y el silencio envolvió el predio. La escena superaba cualquier narrativa: un millón de jóvenes, de rodillas y en silencio, orando juntos. La imagen era surrealista.

En el contexto de cambio de época la vida cristiana está ofreciendo a las jóvenes generaciones algunas alternativas de madurez, plenitud y reflexión que las estructuras de la sociedad líquida no satisfacen. Según los medios de información, luego de la muerte del papa Francisco y con la elección de León XIV, las búsquedas de la pregunta “¿Cómo hacerse católico?” aumentaron más del 300 % en Google. Un dato que llamó la atención del algoritmo. A su vez, las frases “ser católico está de moda”, “ser cristiano es contracultural”, “ser religioso es ir contra el sistema”, empiezan a ser recurrentes en las conversaciones, redes sociales y pensamientos de la juventud actual. En Argentina el caso de un conocido streamer ha sido denominado como “el fenómeno Luquitas Rodríguez”, en referencia a la búsqueda existencial y religiosa de jóvenes profesionales (25- 35 años) que, habiendo acumulado algunas experiencias, están en búsqueda de algo más profundo.

El tiempo dirá si esta dinámica social es pasajera, tiene consistencia real, es una ilusión transitoria con un poco de todo o la providencia está preparando algo. Valen aquí las palabras del evangelio de Lucas: “por sus frutos los conocerán.”

Sin embargo, algo ha quedado claro: el jubileo de los jóvenes comunicó un mensaje que Occidente todavía quiere y necesita escuchar. Valen para el jubileo de los Jóvenes en Roma 2025 aquellas palabras que Mario Vargas Llosa, agnóstico confeso, dedicara a la JMJ de Madrid 2011, en un artículo del diario El País, titulado, “la fiesta y la cruzada”: “Occidente necesita del catolicismo para subsistir… En nuestro tiempo la cultura no ha podido reemplazar a la religión ni podrá hacerlo, salvo para pequeñas minorías, marginales al gran público; porque por más que tantos brillantísimos intelectuales traten de convencernos de que el ateísmo es la única consecuencia lógica y racional del conocimiento y la experiencia acumuladas por la historia de la civilización, la idea de la extinción definitiva seguirá siendo intolerable para el ser humano común y corriente, que seguirá encontrando en la fe aquella esperanza de una supervivencia más allá de la muerte a la que nunca ha podido renunciar…“.

Por todo y mucho más, me animo a creer que creyentes y no creyentes debemos alegrarnos por lo ocurrido en Roma estos días.

Temas Relacionados

papa León XIVIglesia CatólicaOpiniónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Transiciones de carrera: algo más que cambiar de trabajo

A diferencia de un simple cambio de puesto, que puede resolverse con un nuevo CV y algunas entrevistas, una transición de carrera es un proceso profundo, de más largo plazo, que involucra emociones, exploración y a menudo, incertidumbre

Transiciones de carrera: algo más

La Eutanasia como falsa solución y cuál es la auténtica alternativa bioética

El autor argumenta que la auténtica defensa de la dignidad humana exige rechazar tanto la eutanasia como el encarnizamiento terapéutico, priorizando el fortalecimiento de los cuidados paliativos y la adistanasia

La Eutanasia como falsa solución

Infancias lectoras en tiempos de algoritmos

En el Mes de las Infancias, pensar en la lectura es pensar en las bases mismas del crecimiento

Infancias lectoras en tiempos de

80 años de la independencia de Indonesia

El país avanza bajo el manto de Pancasila, los cinco principios que articulan la identidad y la visión de esta nación: creencia en un Dios, humanidad justa y civilizada, unidad del pueblo, democracia guiada por la deliberación y el consenso, y justicia social para todos

80 años de la independencia

El Huracán Milei

Desde su aparición fulgurante en la política, el ahora Presidente arrasó con todo el antikirchnerismo: los otros liberales, el PRO, los radicales. Nada de eso ya existe

El Huracán Milei
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una turista italiana fue atacada

Una turista italiana fue atacada con un ladrillazo camino al Aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo

Receta de glaseado de chocolate, rápida y fácil

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

Las 10 claves de la nueva guía de la Asociación Estadounidense del Corazón para controlar la presión arterial alta

Nuevos estudios advierten sobre el rol del entorno familiar en la prevención de la diabetes

INFOBAE AMÉRICA
Detienen a dos falsificadores de

Detienen a dos falsificadores de obras de Carlos Cruz-Diez, exponente del arte cinético y óptico

Nuevos estudios advierten sobre el rol del entorno familiar en la prevención de la diabetes

Eduardo Sacheri: “No hay ficción sobre Malvinas, ¿por qué esta incomodidad y silencio?“

¿Accidente o doble crimen? La muerte de una pareja tiene en vilo a los investigadores desde hace más de un año

Terminan 20 años de socialismo en Bolivia y muy pronto 25 años de tiranía en Venezuela

TELESHOW
La felicidad de Carolina Baldini

La felicidad de Carolina Baldini al enterarse que también será abuela de su hijo Giovanni Simeone: “¿Esto es real?"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto festejaron juntos el cumpleaños de su hija Giovanna: música, glitter y Bandana

Pampita y Martín Pepa reconciliados: las fotos del reencuentro en Estados Unidos

Daniela Christiansson y Maxi López ya saben el sexo de su bebé: el motivo por el que aun no lo darán a conocer

Gustavo Bermúdez recordó la grave enfermedad que atravesó su hija menor y cómo se aferró a la fe: “Ponete la diez”