Opinión

La educación no es una prioridad

Las visiones de conjunto en la materia permiten comprender las prioridades y desafíos del sistema político en democracia

Renato Opertti

Por Renato Opertti

Guardar
La falta de apoyo sostenido
La falta de apoyo sostenido a la educación contrasta con el discurso sobre su papel en el desarrollo social y económico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las visiones de conjunto pueden pecar, entre otras cosas, de injustas, distorsionadas y hasta de olvidarse de los matices. No obstante, son fundamentales para fijar posición y disparar discusiones sobre temas claves para el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Nos ayudan a descifrar el sentido, calibre e implicaciones de las prioridades que surgen de las interacciones entre política, ciudadanía, sociedad civil y sector privado.

En educación, en particular, las visiones de conjunto son una manera de mapear y comprender las sensibilidades que anidan en una comunidad, y esencialmente, permite tomar el pulso al compromiso y orden de prioridades asumidos por el sistema político en democracia. No es cuestión solo de quedarse a resguardo y complacido con señalar que la educación es prioritaria para el desarrollo social, sino de hurgar en profundidad lo que realmente implica mejorar la calidad de vida de la gente.

Nos hemos acostumbrado a reproducir, casi mecánicamente, el discurso políticamente correcto de que la educación es una prioridad general cuando en las visiones, prácticas y hechos tangibles, la educación parecería ocupar un lugar secundario en las agendas de las políticas públicas. Las encuestas de opinión pública evidencian una baja prioridad de la educación con respecto a otros temas, por ejemplo, a la seguridad y a la economía.

Asimismo, múltiples grupos e instituciones insisten en la necesidad de incrementar la productividad asociada a una mejora de la calidad de la formación de los recursos humanos, pero esta necesidad extensa y positivamente percibida no se corresponde con apoyos decididos y sostenibles a la educación. Muchas veces luce como un “saludo a la bandera” y más suena a queja que a propuesta.

Suena paradójico y hasta diríamos sarcástico, señalar que la educación es un asunto prioritario cuando se le deja a la deriva y marginada de la mesa principal de la política nacional e internacional. La educación sufre de los dobles discursos entre intenciones progresistas y prácticas regresivas.

A sabiendas de las injusticias y omisiones que se cometen al realizar afirmaciones genéricas, entendemos que lamentablemente la educación no es un asunto prioritario en América Latina y el Caribe. Se trata de una tendencia de larga duración, quizás de varias décadas, que da cuenta de que los sistemas educativos han ido perdiendo confianza en la sociedad, musculatura política, programática e institucional, empatía con las y los educadores y las y los alumnos, y, finalmente, fuerza argumental y capacidad de evidenciar impactos duraderos en el bienestar y desarrollo de las comunidades.

Asimismo, preocupa que la educación sea crecientemente cooptada por fundamentalismos, guerras culturales y por “wokismos” de diferentes signos ideológicos y políticos. La educación se ha ido transformando en correa de transmisión de intereses ajenos o distantes de los aprendizajes que requiere el alumnado para liderar, gestionar y hacerse responsable de sus vidas como sujetos libres y pensantes.

Entendemos que la falta de priorización de la educación responde a una constelación de factores. Entre otros, y sin ánimo de ser exhaustivos, mencionamos cinco de ellos.

En primer lugar, la escasa relevancia que tiene la educación, en general, para las élites políticas, económicas y tecnológicas y la infravaloración de su rol para forjar democracia, inclusión, convivencia y bienestar. En particular, el impulso transformador de la educación, estimulado por un multilateralismo global y regional proactivo –principalmente pivoteado por organizaciones como la Unesco o la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)—, no se refleja nítidamente en acuerdos sociales en educación y agendas nacionales de cambio provistas de alta voluntad política y volumen programático, ni de movilización de recursos para su efectiva consecución.

En segundo lugar, se observa con honda preocupación los múltiples cuestionamientos a la educación como núcleo de los derechos humanos, o como bien común global y base sólida de mejora de la excelencia de los recursos humanos y la productividad. Se sospecha del rol de la educación como palanca de cambio cultural y social, así como se reniega de una educación enmarcada en los valores de democracia, justicia social, equidad e inclusión.

En tercer lugar, la educación se encuentra tensionada entre la naturalización y agudización de enfoques adulto-céntricos. No se visualizan liderazgos visionarios y transformacionales en educación que son absolutamente necesarios de cara al desafío de repensar el modus civilizatorio y a formar a las nuevas generaciones para porvenires más promisorios y venturosos.

En cuarto lugar, la educación pierde foco en sus cometidos esenciales al ser un reflejo de la polarización entre agendas “importadas” de la política, de la academia o de grupos movidos por intereses particularistas. Dichas agendas motivan, entre otras cosas, a la negación de la verdad, la naturalización de la mentira en las redes sociales, la proliferación del negacionismo; y al desprecio a los ideales de libertad, democracia, pensamiento autónomo, diversidad, equidad e inclusión.

