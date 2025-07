Libre ingreso a EEUU

La Embajada de EEUU en México reveló las consecuencias de mentir o usar documentos falsos en una solicitud de visa. (Infobae/Jesús Aviles)

El 8 de julio de 1996, un año exacto después que Carlos Menem comenzara su segundo mandato, la gran relación del presidente argentino con EEUU, sus éxitos económicos y los buenos antecedentes de los que viajaban hacia allá, permitió que los argentinos pudieran ingresar sin visa a ese país tanto para turismo como para negocios.

Gracias a la alianza entre Trump y Milei vamos en camino a recuperar esa posibilidad suspendida en febrero de 2002 y cancelada durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En Sudamérica solo conserva ese derecho Chile y 11 senadores republicanos le han pedido a Marco Rubio que lo suspenda.

Dado que hay elecciones presidenciales en el país trasandino, es de imaginar que el Departamento de Estado no propondrá nada en tal sentido antes del 15 de diciembre, fecha de la segunda vuelta de dicho proceso electoral.

No es un trámite sencillo ni corto. Pero el hecho que el trámite ya sea bilateral es un fuerte indicio sobre un final positivo.

Por supuesto que las elecciones nacionales del 26 de octubre próximo son un obstáculo a superar.

Si, como aseguran las encuestas, los candidatos de Milei derrotan a los de CFK y no aparece a la vista un retorno K, las condiciones mejoran para el tema que nos ocupa y para las inversiones generadoras de empleo y salarios.

Conviene recordar que si bien la anterior experiencia se suspendió en febrero de 2002, por la crisis económica tras la caída de De la Rúa y por la situación de seguridad de EEUU tras los brutales atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la cancelación definitiva se produjo 18 meses después.

Se descartó la posibilidad de reanudar el visa waiver luego que Néstor Kirchner comenzó su deriva hacia el chavismo y sus aliados China y Rusia.

El trámite en la época de Menem duró algo más de dos años.

Dado el estilo de la Administración Trump que trabaja con mucha celeridad, la instrucción del presidente Milei de remover obstáculos y la decisión demostrada por los ministros Werthein y Bullrich para la ejecución de esta tarea, es de imaginar que para fines de 2026 los argentinos podrán ingresar completando un sencillo trámite donde lo más importante será no tener antecedentes criminales, no haber sido rechazado cuando solicito visa y no haber sido expulsado del territorio norteamericano.