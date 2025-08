¿Los jubilados cobran poco por culpa del fútbol?

Federico Sturzenegger

El señor Federico Sturzenegger aumenta las alícuotas de los clubes y usa como excusa que los jubilados no pueden cobrar y que afecta el superávit fiscal, responsabilizando en gran parte al fútbol. Y apunta directamente contra el Club Atlético River Plate y Vélez Sarsfield.

Primero me gustaría brindar algunos datos de River Plate y complementar con datos similares de Lanús, otra institución centenaria, pero de la provincia de Buenos Aires. El club que conduce Jorge Brito tiene 350.000 socios, 1.484 empleados, 1.200 alumnos en el colegio, 800 en la universidad y 49 disciplinas deportivas. Lanús, a cargo de Nicolás Russo y Alejandro Marón, tiene 20 mil socios, cuatro predios, treinta disciplinas amateur, un colegio con 1500 alumnos, 975 empleados y el proyecto educativo que va de nivel inicial de 2 años hasta un terciario con profesorado de Educación Física. Da más de dos mil becas por año y tiene una fundación que tiene una función social con comedores, escuelas, un departamento de cultura, museo, una vida social riquísima.

Quiero destacar, con todos los años que llevo en el fútbol, desde que entré a la AFA con mi padre hace cincuenta años, lo que es la institución Club Atlético River Plate. Institución centenaria. Un estadio que es modelo en el mundo. Como institución, está considerada por la FIFA como las tres mejores, después de América de México y Atlético Mineiro, de Brasil.

Son instituciones centenarias que no tienen nada que ver con la política. Sinceramente, he perdido la capacidad de asombro al ver que semejante funcionario le echa la culpa a River de que los jubilados no cobren. Este impuestazo lo que pone en peligro es ese tipo de modelos de club que tienen una mirada social y trabajan con las comunidades que los rodean. Ni más ni menos que eso.

Lo más importante a destacar es que estas actividades, en su gran mayoría, son deficitarias y el fútbol los ayuda. Entonces, utilizar como excusa la venta de Franco Mastantuono, que hará que el club gane dinero, para que tanto River como el resto del fútbol argentino, incluida la AFA, tengan que pagar una alícuota superior es contradictorio. Por un lado, hay un Presidente que dice que se corta una mano antes de subir los impuestos. Bueno, a raíz de lo que está diciendo Sturzenegger, se tiene que cortar los dos brazos y las dos piernas. Porque es necesario ver la función social que cumplen estos clubes de fútbol. Especialmente River, que mantiene universidades, colegios, los socios. River tiene 350 mil socios: muchísimos no son ni siquiera hinchas de River y van al club por todo lo que ofrece.

El estadio de River es muy superior al estadio MetLife de New Jersey, donde se va a jugar la final de la Copa del Mundo el año que viene. Si se compara el MetLife con el Monumental, el primero se muestra totalmente obsoleto. El año pasado, en el partido entre Argentina y Chile de la Copa América, fui testigo y víctima de los robos de celulares, billeteras y relojes.

Todos sabemos que Boca y River son la locomotora del fútbol argentino, sin que nadie se ofenda. Todos los presidentes de AFA, desde 1966 a la fecha -Raúl D’Onofrio, el papá de Rodolfo, Oneto Gaona, Grondona, Segura y Tapia- me han dicho que es conmovedor el aporte solidario que hacen Boca y River hacia los demás clubes. Nunca se cortan solos con los derechos de televisión, el Prode se repartía por partes iguales, etc. Porque si bien son la locomotora, la locomotora también necesita de los vagones. Y los vagones son Vélez, Huracán, San Lorenzo, Independiente, Racing y todos los demás clubes. Posiblemente, solidaridad sea una palabra que desconozca el señor Sturzenegger.

Es una falacia y una estupidez echarle la culpa a River, a Vélez y a Lanús, y a todos en general, de que los jubilados no cobren o de que el superávit se vea afectado. Incluso si fuera cierto, resultaría contradictorio con respecto a lo que proclama el Gobierno de cortarse los brazos antes de subir un impuesto.

Yo me pregunto: si vas a fijarte en Mastantuono, ¿por qué no nos fijamos, por ejemplo, en la Sociedad Rural? El predio en Plaza Italia, ¿cuánto vale el metro cuadrado para que vengan una vez al año? Los caballos de polo, que todo el mundo sabe los millones que cuestan de vender, ¿por qué exportan permanentemente y en la DGI están declarados por cinco mil dólares? El rugby lo mismo: todos dicen que es amateur y es un profesionalismo encubierto.

Entonces, ¿otra vez volvemos al fútbol? ¿Otra vez River es culpable? Nadie puede negar que River es un ejemplo entre las tres mejores instituciones deportivas de Latinoamérica y está, por supuesto, a la par de cualquiera del mundo.

En el invierno del 2019, que fue muy frío y no había gas en la Argentina, River abrió las puertas gratis para que la gente pudiera dormir, tener alimentos y tener frazadas. Donde no llegó el Estado, estuvo River, entre otras instituciones. También fue el primer estadio que cerró por la pandemia de manera preventiva por la cantidad de empleados que tenía. Y después tuvieron la hidalguía, en aquel partido con Tucumán, de aceptar la pérdida de partido, pero priorizaron la salud de sus empleados y de sus jugadores a tres puntos de un campeonato. Todo esto alimenta la indignación cuando un funcionario demagógicamente quiere echarle la culpa a la AFA, pone la lupa en Mastantuono y critica a una institución como River.

El fútbol en la Argentina es superavitario. A los socios, como decía Grondona, le sacás un litro de cloro y te matan. Es patrimonio cultural de los argentinos. Pero insisto, ¿cómo vas a subir la alícuota al doble echándole la culpa a River de que los jubilados no cobran? Una verdadera locura.