En quinto lugar, no se asume como prioridad la deuda histórica de América Latina y el Caribe en lograr mejoras significativas y sostenibles en la equidad y calidad de los aprendizajes principalmente vinculados a la lengua, la ciencia o la matemática. No hay manera posible de formar personas libres y pensantes, así como de mejorar la convivencia y seguridad ciudadana, de mantenerse las altas tasas de reproducción del analfabetismo en áreas básicas. Los sistemas educativos de la región están muy lejos de conferirle a cada alumna o alumno oportunidades efectivas para completar una educación básica y media de calidad que sea universal en sus propósitos, contenidos y resultados.

Según la evaluación del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes del 2022 (PISA, por sus siglas en inglés), mencionada por un estudio del BID, la mayoría absoluta de los alumnos de 15 años, procedentes de 10 países de la región, no logran niveles mínimos de suficiencia en lectura (55 %), matemáticas (75 %) y ciencia (57 %), mientras que en el conjunto de los países de la OCDE siete de cada diez estudiantes alcanzan niveles de suficiencia. Asimismo, si consideramos el porcentaje que alcanzan al menos un nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas, las diferencias son aún más pronunciadas entre América Latina y la OCDE (valores de 26 % y 63 %, respectivamente).

Si la educación sigue sin constituir una alta prioridad, el presente y futuro de la región se presenta lúgubre. Se requieren renovadas maneras de conversar, entenderse y construir en educación entre generaciones, instituciones, sectores y actores que permita incluir diversidad de voces y sensibilidades. América Latina y Caribe se potencia construyendo sobre la base de la unidad en la diversidad. Se trata de enfrentar el desafío de reposicionar la educación como prioridad, y concomitantemente, reimaginar sus propósitos, contenidos y estrategias para contribuir a cementar un mundo sostenible, justo y esperanzador para las nuevas generaciones.

Temas Relacionados

EducaciónAmérica LatinaUnescoOrganización de Estados IberoamericanosBIDOCDECaribePolíticas públicasDemocraciaPrograma Internacional para la Evaluación de Estudiantes

Últimas Noticias

Dos propuestas fiscales para la tribuna

¿Si Milei está convencido que no hay un efecto inflacionario por un incremento del dólar sin mayor cantidad de pesos en circulación, por qué no elimina definitivamente el cepo cambiario, deja de intervenir en el mercado de futuro para frenar el tipo de cambio de contado y permite que los bancos fijen sus encajes?

Dos propuestas fiscales para la

Ganarle a la ilegalidad (a tiempo)

Pesca ilegal amenaza recursos y seguridad en Perú; urge frenar construcción clandestina, fortalecer controles y usar tecnología satelital para proteger empleo, alimentos y soberanía marítima antes de que sea demasiado tarde

Ganarle a la ilegalidad (a

Consumismo sin freno: el costo de moda desechable y las plataformas chinas

Cuando lo barato sale caro para el planeta, la dignidad humana y nuestra salud mental

Consumismo sin freno: el costo

Revolución fintech, cómo la digitalización revolucionará los negocios

La digitalización avanza a pasos agigantados y cada vez más sectores incorporan soluciones Fintech. Desde la educación hasta la logística, las empresas que no adopten modelos financieros quedarán rezagadas

Revolución fintech, cómo la digitalización

Aportes del judaísmo al Derecho Constitucional

El recorrido histórico de la ley judía muestra cómo la legitimidad y la justicia se consolidan en la deliberación colectiva y la independencia judicial, anticipando debates fundamentales del derecho constitucional actual

Aportes del judaísmo al Derecho
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el valor nutricional

Cuál es el valor nutricional de la banana con dulce de leche

El crudo relato de la mujer que perdió a su esposo y a sus tres hijos en el accidente de Córdoba: “Gritaba por los nenes”

La causa contra un ex legislador de Córdoba avanza hacia juicio oral por intento de defraudación pública

Nacho Torres cuestionó al PRO por la alianza con LLA: “Ir al resguardo de los vencedores es muy sencillo”

Comienzan hoy los alegatos en el juicio por el crimen del ingeniero Mariano Barbieri en Palermo

INFOBAE AMÉRICA
La República de las Letras:

La República de las Letras: la primera red social que conectó a Newton y Voltaire e hizo virales las ideas del siglo XVII

Quiénes son los tres candidatos que podrían redefinir el rumbo político de Bolivia

La UE condicionó el diálogo sobre Ucrania a un alto el fuego ruso y respaldó el derecho de Kiev a decidir su futuro

Ataque armado en Ecuador: sicarios con indumentaria militar asesinaron a seis personas en plena vía pública

Revelan nuevas conexiones inesperadas entre variantes genéticas y la fragilidad en adultos mayores

TELESHOW
La emotiva historia de superación

La emotiva historia de superación del músico sin brazos que tocó el bombo y el violín en Buenas noches, familia

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere

El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”